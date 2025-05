Super Best Friends ඓතිහාසික මිල

Super Best Friends සජීව පිටුවේ රැස් කළ නවතම දත්තවලට අනුව, Super Best Friends හි වත්මන් මිල 0USD වේ. Super Best Friends(SUBF) හි සංසරණ සැපයුම 113.18T SUBF වන්නේ, එයට $54.51K ක වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණයක් ලබා දෙමිනි.

කාල සීමාව වෙනස(%) වෙනස(USD) ඉහළ පහළ පැය 24 2.86% $ -- $ -- $ --

දින 7 13.77% $ -- $ 0.000000 $ 0.000000

දින 30 යි 61.86% $ -- $ 0.000000 $ 0.000000