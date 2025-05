Ancient8 (A8) යනු කුමක්ද

Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට A8 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Ancient8 ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Ancient8 මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Ancient8 මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Ancient8,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. A8 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ancient8මිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Ancient8 මිල ඉතිහාසය

A8හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් A8හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ancient8 මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Ancient8 (A8) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Ancient8 මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Ancient8 MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

A8 දේශීය මුදල් වෙත

1A8 සිට VNDවෙත ₫ 3,867.43203 1A8 සිට AUDවෙත A$ 0.2337865 1A8 සිට GBPවෙත £ 0.1131225 1A8 සිට EURවෙත € 0.1342387 1A8 සිට USDවෙත $ 0.15083 1A8 සිට MYRවෙත RM 0.6470607 1A8 සිට TRYවෙත ₺ 5.8476791 1A8 සිට JPYවෙත ¥ 22.0241966 1A8 සිට RUBවෙත ₽ 12.1222071 1A8 සිට INRවෙත ₹ 12.9155729 1A8 සිට IDRවෙත Rp 2,513.8323278 1A8 සිට KRWවෙත ₩ 210.362601 1A8 සිට PHPවෙත ₱ 8.4117891 1A8 සිට EGPවෙත £E. 7.601832 1A8 සිට BRLවෙත R$ 0.8491729 1A8 සිට CADවෙත C$ 0.2096537 1A8 සිට BDTවෙත ৳ 18.2911541 1A8 සිට NGNවෙත ₦ 241.328 1A8 සිට UAHවෙත ₴ 6.2534118 1A8 සිට VESවෙත Bs 13.87636 1A8 සිට PKRවෙත Rs 42.3787051 1A8 සිට KZTවෙත ₸ 76.9926818 1A8 සිට THBවෙත ฿ 5.0347054 1A8 සිට TWDවෙත NT$ 4.5520494 1A8 සිට AEDවෙත د.إ 0.5535461 1A8 සිට CHFවෙත Fr 0.1251889 1A8 සිට HKDවෙත HK$ 1.176474 1A8 සිට MADවෙත .د.م 1.4072439 1A8 සිට MXNවෙත $ 2.9215771

Ancient8 සම්පත්

Ancient8 පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ancient8 පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Ancient8 (A8) හි මිල කීයද? Ancient8 (A8)හි සජීවී මිල 0.15083 USD වේ. Ancient8 (A8) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Ancient8 හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 43.42M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ A8හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.15083 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Ancient8 (A8) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Ancient8 (A8) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 287.86M USD වේ. Ancient8 (A8) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Ancient8 (A8) හි ඉහළම මිල 0.49563 USD වේ. Ancient8 (A8) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Ancient8 (A8) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 70.74K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

