Tokenize Xchange (TKX) මිල පුරෝකථනය (USD)

2026, 2027, 2028, 2030, සහ තවත් සඳහා Tokenize Xchange මිල පුරෝකථන ලබා ගන්න. ඉදිරි වසර 5 තුළ හෝ ඊට වැඩි කාලයකදී TKX කොපමණ වර්ධනය වේ දැයි පුරෝකථනය කරන්න. වෙළඳපොළ ප්‍රවණතා සහ හැඟීම් මත පදනම්ව අනාගත මිල අවස්ථා ක්ෂණිකව පුරෝකථනය කරන්න.

මිල පුරෝකථනය කිරීමට -100 සහ 1,000 අතර අංකයක් ඇතුළත් කරන්න Tokenize Xchange
%

*වියාචනය: සියලු මිල පුරෝකථන පරිශීලක ආදානය මත පදනම් වේ.

Tokenize Xchange මිල පුරෝකථනය
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 23:29:36 (UTC+8)

Tokenize Xchange 2025-2050 සඳහා මිල පුරෝකථනය (USD)

Tokenize Xchange (TKX) 2025 (මෙම වසර) සඳහා මිල පුරෝකථනය

ඔබගේ පුරෝකථනය මත පදනම්ව, Tokenize Xchange විභව්‍ය වශයෙන් 0.00% හි වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට 2025 දී $ 1.9 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.

Tokenize Xchange (TKX) 2026 (ඊළඟ වසර) සඳහා මිල පුරෝකථනය

ඔබගේ පුරෝකථනය මත පදනම්ව, Tokenize Xchange විභව්‍ය වශයෙන් 5.00% හි වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට 2026 දී $ 1.9949 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.

Tokenize Xchange (TKX) 2027 (වසර 2 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

මිල පුරෝකථන මොඩියුලයට අනුව, පුරෝකථනය කරන ලද 2027 TKX හි අනාගත මිල $ 2.0947 වනුයේ 10.25% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.

Tokenize Xchange (TKX) 2028 (වසර 3 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

මිල පුරෝකථන මොඩියුලයට අනුව, පුරෝකථනය කරන ලද 2028 TKX හි අනාගත මිල $ 2.1994 වනුයේ 15.76% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.

Tokenize Xchange (TKX) 2029 (වසර 4 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

ඉහත මිල පුරෝකථන මොඩියුලය අනුගමනය කරමින්, 2029 දී TKX හි ඉලක්ක මිල $ 2.3094 ක් වූයේ 21.55% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.

Tokenize Xchange (TKX) 2030 (වසර 5 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

ඉහත මිල පුරෝකථන මොඩියුලය අනුගමනය කරමින්, 2030 දී TKX හි ඉලක්ක මිල $ 2.4249 ක් වූයේ 27.63% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.

Tokenize Xchange (TKX) 2040 (වසර 15 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

2040 දී Tokenize Xchange හි මිලේ විභව වශයෙන් 107.89% ක වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට $ 3.9499 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.

Tokenize Xchange (TKX) 2050 (වසර 25 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

2050 දී, Tokenize Xchange හි මිලේ විභව වශයෙන් 238.64% ක වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට $ 6.4340 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.

වසර
මිල
වර්ධනය
  • 2025
    $ 1.9
    0.00%
  • 2026
    $ 1.9949
    5.00%
  • 2027
    $ 2.0947
    10.25%
  • 2028
    $ 2.1994
    15.76%
  • 2029
    $ 2.3094
    21.55%
  • 2030
    $ 2.4249
    27.63%
  • 2031
    $ 2.5461
    34.01%
  • 2032
    $ 2.6734
    40.71%
වසර
මිල
වර්ධනය
  • 2033
    $ 2.8071
    47.75%
  • 2034
    $ 2.9475
    55.13%
  • 2035
    $ 3.0948
    62.89%
  • 2036
    $ 3.2496
    71.03%
  • 2037
    $ 3.4121
    79.59%
  • 2038
    $ 3.5827
    88.56%
  • 2039
    $ 3.7618
    97.99%
  • 2040
    $ 3.9499
    107.89%
තවත් පෙන්වන්න

