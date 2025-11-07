Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) මිල පුරෝකථනය (USD)

2026, 2027, 2028, 2030, සහ තවත් සඳහා Wrapped Aave Plasma USDT0 මිල පුරෝකථන ලබා ගන්න. ඉදිරි වසර 5 තුළ හෝ ඊට වැඩි කාලයකදී WAPLAUSDT0 කොපමණ වර්ධනය වේ දැයි පුරෝකථනය කරන්න. වෙළඳපොළ ප්‍රවණතා සහ හැඟීම් මත පදනම්ව අනාගත මිල අවස්ථා ක්ෂණිකව පුරෝකථනය කරන්න.

මිල පුරෝකථනය කිරීමට -100 සහ 1,000 අතර අංකයක් ඇතුළත් කරන්න Wrapped Aave Plasma USDT0
%

*වියාචනය: සියලු මිල පුරෝකථන පරිශීලක ආදානය මත පදනම් වේ.

Wrapped Aave Plasma USDT0 මිල පුරෝකථනය
Wrapped Aave Plasma USDT0 2025-2050 සඳහා මිල පුරෝකථනය (USD)

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 2025 (මෙම වසර) සඳහා මිල පුරෝකථනය

ඔබගේ පුරෝකථනය මත පදනම්ව, Wrapped Aave Plasma USDT0 විභව්‍ය වශයෙන් 0.00% හි වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට 2025 දී $ 1.004 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 2026 (ඊළඟ වසර) සඳහා මිල පුරෝකථනය

ඔබගේ පුරෝකථනය මත පදනම්ව, Wrapped Aave Plasma USDT0 විභව්‍ය වශයෙන් 5.00% හි වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට 2026 දී $ 1.0542 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 2027 (වසර 2 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

මිල පුරෝකථන මොඩියුලයට අනුව, පුරෝකථනය කරන ලද 2027 WAPLAUSDT0 හි අනාගත මිල $ 1.1069 වනුයේ 10.25% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 2028 (වසර 3 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

මිල පුරෝකථන මොඩියුලයට අනුව, පුරෝකථනය කරන ලද 2028 WAPLAUSDT0 හි අනාගත මිල $ 1.1622 වනුයේ 15.76% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 2029 (වසර 4 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

ඉහත මිල පුරෝකථන මොඩියුලය අනුගමනය කරමින්, 2029 දී WAPLAUSDT0 හි ඉලක්ක මිල $ 1.2203 ක් වූයේ 21.55% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 2030 (වසර 5 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

ඉහත මිල පුරෝකථන මොඩියුලය අනුගමනය කරමින්, 2030 දී WAPLAUSDT0 හි ඉලක්ක මිල $ 1.2813 ක් වූයේ 27.63% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 2040 (වසර 15 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

2040 දී Wrapped Aave Plasma USDT0 හි මිලේ විභව වශයෙන් 107.89% ක වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට $ 2.0872 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 2050 (වසර 25 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

2050 දී, Wrapped Aave Plasma USDT0 හි මිලේ විභව වශයෙන් 238.64% ක වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට $ 3.3999 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.

  • 2025
    $ 1.004
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0542
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1069
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1622
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2203
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2813
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3454
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4127
    40.71%
  • 2033
    $ 1.4833
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5575
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6354
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7171
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8030
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8931
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9878
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0872
    107.89%
අද, හෙට, මෙම සතිය සහ දින 30 සඳහා කෙටි කාලීන Wrapped Aave Plasma USDT0 මිල පුරෝකථනය

  • November 7, 2025(අද)
    $ 1.004
    0.00%
  • November 8, 2025(හෙට)
    $ 1.0041
    0.01%
  • November 14, 2025(මෙම සතියේ)
    $ 1.0049
    0.10%
  • December 7, 2025(දින 30 යි)
    $ 1.0081
    0.41%
Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) අද දින මිල පුරෝකථනය

WAPLAUSDT0 සඳහා November 7, 2025(අද) පුරෝකථනය කළ මිල, $1.004 වේ. පරිශීලකයින්ට අද දිනය සඳහා විය හැකි මිල චලනයේ සැණරුවක් ලබා දෙමින්, මෙම ප්‍රක්ෂේපණය සපයන ලද වර්ධන ප්‍රතිශතයේ ගණනය කළ ප්‍රතිඵලය පිළිබිඹු කරයි.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) හෙට මිල පුරෝකථනය

