VERONICA by Virtuals (VERONICA) මිල පුරෝකථනය (USD)
2026, 2027, 2028, 2030, සහ තවත් සඳහා VERONICA by Virtuals මිල පුරෝකථන ලබා ගන්න. ඉදිරි වසර 5 තුළ හෝ ඊට වැඩි කාලයකදී VERONICA කොපමණ වර්ධනය වේ දැයි පුරෝකථනය කරන්න. වෙළඳපොළ ප්රවණතා සහ හැඟීම් මත පදනම්ව අනාගත මිල අවස්ථා ක්ෂණිකව පුරෝකථනය කරන්න.
*වියාචනය: සියලු මිල පුරෝකථන පරිශීලක ආදානය මත පදනම් වේ.
VERONICA by Virtuals 2025-2050 සඳහා මිල පුරෝකථනය (USD)
ඔබගේ පුරෝකථනය මත පදනම්ව, VERONICA by Virtuals විභව්ය වශයෙන් 0.00% හි වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට 2025 දී $ 0 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.VERONICA by Virtuals (VERONICA) 2026 (ඊළඟ වසර) සඳහා මිල පුරෝකථනය
ඔබගේ පුරෝකථනය මත පදනම්ව, VERONICA by Virtuals විභව්ය වශයෙන් 5.00% හි වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට 2026 දී $ 0 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.VERONICA by Virtuals (VERONICA) 2027 (වසර 2 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය
මිල පුරෝකථන මොඩියුලයට අනුව, පුරෝකථනය කරන ලද 2027 VERONICA හි අනාගත මිල $ 0 වනුයේ 10.25% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.VERONICA by Virtuals (VERONICA) 2028 (වසර 3 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය
මිල පුරෝකථන මොඩියුලයට අනුව, පුරෝකථනය කරන ලද 2028 VERONICA හි අනාගත මිල $ 0 වනුයේ 15.76% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.VERONICA by Virtuals (VERONICA) 2029 (වසර 4 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය
ඉහත මිල පුරෝකථන මොඩියුලය අනුගමනය කරමින්, 2029 දී VERONICA හි ඉලක්ක මිල $ 0 ක් වූයේ 21.55% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.VERONICA by Virtuals (VERONICA) 2030 (වසර 5 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය
ඉහත මිල පුරෝකථන මොඩියුලය අනුගමනය කරමින්, 2030 දී VERONICA හි ඉලක්ක මිල $ 0 ක් වූයේ 27.63% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.VERONICA by Virtuals (VERONICA) 2040 (වසර 15 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය
2040 දී VERONICA by Virtuals හි මිලේ විභව වශයෙන් 107.89% ක වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට $ 0 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.VERONICA by Virtuals (VERONICA) 2050 (වසර 25 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය
2050 දී, VERONICA by Virtuals හි මිලේ විභව වශයෙන් 238.64% ක වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට $ 0 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.
- 2025$ 00.00%
- 2026$ 05.00%
- 2027$ 010.25%
- 2028$ 015.76%
- 2029$ 021.55%
- 2030$ 027.63%
- 2031$ 034.01%
- 2032$ 040.71%
- 2033$ 047.75%
- 2034$ 055.13%
- 2035$ 062.89%
- 2036$ 071.03%
- 2037$ 079.59%
- 2038$ 088.56%
- 2039$ 097.99%
- 2040$ 0107.89%
අද, හෙට, මෙම සතිය සහ දින 30 සඳහා කෙටි කාලීන VERONICA by Virtuals මිල පුරෝකථනය
- November 8, 2025(අද)$ 00.00%
- November 9, 2025(හෙට)$ 00.01%
- November 15, 2025(මෙම සතියේ)$ 00.10%
- December 8, 2025(දින 30 යි)$ 00.41%
VERONICA සඳහා
November 9, 2025(හෙට) සඳහා, VERONICA සඳහා මිල පුරෝකථනය,
November 15, 2025(මෙම සතියේ) වන විට, VERONICA සඳහා මිල පුරෝකථනය,
ඉදිරි දින 30 දෙස බලන විට, VERONICA සඳහා ප්රක්ෂේපිත මිල
VERONICA by Virtuals වත්මන් මිල සංඛ්යාලේඛන
--
--
VERONICA by Virtuals ඓතිහාසික මිල
VERONICA by Virtuals සජීව පිටුවේ රැස් කළ නවතම දත්තවලට අනුව, VERONICA by Virtuals හි වත්මන් මිල 0USD වේ. VERONICA by Virtuals(VERONICA) හි සංසරණ සැපයුම
- පැය 245.61%$ 0$ 0$ 0
- දින 7-40.61%$ 0$ 0.001541$ 0.000703
- දින 30 යි-39.35%$ 0$ 0.001541$ 0.000703
පසුගිය පැය 24 තුළ, අගයෙහි
පසුගිය දින 7 තුළ, VERONICA by Virtuals
පසුගිය මාසය තුළ, එහි අගයට දළ වශයෙන්
VERONICA by Virtuals (VERONICA )මිල පුරෝකථන මොඩියුලය ක්රියා කරන්නේ කෙසේද?
