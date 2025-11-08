Real GEM Token (GEM) මිල පුරෝකථනය (USD)
2026, 2027, 2028, 2030, සහ තවත් සඳහා Real GEM Token මිල පුරෝකථන ලබා ගන්න. ඉදිරි වසර 5 තුළ හෝ ඊට වැඩි කාලයකදී GEM කොපමණ වර්ධනය වේ දැයි පුරෝකථනය කරන්න. වෙළඳපොළ ප්රවණතා සහ හැඟීම් මත පදනම්ව අනාගත මිල අවස්ථා ක්ෂණිකව පුරෝකථනය කරන්න.
*වියාචනය: සියලු මිල පුරෝකථන පරිශීලක ආදානය මත පදනම් වේ.
Real GEM Token 2025-2050 සඳහා මිල පුරෝකථනය (USD)
ඔබගේ පුරෝකථනය මත පදනම්ව, Real GEM Token විභව්ය වශයෙන් 0.00% හි වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට 2025 දී $ 11.21 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.Real GEM Token (GEM) 2026 (ඊළඟ වසර) සඳහා මිල පුරෝකථනය
ඔබගේ පුරෝකථනය මත පදනම්ව, Real GEM Token විභව්ය වශයෙන් 5.00% හි වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට 2026 දී $ 11.7705 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.Real GEM Token (GEM) 2027 (වසර 2 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය
මිල පුරෝකථන මොඩියුලයට අනුව, පුරෝකථනය කරන ලද 2027 GEM හි අනාගත මිල $ 12.3590 වනුයේ 10.25% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.Real GEM Token (GEM) 2028 (වසර 3 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය
මිල පුරෝකථන මොඩියුලයට අනුව, පුරෝකථනය කරන ලද 2028 GEM හි අනාගත මිල $ 12.9769 වනුයේ 15.76% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.Real GEM Token (GEM) 2029 (වසර 4 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය
ඉහත මිල පුරෝකථන මොඩියුලය අනුගමනය කරමින්, 2029 දී GEM හි ඉලක්ක මිල $ 13.6258 ක් වූයේ 21.55% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.Real GEM Token (GEM) 2030 (වසර 5 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය
ඉහත මිල පුරෝකථන මොඩියුලය අනුගමනය කරමින්, 2030 දී GEM හි ඉලක්ක මිල $ 14.3071 ක් වූයේ 27.63% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.Real GEM Token (GEM) 2040 (වසර 15 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය
2040 දී Real GEM Token හි මිලේ විභව වශයෙන් 107.89% ක වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට $ 23.3047 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.Real GEM Token (GEM) 2050 (වසර 25 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය
2050 දී, Real GEM Token හි මිලේ විභව වශයෙන් 238.64% ක වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට $ 37.9610 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.
- 2025$ 11.210.00%
- 2026$ 11.77055.00%
- 2027$ 12.359010.25%
- 2028$ 12.976915.76%
- 2029$ 13.625821.55%
- 2030$ 14.307127.63%
- 2031$ 15.022434.01%
- 2032$ 15.773540.71%
- 2033$ 16.562247.75%
- 2034$ 17.390355.13%
- 2035$ 18.259962.89%
- 2036$ 19.172971.03%
- 2037$ 20.131579.59%
- 2038$ 21.138188.56%
- 2039$ 22.195097.99%
- 2040$ 23.3047107.89%
අද, හෙට, මෙම සතිය සහ දින 30 සඳහා කෙටි කාලීන Real GEM Token මිල පුරෝකථනය
- November 8, 2025(අද)$ 11.210.00%
- November 9, 2025(හෙට)$ 11.21150.01%
- November 15, 2025(මෙම සතියේ)$ 11.22070.10%
- December 8, 2025(දින 30 යි)$ 11.25600.41%
GEM සඳහා
November 9, 2025(හෙට) සඳහා, GEM සඳහා මිල පුරෝකථනය,
November 15, 2025(මෙම සතියේ) වන විට, GEM සඳහා මිල පුරෝකථනය,
ඉදිරි දින 30 දෙස බලන විට, GEM සඳහා ප්රක්ෂේපිත මිල
Real GEM Token වත්මන් මිල සංඛ්යාලේඛන
Real GEM Token ඓතිහාසික මිල
Real GEM Token සජීව පිටුවේ රැස් කළ නවතම දත්තවලට අනුව, Real GEM Token හි වත්මන් මිල 11.21USD වේ. Real GEM Token(GEM) හි සංසරණ සැපයුම
- පැය 240.00%$ 0$ 0$ 0
- දින 7-1.11%$ -0.125517$ 11.2977$ 11.1309
- දින 30 යි-3.58%$ -0.401367$ 11.2977$ 11.1309
පසුගිය පැය 24 තුළ, අගයෙහි
පසුගිය දින 7 තුළ, Real GEM Token
පසුගිය මාසය තුළ, එහි අගයට දළ වශයෙන්
Real GEM Token (GEM )මිල පුරෝකථන මොඩියුලය ක්රියා කරන්නේ කෙසේද?
