හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Apple සඳහා අද මිල 270.49 USD කි. AAPLON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AAPLON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Apple සඳහා අද මිල 270.49 USD කි. AAPLON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AAPLON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

AAPLON ගැන වැඩි විස්තර

AAPLON මිල තොරතුරු

AAPLON යනු කුමක්ද

AAPLON නිල වෙබ් අඩවිය

AAPLON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AAPLON මිල පුරෝකථනය

AAPLON ඉතිහාසය

AAPLON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

AAPLON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

AAPLON තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Apple ලාංඡනය

Apple මිල(AAPLON)

1 AAPLON සිට USD සජීවී මිල:

$270.49
$270.49$270.49
-0.87%1D
USD
Apple (AAPLON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:44:06 (UTC+8)

Apple (AAPLON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 268.55
$ 268.55$ 268.55
පැය 24 පහළ
$ 273.28
$ 273.28$ 273.28
24H ඉහළ

$ 268.55
$ 268.55$ 268.55

$ 273.28
$ 273.28$ 273.28

$ 284.4314753094952
$ 284.4314753094952$ 284.4314753094952

$ 226.40537622338067
$ 226.40537622338067$ 226.40537622338067

+0.17%

-0.86%

-3.02%

-3.02%

Apple (AAPLON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 270.49. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 268.55 ක අවම අගයක් සහ $ 273.28 ක උපරිම අගයක් අතර AAPLON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AAPLONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 284.4314753094952 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 226.40537622338067 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AAPLON පසුගිය පැය තුල, +0.17% කින්, පැය 24 තුල, -0.86% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.02% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Apple (AAPLON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1637

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

$ 56.46K
$ 56.46K$ 56.46K

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

10.40K
10.40K 10.40K

10,404.52801187
10,404.52801187 10,404.52801187

ETH

Apple හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.81M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 56.46K වේ. මුළු සැපයුම 10.40K සමඟින් AAPLON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10404.52801187 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.81M කි.

Apple (AAPLON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Appleහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -2.3739-0.86%
දින 30 යි$ +13.95+5.43%
දින 60 යි$ +27.61+11.36%
දින 90 යි$ +90.49+50.27%
Apple අද මිල වෙනස

අද, AAPLON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -2.3739 (-0.86%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Apple දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +13.95 (+5.43%) කින් ඉහළ ගියේය.

Apple දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, AAPLON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +27.61 (+11.36%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Apple දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +90.49 (+50.27%), කින් චලනය විය.

Apple (AAPLON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Apple මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Apple (AAPLON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් Apple ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Apple ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AAPLON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Apple ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Apple මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Apple මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Apple (AAPLON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Apple (AAPLON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Apple සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Apple මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Apple (AAPLON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AppleAAPLON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AAPLON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Apple (AAPLON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Apple මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Apple MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AAPLON දේශීය මුදල් වෙත