November 8, 2025(හෙට) සඳහා, WAPLAUSDT0 සඳහා මිල පුරෝකථනය, 5% ක වාර්ෂික වර්ධන අනුපාතයක් භාවිතයෙන්, $1.0041 වේ. මෙම ප්‍රතිඵල තෝරන ලද පරාමිති මත පදනම්ව ටෝකනයේ අගය සඳහා ඇස්තමේන්තුගත දැක්මක් ලබා දෙයි.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) මෙම සතියේ මිල පුරෝකථනය

November 14, 2025(මෙම සතියේ) වන විට, WAPLAUSDT0 සඳහා මිල පුරෝකථනය, 5% වාර්ෂික වර්ධන වේගය භාවිතයෙන් $1.0049 වේ. ඉදිරි දිනවලදී විභව මිල ප්‍රවණතා පිළිබඳ අදහසක් ලබා දීම සඳහා මෙම සතිපතා පුරෝකථනය එම වර්ධන ප්‍රතිශතය මත පදනම්ව ගණනය කෙරේ.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) දින 30 මිල පුරෝකථනය

ඉදිරි දින 30 දෙස බලන විට, WAPLAUSDT0 සඳහා ප්‍රක්ෂේපිත මිල $1.0081. මෙම පුරෝකථනය 5% වාර්ෂික වර්ධන ආදානය භාවිතයෙන් ටෝකනයේ අගය මාසයකට පසුව පැවතිය හැක්කේ කොතැනද යන්න තක්සේරු කිරීමට ව්‍යුත්පන්න කර ඇත.

Wrapped Aave Plasma USDT0 වත්මන් මිල සංඛ්‍යාලේඛන

--

$ 10.02M
$ 10.02M$ 10.02M

9.98M
9.98M 9.98M

නවතම WAPLAUSDT0 මිල --. එයට පැය 24 ක 0.00% වෙනසක් ඇත්තේ, -- හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාවක් සමගය.
තවද, WAPLAUSDT0 හට 9.98M ක සංසරණ සැපයුමක් සහ $ 10.02M ක මුළු වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණයක් ඇත.

Wrapped Aave Plasma USDT0 ඓතිහාසික මිල

Wrapped Aave Plasma USDT0 සජීව පිටුවේ රැස් කළ නවතම දත්තවලට අනුව, Wrapped Aave Plasma USDT0 හි වත්මන් මිල 1.004USD වේ. Wrapped Aave Plasma USDT0(WAPLAUSDT0) හි සංසරණ සැපයුම 9.98M WAPLAUSDT0 වන්නේ, එයට $10,018,489 ක වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණයක් ලබා දෙමිනි.

කාල සීමාව
වෙනස(%)
වෙනස(USD)
ඉහළ
පහළ
  • පැය 24
    0.11%
    $ 0.001089
    $ 1.005
    $ 1.002
  • දින 7
    0.10%
    $ 0.000999
    $ 1.0052
    $ 1.0014
  • දින 30 යි
    0.53%
    $ 0.005352
    $ 1.0052
    $ 1.0014
පැය 24 කාර්ය සාධනය

පසුගිය පැය 24 තුළ, අගයෙහි 0.11% වෙනසක් පිළිබිඹු කරමින්, Wrapped Aave Plasma USDT0 $0.001089 ක මිල චලනයක් පෙන්නුම් කර ඇත.

දින 7 කාර්ය සාධනය

පසුගිය දින 7 තුළ, Wrapped Aave Plasma USDT0 $1.0052 ක ඉහළ සහ $1.0014 ක පහළ අගයකට වෙළඳාම් කෙරුණි. එහි 0.10% ක මිල වෙනස් වීමක් දක්නට ලැබිණි. මෙම මෑත කාලීන ප්‍රවණතාවය වෙළඳපොළ තුළ තවදුරටත් චලනය සඳහා WAPLAUSDT0 හි ඇති හැකියාව පෙන්නුම් කරයි.