VERONICA by Virtuals මිල පුරෝකථන මොඩියුලය යනු ඔබේම වර්ධන උපකල්පන මත පදනම්ව VERONICA හි අනාගත මිල ගණන් තක්සේරු කිරීමට ඔබට උපකාර කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති පරිශීලක-හිතකාමී මෙවලමකි. ඔබ පළපුරුදු වෙළෙන්දෙකු වුවද කුතුහලයෙන් පිරි ආයෝජකයෙකු වුවද, මෙම මොඩියුලය ටෝකනයේ අනාගත වටිනාකම පුරෝකථනය කිරීමට සරල සහ අන්තර්ක්රියාකාරී මාර්ගයක් ඉදිරිපත් කරයි.
ඔබේ වෙළඳපොළ දැක්ම අනුව ධනාත්මක හෝ සෘණාත්මක විය හැකි ඔබේ අපේක්ෂිත වර්ධන ප්රතිශතය ඇතුළත් කිරීමෙන් ආරම්භ කරන්න. මෙය ඉදිරි වසර, වසර පහක් හෝ අනාගතයේ දශක කිහිපයක් VERONICA by Virtuals සඳහා ඔබේ අපේක්ෂා පිළිබිඹු කළ හැකිය.
ඔබ වර්ධන වේගය ඇතුළත් කළ පසු, 'ගණනය කරන්න' බොත්තම ක්ලික් කරන්න. ඔබේ පුරෝකථනය කාලයත් සමඟ ටෝකනයේ වටිනාකමට බලපාන ආකාරය පිළිබඳ පැහැදිලි දෘශ්යකරණයක් ලබා දෙමින්, මොඩියුලය VERONICA හි ප්රක්ෂේපිත අනාගත මිල ක්ෂණිකව ගණනය කරනු ඇත.
විවිධ වෙළඳපොළ තත්ත්ව VERONICA by Virtuals හි මිලට බලපාන්නේ කෙසේදැයි බැලීමට ඔබට විවිධ වර්ධන අනුපාත අත්හදා බැලිය හැකිය. ඔබට වඩාත් දැනුවත් තීරණ ගැනීමට උපකාරී වෙමින්, මෙම නම්යශීලීභාවය ඔබට ශුභවාදී සහ ගතානුගතික අනාවැකි විශ්ලේෂණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.
ඔබේ පුරෝකථන වෙනත් පරිශීලකයින්ගේ ඒවා සමඟ සංසන්දනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසමින්, මොඩියුලය පරිශීලක හැඟීම් දත්ත ඒකාබද්ධ කරයි. මෙම සාමූහික ආදානය ප්රජාව VERONICA හි අනාගතය දකින ආකාරය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙයි.