Real GEM Token මිල පුරෝකථන මොඩියුලය යනු ඔබේම වර්ධන උපකල්පන මත පදනම්ව GEM හි අනාගත මිල ගණන් තක්සේරු කිරීමට ඔබට උපකාර කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති පරිශීලක-හිතකාමී මෙවලමකි. ඔබ පළපුරුදු වෙළෙන්දෙකු වුවද කුතුහලයෙන් පිරි ආයෝජකයෙකු වුවද, මෙම මොඩියුලය ටෝකනයේ අනාගත වටිනාකම පුරෝකථනය කිරීමට සරල සහ අන්තර්ක්රියාකාරී මාර්ගයක් ඉදිරිපත් කරයි.
ඔබේ වෙළඳපොළ දැක්ම අනුව ධනාත්මක හෝ සෘණාත්මක විය හැකි ඔබේ අපේක්ෂිත වර්ධන ප්රතිශතය ඇතුළත් කිරීමෙන් ආරම්භ කරන්න. මෙය ඉදිරි වසර, වසර පහක් හෝ අනාගතයේ දශක කිහිපයක් Real GEM Token සඳහා ඔබේ අපේක්ෂා පිළිබිඹු කළ හැකිය.
ඔබ වර්ධන වේගය ඇතුළත් කළ පසු, 'ගණනය කරන්න' බොත්තම ක්ලික් කරන්න. ඔබේ පුරෝකථනය කාලයත් සමඟ ටෝකනයේ වටිනාකමට බලපාන ආකාරය පිළිබඳ පැහැදිලි දෘශ්යකරණයක් ලබා දෙමින්, මොඩියුලය GEM හි ප්රක්ෂේපිත අනාගත මිල ක්ෂණිකව ගණනය කරනු ඇත.
විවිධ වෙළඳපොළ තත්ත්ව Real GEM Token හි මිලට බලපාන්නේ කෙසේදැයි බැලීමට ඔබට විවිධ වර්ධන අනුපාත අත්හදා බැලිය හැකිය. ඔබට වඩාත් දැනුවත් තීරණ ගැනීමට උපකාරී වෙමින්, මෙම නම්යශීලීභාවය ඔබට ශුභවාදී සහ ගතානුගතික අනාවැකි විශ්ලේෂණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.
ඔබේ පුරෝකථන වෙනත් පරිශීලකයින්ගේ ඒවා සමඟ සංසන්දනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසමින්, මොඩියුලය පරිශීලක හැඟීම් දත්ත ඒකාබද්ධ කරයි. මෙම සාමූහික ආදානය ප්රජාව GEM හි අනාගතය දකින ආකාරය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙයි.
මිල පුරෝකථනය සඳහා තාක්ෂණික දර්ශක
අනාවැකියෙහි නිරවද්යතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා, මොඩියුලය විවිධ තාක්ෂණික දර්ශක සහ වෙළඳපොළ දත්ත උත්තෝලනය කරයි. මේවාට ඇතුළත් වන්නේ:
ඝාතීය චලන සාමාන්යයන් (EMA): උච්ඡාවචන සමනය කිරීමෙන් සහ විභව ප්රවණතා ආපසු හැරවීම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීමෙන් ටෝකනයේ මිල ප්රවණතාව නිරීක්ෂණය කිරීමට උදවු කරයි.
බොලින්ජර් බෑන්ඩ්ස්: වෙළඳපොළ අස්ථාවරත්වය මනිනු ලබන අතර අධි මිලදී ගැනුම් හෝ අධි විකුණුම් තත්ත්ව හඳුනා ගනී.
සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI): එය ඉහළ මට්ටමක පවතීද යන්න තීරණය කිරීමට GEM හි ගම්යතාව තක්සේරු කරයි.
චලනය වන සාමාන්ය අභිසාරී අපසරණය (MACD): විභව ප්රවේශ සහ පිටවීමේ ස්ථාන හඳුනා ගැනීමට මිල චලනවල ශක්තිය සහ දිශාව ඇගයීමට ලක් කරයි. මෙම දර්ශක තත්ය කාලීන වෙළඳපොළ දත්ත සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්, මොඩියුලය ගතික මිල පුරෝකථනයක් සපයන්නේ, Real GEM Token හි අනාගත විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට ඔබට උපකාරී වෙමිනි.
GEM මිල පුරෝකථනය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
GEM මිල පුරෝකථන හේතු කිහිපයක් නිසා තීරණාත්මක වන අතර ආයෝජකයින් විවිධ අරමුණු සඳහා ඒවායෙහි නිරත වේ:
ආයෝජන උපාය මාර්ග සංවර්ධනය: පුරෝකථන ආයෝජකයින්ට උපාය මාර්ග සැකසීමට උපකාරී වේ. අනාගත මිල ගණන් ඇස්තමේන්තු කිරීම මගින්, ඔවුන්ට ක්රිප්ටෝ මුදල් මිලදී ගැනීම, විකිණීම හෝ රඳවා ගැනීම තීරණය කළ හැකිය.