1 Apple(AAPLON) සිට VND
7,117,944.35
1 Apple(AAPLON) සිට AUD
A$416.5546
1 Apple(AAPLON) සිට GBP
205.5724
1 Apple(AAPLON) සිට EUR
232.6214
1 Apple(AAPLON) සිට USD
$270.49
1 Apple(AAPLON) සිට MYR
RM1,127.9433
1 Apple(AAPLON) සිට TRY
11,414.678
1 Apple(AAPLON) සිට JPY
¥41,384.97
1 Apple(AAPLON) සිට ARS
ARS$392,581.0713
1 Apple(AAPLON) සිට RUB
21,974.6076
1 Apple(AAPLON) සිට INR
23,992.463
1 Apple(AAPLON) සිට IDR
Rp4,508,164.8634
1 Apple(AAPLON) සිට PHP
15,996.7786
1 Apple(AAPLON) සිට EGP
￡E.12,794.177
1 Apple(AAPLON) සිට BRL
R$1,447.1215
1 Apple(AAPLON) සිට CAD
C$381.3909
1 Apple(AAPLON) සිට BDT
32,956.5016
1 Apple(AAPLON) සිට NGN
388,634.6222
1 Apple(AAPLON) සිට COP
$1,036,358.0909
1 Apple(AAPLON) සිට ZAR
R.4,701.1162
1 Apple(AAPLON) සිට UAH
11,363.2849
1 Apple(AAPLON) සිට TZS
T.Sh.664,593.93
1 Apple(AAPLON) සිට VES
Bs61,671.72
1 Apple(AAPLON) සිට CLP
$255,072.07
1 Apple(AAPLON) සිට PKR
Rs75,956.2969
1 Apple(AAPLON) සිට KZT
142,137.0852
1 Apple(AAPLON) සිට THB
฿8,755.7613
1 Apple(AAPLON) සිට TWD
NT$8,374.3704
1 Apple(AAPLON) සිට AED
د.إ992.6983
1 Apple(AAPLON) සිට CHF
Fr216.392
1 Apple(AAPLON) සිට HKD
HK$2,101.7073
1 Apple(AAPLON) සිට AMD
֏103,435.376
1 Apple(AAPLON) සිට MAD
.د.م2,523.6717
1 Apple(AAPLON) සිට MXN
$5,020.2944
1 Apple(AAPLON) සිට SAR
ريال1,014.3375
1 Apple(AAPLON) සිට ETB
Br41,625.7061
1 Apple(AAPLON) සිට KES
KSh34,944.6031
1 Apple(AAPLON) සිට JOD
د.أ191.77741
1 Apple(AAPLON) සිට PLN
995.4032
1 Apple(AAPLON) සිට RON
лв1,190.156
1 Apple(AAPLON) සිට SEK
kr2,591.2942
1 Apple(AAPLON) සිට BGN
лв457.1281
1 Apple(AAPLON) සිට HUF
Ft90,584.3961
1 Apple(AAPLON) සිට CZK
5,707.339
1 Apple(AAPLON) සිට KWD
د.ك82.76994
1 Apple(AAPLON) සිට ILS
884.5023
1 Apple(AAPLON) සිට BOB
Bs1,866.381
1 Apple(AAPLON) සිට AZN
459.833
1 Apple(AAPLON) සිට TJS
SM2,493.9178
1 Apple(AAPLON) සිට GEL
733.0279
1 Apple(AAPLON) සිට AOA
Kz247,928.4291
1 Apple(AAPLON) සිට BHD
.د.ب101.97473
1 Apple(AAPLON) සිට BMD
$270.49
1 Apple(AAPLON) සිට DKK
kr1,750.0703
1 Apple(AAPLON) සිට HNL
L7,124.7066
1 Apple(AAPLON) සිට MUR
12,415.491
1 Apple(AAPLON) සිට NAD
$4,693.0015
1 Apple(AAPLON) සිට NOK
kr2,758.998
1 Apple(AAPLON) සිට NZD
$478.7673
1 Apple(AAPLON) සිට PAB
B/.270.49
1 Apple(AAPLON) සිට PGK
K1,136.058
1 Apple(AAPLON) සිට QAR
ر.ق984.5836
1 Apple(AAPLON) සිට RSD
дин.27,479.0791
1 Apple(AAPLON) සිට UZS
soʻm3,220,118.5324
1 Apple(AAPLON) සිට ALL
L22,653.5375
1 Apple(AAPLON) සිට ANG
ƒ484.1771
1 Apple(AAPLON) සිට AWG
ƒ486.882
1 Apple(AAPLON) සිට BBD
$540.98
1 Apple(AAPLON) සිට BAM
KM457.1281
1 Apple(AAPLON) සිට BIF
Fr795,511.09
1 Apple(AAPLON) සිට BND
$351.637
1 Apple(AAPLON) සිට BSD
$270.49
1 Apple(AAPLON) සිට JMD
$43,318.9735
1 Apple(AAPLON) සිට KHR
1,090,683.3025
1 Apple(AAPLON) සිට KMF
Fr113,605.8
1 Apple(AAPLON) සිට LAK
5,880,217.2737
1 Apple(AAPLON) සිට LKR
රු82,364.205
1 Apple(AAPLON) සිට MDL
L4,622.6741
1 Apple(AAPLON) සිට MGA
Ar1,218,422.205
1 Apple(AAPLON) සිට MOP
P2,161.2151
1 Apple(AAPLON) සිට MVR
4,165.546
1 Apple(AAPLON) සිට MWK
MK467,974.749
1 Apple(AAPLON) සිට MZN
MT17,297.8355
1 Apple(AAPLON) සිට NPR
रु38,328.433
1 Apple(AAPLON) සිට PYG
1,918,315.08
1 Apple(AAPLON) සිට RWF
Fr391,940.01
1 Apple(AAPLON) සිට SBD
$2,226.1327
1 Apple(AAPLON) සිට SCR
4,019.4814
1 Apple(AAPLON) සිට SRD
$10,413.865
1 Apple(AAPLON) සිට SVC
$2,361.3777
1 Apple(AAPLON) සිට SZL
L4,687.5917
1 Apple(AAPLON) සිට TMT
m949.4199
1 Apple(AAPLON) සිට TND
د.ت797.9455
1 Apple(AAPLON) සිට TTD
$1,828.5124
1 Apple(AAPLON) සිට UGX
Sh945,633.04
1 Apple(AAPLON) සිට XAF
Fr153,638.32
1 Apple(AAPLON) සිට XCD
$730.323
1 Apple(AAPLON) සිට XOF
Fr153,638.32
1 Apple(AAPLON) සිට XPF
Fr27,860.47
1 Apple(AAPLON) සිට BWP
P3,632.6807
1 Apple(AAPLON) සිට BZD
$540.98
1 Apple(AAPLON) සිට CVE
$25,923.7616
1 Apple(AAPLON) සිට DJF
Fr47,876.73
1 Apple(AAPLON) සිට DOP
$17,395.2119
1 Apple(AAPLON) සිට DZD
د.ج35,293.5352
1 Apple(AAPLON) සිට FJD
$616.7172
1 Apple(AAPLON) සිට GNF
Fr2,351,910.55
1 Apple(AAPLON) සිට GTQ
Q2,071.9534
1 Apple(AAPLON) සිට GYD
$56,575.6884
1 Apple(AAPLON) සිට ISK
kr34,081.74