මිල පුරෝකථනය සඳහා තාක්ෂණික දර්ශක
අනාවැකියෙහි නිරවද්යතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා, මොඩියුලය විවිධ තාක්ෂණික දර්ශක සහ වෙළඳපොළ දත්ත උත්තෝලනය කරයි. මේවාට ඇතුළත් වන්නේ:
ඝාතීය චලන සාමාන්යයන් (EMA): උච්ඡාවචන සමනය කිරීමෙන් සහ විභව ප්රවණතා ආපසු හැරවීම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීමෙන් ටෝකනයේ මිල ප්රවණතාව නිරීක්ෂණය කිරීමට උදවු කරයි.
බොලින්ජර් බෑන්ඩ්ස්: වෙළඳපොළ අස්ථාවරත්වය මනිනු ලබන අතර අධි මිලදී ගැනුම් හෝ අධි විකුණුම් තත්ත්ව හඳුනා ගනී.
සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI): එය ඉහළ මට්ටමක පවතීද යන්න තීරණය කිරීමට VERONICA හි ගම්යතාව තක්සේරු කරයි.
චලනය වන සාමාන්ය අභිසාරී අපසරණය (MACD): විභව ප්රවේශ සහ පිටවීමේ ස්ථාන හඳුනා ගැනීමට මිල චලනවල ශක්තිය සහ දිශාව ඇගයීමට ලක් කරයි. මෙම දර්ශක තත්ය කාලීන වෙළඳපොළ දත්ත සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්, මොඩියුලය ගතික මිල පුරෝකථනයක් සපයන්නේ, VERONICA by Virtuals හි අනාගත විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට ඔබට උපකාරී වෙමිනි.
VERONICA මිල පුරෝකථනය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
VERONICA මිල පුරෝකථන හේතු කිහිපයක් නිසා තීරණාත්මක වන අතර ආයෝජකයින් විවිධ අරමුණු සඳහා ඒවායෙහි නිරත වේ:
ආයෝජන උපාය මාර්ග සංවර්ධනය: පුරෝකථන ආයෝජකයින්ට උපාය මාර්ග සැකසීමට උපකාරී වේ. අනාගත මිල ගණන් ඇස්තමේන්තු කිරීම මගින්, ඔවුන්ට ක්රිප්ටෝ මුදල් මිලදී ගැනීම, විකිණීම හෝ රඳවා ගැනීම තීරණය කළ හැකිය.
අවදානම් තක්සේරුව: විය හැකි මිල චලනයන් අවබෝධ කර ගැනීම ආයෝජකයින්ට විශේෂිත ක්රිප්ටෝ වත්කමක් හා සම්බන්ධ අවදානම මැනීමට ඉඩ සලසයි. විය හැකි අලාභ කළමනාකරණය කිරීම සහ අවම කිරීම සඳහා මෙය අත්යාවශ්ය වේ.
වෙළෙඳපොළ විශ්ලේෂණය: පුරෝකථනයන්ට බොහෝ විට වෙළෙඳපොළ ප්රවණතා, පුවත් සහ ඓතිහාසික දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණය ආයෝජකයින්ට වෙළෙඳපොළ වෙනස්වීම් සහ මිල වෙනස්වීම් කෙරෙහි බලපාන සාධක අවබෝධ කර ගැනීමට උපකාරී වේ.
කළඹ විවිධාංගීකරණය: කුමන ක්රිප්ටෝ මුදල් හොඳින් ක්රියාත්මක විය හැකිදැයි පුරෝකථනය කිරීමෙන්, ආයෝජකයින්ට විවිධ වත්කම් හරහා අවදානම පතුරුවමින් ඒ අනුව ඔවුන්ගේ කළඹ විවිධාංගීකරණය කළ හැක.
දිගුකාලීන සැලසුම්: දිගුකාලීන ලාභ අපේක්ෂා කරන ආයෝජකයින් අනාගත වර්ධනය සඳහා විය හැකියාවන් සහිත ක්රිප්ටෝ මුදල් හඳුනා ගැනීමට පුරෝකථන මත විශ්වාසය තබයි.
මනෝවිද්යාත්මක සූදානම: විය හැකි මිල අවස්ථා දැනගැනීම ආයෝජකයින් චිත්තවේගීයව සහ මූල්යමය වශයෙන් වෙළෙඳපොළ අස්ථාවරත්වය සඳහා සූදානම් කරයි.