අද, හෙට, මෙම සතිය සහ දින 30 සඳහා කෙටි කාලීන Tokenize Xchange මිල පුරෝකථනය

දිනය
මිල පුරෝකථනය
වර්ධනය
  • November 7, 2025(අද)
    $ 1.9
    0.00%
  • November 8, 2025(හෙට)
    $ 1.9002
    0.01%
  • November 14, 2025(මෙම සතියේ)
    $ 1.9018
    0.10%
  • December 7, 2025(දින 30 යි)
    $ 1.9078
    0.41%
Tokenize Xchange (TKX) අද දින මිල පුරෝකථනය

TKX සඳහා November 7, 2025(අද) පුරෝකථනය කළ මිල, $1.9 වේ. පරිශීලකයින්ට අද දිනය සඳහා විය හැකි මිල චලනයේ සැණරුවක් ලබා දෙමින්, මෙම ප්‍රක්ෂේපණය සපයන ලද වර්ධන ප්‍රතිශතයේ ගණනය කළ ප්‍රතිඵලය පිළිබිඹු කරයි.

Tokenize Xchange (TKX) හෙට මිල පුරෝකථනය

November 8, 2025(හෙට) සඳහා, TKX සඳහා මිල පුරෝකථනය, 5% ක වාර්ෂික වර්ධන අනුපාතයක් භාවිතයෙන්, $1.9002 වේ. මෙම ප්‍රතිඵල තෝරන ලද පරාමිති මත පදනම්ව ටෝකනයේ අගය සඳහා ඇස්තමේන්තුගත දැක්මක් ලබා දෙයි.

Tokenize Xchange (TKX) මෙම සතියේ මිල පුරෝකථනය

November 14, 2025(මෙම සතියේ) වන විට, TKX සඳහා මිල පුරෝකථනය, 5% වාර්ෂික වර්ධන වේගය භාවිතයෙන් $1.9018 වේ. ඉදිරි දිනවලදී විභව මිල ප්‍රවණතා පිළිබඳ අදහසක් ලබා දීම සඳහා මෙම සතිපතා පුරෝකථනය එම වර්ධන ප්‍රතිශතය මත පදනම්ව ගණනය කෙරේ.

Tokenize Xchange (TKX) දින 30 මිල පුරෝකථනය

ඉදිරි දින 30 දෙස බලන විට, TKX සඳහා ප්‍රක්ෂේපිත මිල $1.9078. මෙම පුරෝකථනය 5% වාර්ෂික වර්ධන ආදානය භාවිතයෙන් ටෝකනයේ අගය මාසයකට පසුව පැවතිය හැක්කේ කොතැනද යන්න තක්සේරු කිරීමට ව්‍යුත්පන්න කර ඇත.

Tokenize Xchange වත්මන් මිල සංඛ්‍යාලේඛන

--

$ 152.15M
$ 152.15M$ 152.15M

80.00M
80.00M 80.00M

නවතම TKX මිල --. එයට පැය 24 ක 0.00% වෙනසක් ඇත්තේ, -- හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාවක් සමගය.
තවද, TKX හට 80.00M ක සංසරණ සැපයුමක් සහ $ 152.15M ක මුළු වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණයක් ඇත.

Tokenize Xchange ඓතිහාසික මිල

Tokenize Xchange සජීව පිටුවේ රැස් කළ නවතම දත්තවලට අනුව, Tokenize Xchange හි වත්මන් මිල 1.9USD වේ. Tokenize Xchange(TKX) හි සංසරණ සැපයුම 80.00M TKX වන්නේ, එයට $152,145,027 ක වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණයක් ලබා දෙමිනි.

