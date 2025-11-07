3000 මිල (3000)
--
--
-15.63%
-15.63%
3000 (3000) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර 3000 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. 3000හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව 3000 පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.63% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
3000 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.59K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 10.00B සමඟින් 3000 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.59K කි.
අද දිනය තුළ, 3000හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, 3000හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, 3000හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, 3000හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ 0
|-46.03%
|දින 60 යි
|$ 0
|-45.42%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
A DeFi protocol built on Avalanche, launched on Arena. Stake, Farm and use 3000 features to enhance your Arena experience. Rewards from donated tokens are given to users and stakers. Use prediction market to take a guess on where Arena tokens are going next. Our in house NFT marketplace will provide a feature rich market for AVAX NFTs. And use of our live stream Arena events help users become familiar with launching their own token, which can be used on 3000.