ප්රජා සහභාගීත්වය: ක්රිප්ටෝ මිල පුරෝකථන බොහෝ විට ආයෝජක ප්රජාව තුළ සාකච්ඡා ඇති කරයි, වෙළෙඳපොළ ප්රවණතා පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් සහ සාමූහික ප්රඥාවක් ඇති කරයි.
නිතර අසන ප්රශ්න (නිති අසන පැණ):
වියාචනය
අපගේ ක්රිප්ටෝ මිල පුරෝකථන පිටුවල ප්රකාශිත අන්තර්ගතය පදනම් වී ඇත්තේ MEXC පරිශීලකයින් සහ/හෝ වෙනත් තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර විසින් අපට සපයන ලද තොරතුරු සහ ප්රතිපෝෂණ මතය. කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව තොරතුරු සහ නිදර්ශන අරමුණු සඳහා පමණක් "පවතින පරිදි" පදනම මත එය ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. ඉදිරිපත් කරන ලද මිල පුරෝකථන නිවැරදි නොවිය හැකි අතර ඒවා එලෙසම නොසැලකිය යුතු බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත් වේ. අනාගත මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලද පුරෝකථනවලින් සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් විය හැකි අතර, ආයෝජන තීරණ සඳහා ඒවා මත විශ්වාසය නොතැබිය යුතුය.
තවද, මෙම අන්තර්ගතය මූල්ය උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතු අතර, කිසියම් නිශ්චිත භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් මිලදී ගැනීම නිර්දේශ කිරීමක් ලෙසද නොසැලකිය යුතුය. අපගේ ක්රිප්ටෝ මිල පුරෝකථන පිටුවල ප්රකාශයට පත් කරන ලද ඕනෑම අන්තර්ගතයක් විමර්ශනය කිරීම, භාවිත කිරීම සහ/හෝ විශ්වාසය තැබීම හේතුවෙන් ඔබට සිදු විය හැකි පාඩු සඳහා MEXC කිසිදු ආකාරයකින් ඔබට වගකිව යුතු නැත. ඩිජිටල් වත්කම්වල මිල ගණන් ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථාවරත්වයට යටත් වන බව දැන සිටීම අත්යාවශ්ය වේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය අඩු වීම සහ වැඩි වීම යන දෙකම සිදු විය හැකි අතර, මුලින් ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණයම ආපසු ලබා ගැනීමේ සහතිකයක් නොමැත. අවසාන වශයෙන්, ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතු අතර, ඔබට සිදුවිය හැකි අලාභ සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වාසදායක පුරෝකථනයක් නොවන බව සලකන්න. ඔබ ආයෝජනය කළ යුත්තේ ඔබට හුරුපුරුදු නිෂ්පාදන සඳහා පමණක් වන අතර ඒ ආශ්රිත අවදානම්අවබෝධ කරගන්න. ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම ප්රවේශමෙන් සලකා බලා කිසියම් ආයෝජන තීරණයක් ගැනීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න.
VERONICA by Virtuals පිළිබඳ ඔබේ හැඟීම කුමක්ද?
- ඉතා බුලිෂ්
- බුලිෂ්
- මධ්යස්ථ
- බෙරීෂ්
- ඉතා බෙරීෂ්
ඉහළම ප්රවණතා ටෝකන
අද දින උණුසුම්ම ප්රවණතා ටෝකන සඳහා මිල පුරෝකථන සොයා ගන්න.
ඉහළම වෙළඳ පරිමා ටෝකන
ඉහළම වෙළඳ පරිමා සහිත ටෝකන සඳහා වෙළඳපොළ පුරෝකථන ගවේෂණය කරන්න.
අලුතින් එකතු කරන ලද ටෝකන
අලුතින් ලැයිස්තුගත කළ ටෝකන සඳහා මිල පුරෝකථන සොයා ගැනීමේ පළමුවැන්නා වන්න.
ඉහළම ලාභ ලබන්නන්
පැය 24 තුළ ඉහළම ලාභ ලබන අයගේ මිල පුරෝකථනය ගවේෂණය කරන්න.