දින 30 කාර්ය සාධනය

පසුගිය මාසය තුළ, එහි අගයට දළ වශයෙන් $0.005352 පිළිබිඹු කරමින්, Wrapped Aave Plasma USDT0 0.53% ක වෙනසක් අත්විඳ ඇත. මෙය නුදුරු අනාගතයේ දී WAPLAUSDT0 තවත් මිල වෙනස්වීම් දැකිය හැකි බව දක්වයි.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0 )මිල පුරෝකථන මොඩියුලය ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

Wrapped Aave Plasma USDT0 මිල පුරෝකථන මොඩියුලය යනු ඔබේම වර්ධන උපකල්පන මත පදනම්ව WAPLAUSDT0 හි අනාගත මිල ගණන් තක්සේරු කිරීමට ඔබට උපකාර කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති පරිශීලක-හිතකාමී මෙවලමකි. ඔබ පළපුරුදු වෙළෙන්දෙකු වුවද කුතුහලයෙන් පිරි ආයෝජකයෙකු වුවද, මෙම මොඩියුලය ටෝකනයේ අනාගත වටිනාකම පුරෝකථනය කිරීමට සරල සහ අන්තර්ක්‍රියාකාරී මාර්ගයක් ඉදිරිපත් කරයි.

1. ඔබේ වර්ධන පුරෝකථනය ආදානය කරන්න

ඔබේ වෙළඳපොළ දැක්ම අනුව ධනාත්මක හෝ සෘණාත්මක විය හැකි ඔබේ අපේක්ෂිත වර්ධන ප්‍රතිශතය ඇතුළත් කිරීමෙන් ආරම්භ කරන්න. මෙය ඉදිරි වසර, වසර පහක් හෝ අනාගතයේ දශක කිහිපයක් Wrapped Aave Plasma USDT0 සඳහා ඔබේ අපේක්ෂා පිළිබිඹු කළ හැකිය.

2. අනාගත මිල ගණනය කරන්න

ඔබ වර්ධන වේගය ඇතුළත් කළ පසු, 'ගණනය කරන්න' බොත්තම ක්ලික් කරන්න. ඔබේ පුරෝකථනය කාලයත් සමඟ ටෝකනයේ වටිනාකමට බලපාන ආකාරය පිළිබඳ පැහැදිලි දෘශ්‍යකරණයක් ලබා දෙමින්, මොඩියුලය WAPLAUSDT0 හි ප්‍රක්ෂේපිත අනාගත මිල ක්ෂණිකව ගණනය කරනු ඇත.

3. විවිධ අවස්ථා ගවේෂණය කරන්න

විවිධ වෙළඳපොළ තත්ත්ව Wrapped Aave Plasma USDT0 හි මිලට බලපාන්නේ කෙසේදැයි බැලීමට ඔබට විවිධ වර්ධන අනුපාත අත්හදා බැලිය හැකිය. ඔබට වඩාත් දැනුවත් තීරණ ගැනීමට උපකාරී වෙමින්, මෙම නම්‍යශීලීභාවය ඔබට ශුභවාදී සහ ගතානුගතික අනාවැකි විශ්ලේෂණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

4. පරිශීලක හැඟීම් සහ ප්‍රජා ඇතුළාන්ත දැනුම

ඔබේ පුරෝකථන වෙනත් පරිශීලකයින්ගේ ඒවා සමඟ සංසන්දනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසමින්, මොඩියුලය පරිශීලක හැඟීම් දත්ත ඒකාබද්ධ කරයි. මෙම සාමූහික ආදානය ප්‍රජාව WAPLAUSDT0 හි අනාගතය දකින ආකාරය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙයි.

මිල පුරෝකථනය සඳහා තාක්ෂණික දර්ශක

අනාවැකියෙහි නිරවද්‍යතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා, මොඩියුලය විවිධ තාක්ෂණික දර්ශක සහ වෙළඳපොළ දත්ත උත්තෝලනය කරයි. මේවාට ඇතුළත් වන්නේ:

ඝාතීය චලන සාමාන්‍යයන් (EMA): උච්ඡාවචන සමනය කිරීමෙන් සහ විභව ප්‍රවණතා ආපසු හැරවීම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීමෙන් ටෝකනයේ මිල ප්‍රවණතාව නිරීක්ෂණය කිරීමට උදවු කරයි.