Apple සම්පත්

Apple පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Apple වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Apple පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Apple (AAPLON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AAPLON හි සජීවී මිල, USD වලින් 270.49 USD වේ.
AAPLON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AAPLON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 270.49 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Apple හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AAPLON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.81M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AAPLON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AAPLON හි සංසරණ සැපයුම 10.40K USD වේ.
AAPLON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
284.4314753094952 USD ක ATH මිලක් AAPLON අත්කර ගති.
AAPLON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
226.40537622338067 USD ක ATL මිලක් AAPLON අත්කර ගති.
AAPLON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AAPLON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 56.46K USD වේ.
මේ වසර තුලදී AAPLON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AAPLON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AAPLON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:44:06 (UTC+8)

Apple (AAPLON) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

AAPLON-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

AAPLON
AAPLON
USD
USD

1 AAPLON = 270.49 USD

AAPLON වෙළඳාම

AAPLON/USDT
$270.49
$270.49$270.49
-0.84%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,333.97
$102,333.97$102,333.97

+0.32%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,359.16
$3,359.16$3,359.16

+1.79%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.57
$157.57$157.57

+1.05%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.0958
$1.0958$1.0958

+27.71%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,333.97
$102,333.97$102,333.97

+0.32%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,359.16
$3,359.16$3,359.16

+1.79%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.57
$157.57$157.57

+1.05%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2305
$2.2305$2.2305

-0.17%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012484
$0.012484$0.012484

+212.10%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.010104
$0.010104$0.010104

+910.40%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.390
$4.390$4.390

+339.00%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007978
$0.007978$0.007978

+273.85%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1121
$0.1121$0.1121

+124.20%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002358
$0.00002358$0.00002358

+118.94%