අවදානම් තක්සේරුව: විය හැකි මිල චලනයන් අවබෝධ කර ගැනීම ආයෝජකයින්ට විශේෂිත ක්රිප්ටෝ වත්කමක් හා සම්බන්ධ අවදානම මැනීමට ඉඩ සලසයි. විය හැකි අලාභ කළමනාකරණය කිරීම සහ අවම කිරීම සඳහා මෙය අත්යාවශ්ය වේ.
වෙළෙඳපොළ විශ්ලේෂණය: පුරෝකථනයන්ට බොහෝ විට වෙළෙඳපොළ ප්රවණතා, පුවත් සහ ඓතිහාසික දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණය ආයෝජකයින්ට වෙළෙඳපොළ වෙනස්වීම් සහ මිල වෙනස්වීම් කෙරෙහි බලපාන සාධක අවබෝධ කර ගැනීමට උපකාරී වේ.
කළඹ විවිධාංගීකරණය: කුමන ක්රිප්ටෝ මුදල් හොඳින් ක්රියාත්මක විය හැකිදැයි පුරෝකථනය කිරීමෙන්, ආයෝජකයින්ට විවිධ වත්කම් හරහා අවදානම පතුරුවමින් ඒ අනුව ඔවුන්ගේ කළඹ විවිධාංගීකරණය කළ හැක.
දිගුකාලීන සැලසුම්: දිගුකාලීන ලාභ අපේක්ෂා කරන ආයෝජකයින් අනාගත වර්ධනය සඳහා විය හැකියාවන් සහිත ක්රිප්ටෝ මුදල් හඳුනා ගැනීමට පුරෝකථන මත විශ්වාසය තබයි.
මනෝවිද්යාත්මක සූදානම: විය හැකි මිල අවස්ථා දැනගැනීම ආයෝජකයින් චිත්තවේගීයව සහ මූල්යමය වශයෙන් වෙළෙඳපොළ අස්ථාවරත්වය සඳහා සූදානම් කරයි.
ප්රජා සහභාගීත්වය: ක්රිප්ටෝ මිල පුරෝකථන බොහෝ විට ආයෝජක ප්රජාව තුළ සාකච්ඡා ඇති කරයි, වෙළෙඳපොළ ප්රවණතා පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් සහ සාමූහික ප්රඥාවක් ඇති කරයි.
නිතර අසන ප්රශ්න (නිති අසන පැණ):
වියාචනය
අපගේ ක්රිප්ටෝ මිල පුරෝකථන පිටුවල ප්රකාශිත අන්තර්ගතය පදනම් වී ඇත්තේ MEXC පරිශීලකයින් සහ/හෝ වෙනත් තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර විසින් අපට සපයන ලද තොරතුරු සහ ප්රතිපෝෂණ මතය. කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව තොරතුරු සහ නිදර්ශන අරමුණු සඳහා පමණක් "පවතින පරිදි" පදනම මත එය ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. ඉදිරිපත් කරන ලද මිල පුරෝකථන නිවැරදි නොවිය හැකි අතර ඒවා එලෙසම නොසැලකිය යුතු බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත් වේ. අනාගත මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලද පුරෝකථනවලින් සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් විය හැකි අතර, ආයෝජන තීරණ සඳහා ඒවා මත විශ්වාසය නොතැබිය යුතුය.
තවද, මෙම අන්තර්ගතය මූල්ය උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතු අතර, කිසියම් නිශ්චිත භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් මිලදී ගැනීම නිර්දේශ කිරීමක් ලෙසද නොසැලකිය යුතුය. අපගේ ක්රිප්ටෝ මිල පුරෝකථන පිටුවල ප්රකාශයට පත් කරන ලද ඕනෑම අන්තර්ගතයක් විමර්ශනය කිරීම, භාවිත කිරීම සහ/හෝ විශ්වාසය තැබීම හේතුවෙන් ඔබට සිදු විය හැකි පාඩු සඳහා MEXC කිසිදු ආකාරයකින් ඔබට වගකිව යුතු නැත. ඩිජිටල් වත්කම්වල මිල ගණන් ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථාවරත්වයට යටත් වන බව දැන සිටීම අත්යාවශ්ය වේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය අඩු වීම සහ වැඩි වීම යන දෙකම සිදු විය හැකි අතර, මුලින් ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණයම ආපසු ලබා ගැනීමේ සහතිකයක් නොමැත. අවසාන වශයෙන්, ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතු අතර, ඔබට සිදුවිය හැකි අලාභ සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වාසදායක පුරෝකථනයක් නොවන බව සලකන්න. ඔබ ආයෝජනය කළ යුත්තේ ඔබට හුරුපුරුදු නිෂ්පාදන සඳහා පමණක් වන අතර ඒ ආශ්රිත අවදානම්අවබෝධ කරගන්න. ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම ප්රවේශමෙන් සලකා බලා කිසියම් ආයෝජන තීරණයක් ගැනීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න.
