401K මිල (401K)
-1.22%
+6.53%
-20.32%
-20.32%
401K (401K) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර 401K වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. 401Kහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00474828 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව 401K පසුගිය පැය තුල, -1.22% කින්, පැය 24 තුල, +6.53% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -20.32% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
401K හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 25.80K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 958.20M සමඟින් 401K හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 958195533.8833203 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 25.80K කි.
අද දිනය තුළ, 401Kහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, 401Kහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, 401Kහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, 401Kහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+6.53%
|දින 30 යි
|$ 0
|-49.63%
|දින 60 යි
|$ 0
|-70.95%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
401k rewards well hung holders with a rotating basket of on-chain stocks
Rewards are based on volume. Which means that:
Price goes up? More stocks
Price goes down? More stocks
There is a tax on each transaction that is used for generating rewards
Rewards are split up amongst holders with 50k or more tokens
CA: ACyP5VHmSYhixsHwFXh8BTqypPGBTjHGcJZjYdBvPKaE
Buyer beware:
At the end of the day, this is still a memecoin. It is not a security or an investment contract
Does buying this guarantee you will make money? Absolutely not
Does buying it mean you’re a well hung chad? 100% yes
401K401K හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් 401K ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