කාල සීමාව
වෙනස(%)
වෙනස(USD)
ඉහළ
පහළ
  • පැය 24
    -0.16%
    $ -0.003127
    $ 1.92
    $ 1.85
  • දින 7
    -8.88%
    $ -0.168774
    $ 2.3437
    $ 1.8488
  • දින 30 යි
    -19.03%
    $ -0.361611
    $ 2.3437
    $ 1.8488
පැය 24 කාර්ය සාධනය

පසුගිය පැය 24 තුළ, අගයෙහි -0.16% වෙනසක් පිළිබිඹු කරමින්, Tokenize Xchange $-0.003127 ක මිල චලනයක් පෙන්නුම් කර ඇත.

දින 7 කාර්ය සාධනය

පසුගිය දින 7 තුළ, Tokenize Xchange $2.3437 ක ඉහළ සහ $1.8488 ක පහළ අගයකට වෙළඳාම් කෙරුණි. එහි -8.88% ක මිල වෙනස් වීමක් දක්නට ලැබිණි. මෙම මෑත කාලීන ප්‍රවණතාවය වෙළඳපොළ තුළ තවදුරටත් චලනය සඳහා TKX හි ඇති හැකියාව පෙන්නුම් කරයි.

දින 30 කාර්ය සාධනය

පසුගිය මාසය තුළ, එහි අගයට දළ වශයෙන් $-0.361611 පිළිබිඹු කරමින්, Tokenize Xchange -19.03% ක වෙනසක් අත්විඳ ඇත. මෙය නුදුරු අනාගතයේ දී TKX තවත් මිල වෙනස්වීම් දැකිය හැකි බව දක්වයි.

Tokenize Xchange (TKX )මිල පුරෝකථන මොඩියුලය ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

Tokenize Xchange මිල පුරෝකථන මොඩියුලය යනු ඔබේම වර්ධන උපකල්පන මත පදනම්ව TKX හි අනාගත මිල ගණන් තක්සේරු කිරීමට ඔබට උපකාර කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති පරිශීලක-හිතකාමී මෙවලමකි. ඔබ පළපුරුදු වෙළෙන්දෙකු වුවද කුතුහලයෙන් පිරි ආයෝජකයෙකු වුවද, මෙම මොඩියුලය ටෝකනයේ අනාගත වටිනාකම පුරෝකථනය කිරීමට සරල සහ අන්තර්ක්‍රියාකාරී මාර්ගයක් ඉදිරිපත් කරයි.

1. ඔබේ වර්ධන පුරෝකථනය ආදානය කරන්න

ඔබේ වෙළඳපොළ දැක්ම අනුව ධනාත්මක හෝ සෘණාත්මක විය හැකි ඔබේ අපේක්ෂිත වර්ධන ප්‍රතිශතය ඇතුළත් කිරීමෙන් ආරම්භ කරන්න. මෙය ඉදිරි වසර, වසර පහක් හෝ අනාගතයේ දශක කිහිපයක් Tokenize Xchange සඳහා ඔබේ අපේක්ෂා පිළිබිඹු කළ හැකිය.

2. අනාගත මිල ගණනය කරන්න

ඔබ වර්ධන වේගය ඇතුළත් කළ පසු, 'ගණනය කරන්න' බොත්තම ක්ලික් කරන්න. ඔබේ පුරෝකථනය කාලයත් සමඟ ටෝකනයේ වටිනාකමට බලපාන ආකාරය පිළිබඳ පැහැදිලි දෘශ්‍යකරණයක් ලබා දෙමින්, මොඩියුලය TKX හි ප්‍රක්ෂේපිත අනාගත මිල ක්ෂණිකව ගණනය කරනු ඇත.

3. විවිධ අවස්ථා ගවේෂණය කරන්න

විවිධ වෙළඳපොළ තත්ත්ව Tokenize Xchange හි මිලට බලපාන්නේ කෙසේදැයි බැලීමට ඔබට විවිධ වර්ධන අනුපාත අත්හදා බැලිය හැකිය. ඔබට වඩාත් දැනුවත් තීරණ ගැනීමට උපකාරී වෙමින්, මෙම නම්‍යශීලීභාවය ඔබට ශුභවාදී සහ ගතානුගතික අනාවැකි විශ්ලේෂණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

4. පරිශීලක හැඟීම් සහ ප්‍රජා ඇතුළාන්ත දැනුම

ඔබේ පුරෝකථන වෙනත් පරිශීලකයින්ගේ ඒවා සමඟ සංසන්දනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසමින්, මොඩියුලය පරිශීලක හැඟීම් දත්ත ඒකාබද්ධ කරයි. මෙම සාමූහික ආදානය ප්‍රජාව TKX හි අනාගතය දකින ආකාරය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙයි.