බොලින්ජර් බෑන්ඩ්ස්: වෙළඳපොළ අස්ථාවරත්වය මනිනු ලබන අතර අධි මිලදී ගැනුම් හෝ අධි විකුණුම් තත්ත්ව හඳුනා ගනී.

සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI): එය ඉහළ මට්ටමක පවතීද යන්න තීරණය කිරීමට WAPLAUSDT0 හි ගම්‍යතාව තක්සේරු කරයි.

චලනය වන සාමාන්‍ය අභිසාරී අපසරණය (MACD): විභව ප්‍රවේශ සහ පිටවීමේ ස්ථාන හඳුනා ගැනීමට මිල චලනවල ශක්තිය සහ දිශාව ඇගයීමට ලක් කරයි. මෙම දර්ශක තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ දත්ත සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්, මොඩියුලය ගතික මිල පුරෝකථනයක් සපයන්නේ, Wrapped Aave Plasma USDT0 හි අනාගත විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට ඔබට උපකාරී වෙමිනි.

WAPLAUSDT0 මිල පුරෝකථනය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

WAPLAUSDT0 මිල පුරෝකථන හේතු කිහිපයක් නිසා තීරණාත්මක වන අතර ආයෝජකයින් විවිධ අරමුණු සඳහා ඒවායෙහි නිරත වේ:

ආයෝජන උපාය මාර්ග සංවර්ධනය: පුරෝකථන ආයෝජකයින්ට උපාය මාර්ග සැකසීමට උපකාරී වේ. අනාගත මිල ගණන් ඇස්තමේන්තු කිරීම මගින්, ඔවුන්ට ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිලදී ගැනීම, විකිණීම හෝ රඳවා ගැනීම තීරණය කළ හැකිය.

අවදානම් තක්සේරුව: විය හැකි මිල චලනයන් අවබෝධ කර ගැනීම ආයෝජකයින්ට විශේෂිත ක්‍රිප්ටෝ වත්කමක් හා සම්බන්ධ අවදානම මැනීමට ඉඩ සලසයි. විය හැකි අලාභ කළමනාකරණය කිරීම සහ අවම කිරීම සඳහා මෙය අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

වෙළෙඳපොළ විශ්ලේෂණය: පුරෝකථනයන්ට බොහෝ විට වෙළෙඳපොළ ප්‍රවණතා, පුවත් සහ ඓතිහාසික දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණය ආයෝජකයින්ට වෙළෙඳපොළ වෙනස්වීම් සහ මිල වෙනස්වීම් කෙරෙහි බලපාන සාධක අවබෝධ කර ගැනීමට උපකාරී වේ.

කළඹ විවිධාංගීකරණය: කුමන ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හොඳින් ක්‍රියාත්මක විය හැකිදැයි පුරෝකථනය කිරීමෙන්, ආයෝජකයින්ට විවිධ වත්කම් හරහා අවදානම පතුරුවමින් ඒ අනුව ඔවුන්ගේ කළඹ විවිධාංගීකරණය කළ හැක.

දිගුකාලීන සැලසුම්: දිගුකාලීන ලාභ අපේක්ෂා කරන ආයෝජකයින් අනාගත වර්ධනය සඳහා විය හැකියාවන් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හඳුනා ගැනීමට පුරෝකථන මත විශ්වාසය තබයි.

මනෝවිද්‍යාත්මක සූදානම: විය හැකි මිල අවස්ථා දැනගැනීම ආයෝජකයින් චිත්තවේගීයව සහ මූල්‍යමය වශයෙන් වෙළෙඳපොළ අස්ථාවරත්වය සඳහා සූදානම් කරයි.

ප්‍රජා සහභාගීත්වය: ක්‍රිප්ටෝ මිල පුරෝකථන බොහෝ විට ආයෝජක ප්‍රජාව තුළ සාකච්ඡා ඇති කරයි, වෙළෙඳපොළ ප්‍රවණතා පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් සහ සාමූහික ප්‍රඥාවක් ඇති කරයි.

