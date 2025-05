4444 (4444) යනු කුමක්ද

FOUR.MEME officially announced that all newly created token contract addresses will end with "4444".

MEXC වෙතින් 4444 ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ 4444 ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට 4444 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ 4444 ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ 4444 මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

4444 මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ 4444,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. 4444 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ 4444මිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

4444 මිල ඉතිහාසය

4444හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් 4444හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ 4444 මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

4444 (4444) මිලදී ගන්නා ආකාරය

4444 මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් 4444 MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

4444 දේශීය මුදල් වෙත

14444 සිට VNDවෙත ₫ 1.32333201 14444 සිට AUDවෙත A$ 0.0000799955 14444 සිට GBPවෙත £ 0.0000387075 14444 සිට EURවෙත € 0.0000459329 14444 සිට USDවෙත $ 0.00005161 14444 සිට MYRවෙත RM 0.0002214069 14444 සිට TRYවෙත ₺ 0.0020009197 14444 සිට JPYවෙත ¥ 0.0075360922 14444 සිට RUBවෙත ₽ 0.0041478957 14444 සිට INRවෙත ₹ 0.0044193643 14444 සිට IDRවෙත Rp 0.8601663226 14444 සිට KRWවෙත ₩ 0.071980467 14444 සිට PHPවෙත ₱ 0.0028782897 14444 සිට EGPවෙත £E. 0.002601144 14444 සිට BRLවෙත R$ 0.0002905643 14444 සිට CADවෙත C$ 0.0000717379 14444 සිට BDTවෙත ৳ 0.0062587447 14444 සිට NGNවෙත ₦ 0.082576 14444 සිට UAHවෙත ₴ 0.0021397506 14444 සිට VESවෙත Bs 0.00474812 14444 සිට PKRවෙත Rs 0.0145008617 14444 සිට KZTවෙත ₸ 0.0263448406 14444 සිට THBවෙත ฿ 0.0017227418 14444 සිට TWDවෙත NT$ 0.0015575898 14444 සිට AEDවෙත د.إ 0.0001894087 14444 සිට CHFවෙත Fr 0.0000428363 14444 සිට HKDවෙත HK$ 0.000402558 14444 සිට MADවෙත .د.م 0.0004815213 14444 සිට MXNවෙත $ 0.0009996857

4444 සම්පත්

4444 පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: 4444 පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද 4444 (4444) හි මිල කීයද? 4444 (4444)හි සජීවී මිල 0.00005161 USD වේ. 4444 (4444) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? 4444 හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ 4444හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00005161 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. 4444 (4444) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? 4444 (4444) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. 4444 (4444) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, 4444 (4444) හි ඉහළම මිල 0.003907 USD වේ. 4444 (4444) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? 4444 (4444) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 53.08K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