මිල පුරෝකථනය සඳහා තාක්ෂණික දර්ශක

අනාවැකියෙහි නිරවද්‍යතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා, මොඩියුලය විවිධ තාක්ෂණික දර්ශක සහ වෙළඳපොළ දත්ත උත්තෝලනය කරයි. මේවාට ඇතුළත් වන්නේ:

ඝාතීය චලන සාමාන්‍යයන් (EMA): උච්ඡාවචන සමනය කිරීමෙන් සහ විභව ප්‍රවණතා ආපසු හැරවීම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීමෙන් ටෝකනයේ මිල ප්‍රවණතාව නිරීක්ෂණය කිරීමට උදවු කරයි.

බොලින්ජර් බෑන්ඩ්ස්: වෙළඳපොළ අස්ථාවරත්වය මනිනු ලබන අතර අධි මිලදී ගැනුම් හෝ අධි විකුණුම් තත්ත්ව හඳුනා ගනී.

සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI): එය ඉහළ මට්ටමක පවතීද යන්න තීරණය කිරීමට TKX හි ගම්‍යතාව තක්සේරු කරයි.

චලනය වන සාමාන්‍ය අභිසාරී අපසරණය (MACD): විභව ප්‍රවේශ සහ පිටවීමේ ස්ථාන හඳුනා ගැනීමට මිල චලනවල ශක්තිය සහ දිශාව ඇගයීමට ලක් කරයි. මෙම දර්ශක තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ දත්ත සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්, මොඩියුලය ගතික මිල පුරෝකථනයක් සපයන්නේ, Tokenize Xchange හි අනාගත විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට ඔබට උපකාරී වෙමිනි.

TKX මිල පුරෝකථනය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

TKX මිල පුරෝකථන හේතු කිහිපයක් නිසා තීරණාත්මක වන අතර ආයෝජකයින් විවිධ අරමුණු සඳහා ඒවායෙහි නිරත වේ:

ආයෝජන උපාය මාර්ග සංවර්ධනය: පුරෝකථන ආයෝජකයින්ට උපාය මාර්ග සැකසීමට උපකාරී වේ. අනාගත මිල ගණන් ඇස්තමේන්තු කිරීම මගින්, ඔවුන්ට ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිලදී ගැනීම, විකිණීම හෝ රඳවා ගැනීම තීරණය කළ හැකිය.

අවදානම් තක්සේරුව: විය හැකි මිල චලනයන් අවබෝධ කර ගැනීම ආයෝජකයින්ට විශේෂිත ක්‍රිප්ටෝ වත්කමක් හා සම්බන්ධ අවදානම මැනීමට ඉඩ සලසයි. විය හැකි අලාභ කළමනාකරණය කිරීම සහ අවම කිරීම සඳහා මෙය අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

වෙළෙඳපොළ විශ්ලේෂණය: පුරෝකථනයන්ට බොහෝ විට වෙළෙඳපොළ ප්‍රවණතා, පුවත් සහ ඓතිහාසික දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණය ආයෝජකයින්ට වෙළෙඳපොළ වෙනස්වීම් සහ මිල වෙනස්වීම් කෙරෙහි බලපාන සාධක අවබෝධ කර ගැනීමට උපකාරී වේ.

කළඹ විවිධාංගීකරණය: කුමන ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හොඳින් ක්‍රියාත්මක විය හැකිදැයි පුරෝකථනය කිරීමෙන්, ආයෝජකයින්ට විවිධ වත්කම් හරහා අවදානම පතුරුවමින් ඒ අනුව ඔවුන්ගේ කළඹ විවිධාංගීකරණය කළ හැක.

දිගුකාලීන සැලසුම්: දිගුකාලීන ලාභ අපේක්ෂා කරන ආයෝජකයින් අනාගත වර්ධනය සඳහා විය හැකියාවන් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හඳුනා ගැනීමට පුරෝකථන මත විශ්වාසය තබයි.

මනෝවිද්‍යාත්මක සූදානම: විය හැකි මිල අවස්ථා දැනගැනීම ආයෝජකයින් චිත්තවේගීයව සහ මූල්‍යමය වශයෙන් වෙළෙඳපොළ අස්ථාවරත්වය සඳහා සූදානම් කරයි.

ප්‍රජා සහභාගීත්වය: ක්‍රිප්ටෝ මිල පුරෝකථන බොහෝ විට ආයෝජක ප්‍රජාව තුළ සාකච්ඡා ඇති කරයි, වෙළෙඳපොළ ප්‍රවණතා පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් සහ සාමූහික ප්‍රඥාවක් ඇති කරයි.

නිතර අසන ප්‍රශ්න (නිති අසන පැණ):

දැන් TKX ආයෝජනය කිරීම වටී ද?
ඔබගේ පුරෝකථනවලට අනුව, TKX විසින් -- ක් undefined දින, එය ටෝකන අගය සැලකීම බවට පත් කරමින් ළඟා කර ගනු ඇත.
ඊළඟ මාසයේ TKX හි මිල පුරෝකථනය කුමක්ද?
මිල පුරෝකථන මෙවලමට අනුව Tokenize Xchange (TKX) පුරෝකථනය කළ TKX මිල -- දක්වා undefined දින ළඟා වනු ඇත.
2026 දී TKX 1 ක් සඳහා කොපමණ මුදලක් වැය වේද?
අද දින Tokenize Xchange (TKX) 1 ක මිල -- වේ. ඉහත පුරෝකථන මොඩියුලයට අනුකූලව, TKX 2026 දී 0.00% කින් ඉහළ යනු ඇත්තේ -- කට ළඟා වෙමිනි.
2027 දී TKX හි පුරෝකථනය කරන ලද මිල කොපමණද?
Tokenize Xchange (TKX) 2027 වන විට වාර්ෂිකව 0.00% වනු දැකීම පුරෝකථනය කරන්නේ -- හි මිල TKX 1 ක් සඳහා ළඟා වෙමිනි.
2028 දී TKX හි ඇස්තමේන්තුගත මිල ඉලක්කය කුමක්ද?
ඔබගේ ආදාන මිල පුරෝකථනය අනුව, Tokenize Xchange (TKX) විසින් 0.00% වර්ධනයක් දකිනු ඇත්තේ, 2028 දී -- ක ඇස්තමේන්තුගත ඉලක්කයකට ළඟා වෙමිනි.
2029 දී TKX හි ඇස්තමේන්තුගත මිල ඉලක්කය කුමක්ද?
ඔබගේ ආදාන මිල පුරෝකථනය අනුව, Tokenize Xchange (TKX) විසින් 0.00% වර්ධනයක් දකිනු ඇත්තේ, 2029 දී -- ක ඇස්තමේන්තුගත ඉලක්කයකට ළඟා වෙමිනි.
2030 දී TKX 1 ක් සඳහා කොපමණ මුදලක් වැය වේද?
අද දින Tokenize Xchange (TKX) 1 ක මිල -- වේ. ඉහත පුරෝකථන මොඩියුලයට අනුකූලව, TKX 2030 දී 0.00% කින් ඉහළ යනු ඇත්තේ, -- කට ළඟා වෙමිනි.
2040 සඳහා TKX මිල පුරෝකථනය කුමක්ද?
Tokenize Xchange (TKX) 2040 වන විට වාර්ෂිකව ලාභ 0.00% වනු දැකීම පුරෝකථනය කරන්නේ -- හි මිල TKX 1 ක් සඳහා ළඟා වෙමිනි.
