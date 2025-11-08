PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) මිල පුරෝකථනය (USD)

2026, 2027, 2028, 2030, සහ තවත් සඳහා PokPok Agent Brain by Virtuals මිල පුරෝකථන ලබා ගන්න. ඉදිරි වසර 5 තුළ හෝ ඊට වැඩි කාලයකදී CTDA කොපමණ වර්ධනය වේ දැයි පුරෝකථනය කරන්න. වෙළඳපොළ ප්‍රවණතා සහ හැඟීම් මත පදනම්ව අනාගත මිල අවස්ථා ක්ෂණිකව පුරෝකථනය කරන්න.

මිල පුරෝකථනය කිරීමට -100 සහ 1,000 අතර අංකයක් ඇතුළත් කරන්න PokPok Agent Brain by Virtuals
%

*වියාචනය: සියලු මිල පුරෝකථන පරිශීලක ආදානය මත පදනම් වේ.

PokPok Agent Brain by Virtuals මිල පුරෝකථනය
--
----
0.00%
USD
සැබෑ
පුරෝකථනය
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-08 01:02:36 (UTC+8)

PokPok Agent Brain by Virtuals 2025-2050 සඳහා මිල පුරෝකථනය (USD)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) 2025 (මෙම වසර) සඳහා මිල පුරෝකථනය

ඔබගේ පුරෝකථනය මත පදනම්ව, PokPok Agent Brain by Virtuals විභව්‍ය වශයෙන් 0.00% හි වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට 2025 දී $ 0.002246 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) 2026 (ඊළඟ වසර) සඳහා මිල පුරෝකථනය

ඔබගේ පුරෝකථනය මත පදනම්ව, PokPok Agent Brain by Virtuals විභව්‍ය වශයෙන් 5.00% හි වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට 2026 දී $ 0.002358 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) 2027 (වසර 2 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

මිල පුරෝකථන මොඩියුලයට අනුව, පුරෝකථනය කරන ලද 2027 CTDA හි අනාගත මිල $ 0.002476 වනුයේ 10.25% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) 2028 (වසර 3 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

මිල පුරෝකථන මොඩියුලයට අනුව, පුරෝකථනය කරන ලද 2028 CTDA හි අනාගත මිල $ 0.002600 වනුයේ 15.76% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) 2029 (වසර 4 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

ඉහත මිල පුරෝකථන මොඩියුලය අනුගමනය කරමින්, 2029 දී CTDA හි ඉලක්ක මිල $ 0.002730 ක් වූයේ 21.55% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) 2030 (වසර 5 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

ඉහත මිල පුරෝකථන මොඩියුලය අනුගමනය කරමින්, 2030 දී CTDA හි ඉලක්ක මිල $ 0.002866 ක් වූයේ 27.63% ක වර්ධන වේගයක් සහිතවය.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) 2040 (වසර 15 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

2040 දී PokPok Agent Brain by Virtuals හි මිලේ විභව වශයෙන් 107.89% ක වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට $ 0.004669 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) 2050 (වසර 25 කින්) සඳහා මිල පුරෝකථනය

2050 දී, PokPok Agent Brain by Virtuals හි මිලේ විභව වශයෙන් 238.64% ක වර්ධනයක් දැකිය හැකිය. එයට $ 0.007605 ක වෙළඳ මිලකට ළඟා විය හැකි විය.

වසර
මිල
වර්ධනය
  • 2025
    $ 0.002246
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002358
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002476
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002600
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002730
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002866
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003009
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003160
    40.71%
වසර
මිල
වර්ධනය
  • 2033
    $ 0.003318
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003484
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003658
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003841
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004033
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004235
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004446
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004669
    107.89%
තවත් පෙන්වන්න

අද, හෙට, මෙම සතිය සහ දින 30 සඳහා කෙටි කාලීන PokPok Agent Brain by Virtuals මිල පුරෝකථනය

දිනය
මිල පුරෝකථනය
වර්ධනය
  • November 8, 2025(අද)
    $ 0.002246
    0.00%
  • November 9, 2025(හෙට)
    $ 0.002246
    0.01%
  • November 15, 2025(මෙම සතියේ)
    $ 0.002248
    0.10%
  • December 8, 2025(දින 30 යි)
    $ 0.002255
    0.41%
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) අද දින මිල පුරෝකථනය

CTDA සඳහා November 8, 2025(අද) පුරෝකථනය කළ මිල, $0.002246 වේ. පරිශීලකයින්ට අද දිනය සඳහා විය හැකි මිල චලනයේ සැණරුවක් ලබා දෙමින්, මෙම ප්‍රක්ෂේපණය සපයන ලද වර්ධන ප්‍රතිශතයේ ගණනය කළ ප්‍රතිඵලය පිළිබිඹු කරයි.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) හෙට මිල පුරෝකථනය

November 9, 2025(හෙට) සඳහා, CTDA සඳහා මිල පුරෝකථනය, 5% ක වාර්ෂික වර්ධන අනුපාතයක් භාවිතයෙන්, $0.002246 වේ. මෙම ප්‍රතිඵල තෝරන ලද පරාමිති මත පදනම්ව ටෝකනයේ අගය සඳහා ඇස්තමේන්තුගත දැක්මක් ලබා දෙයි.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) මෙම සතියේ මිල පුරෝකථනය

November 15, 2025(මෙම සතියේ) වන විට, CTDA සඳහා මිල පුරෝකථනය, 5% වාර්ෂික වර්ධන වේගය භාවිතයෙන් $0.002248 වේ. ඉදිරි දිනවලදී විභව මිල ප්‍රවණතා පිළිබඳ අදහසක් ලබා දීම සඳහා මෙම සතිපතා පුරෝකථනය එම වර්ධන ප්‍රතිශතය මත පදනම්ව ගණනය කෙරේ.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) දින 30 මිල පුරෝකථනය

ඉදිරි දින 30 දෙස බලන විට, CTDA සඳහා ප්‍රක්ෂේපිත මිල $0.002255. මෙම පුරෝකථනය 5% වාර්ෂික වර්ධන ආදානය භාවිතයෙන් ටෝකනයේ අගය මාසයකට පසුව පැවතිය හැක්කේ කොතැනද යන්න තක්සේරු කිරීමට ව්‍යුත්පන්න කර ඇත.

PokPok Agent Brain by Virtuals වත්මන් මිල සංඛ්‍යාලේඛන

--
----

--

$ 362.81K
$ 362.81K$ 362.81K

161.53M
161.53M 161.53M

--
----

--

නවතම CTDA මිල --. එයට පැය 24 ක 0.00% වෙනසක් ඇත්තේ, -- හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාවක් සමගය.
තවද, CTDA හට 161.53M ක සංසරණ සැපයුමක් සහ $ 362.81K ක මුළු වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණයක් ඇත.

PokPok Agent Brain by Virtuals ඓතිහාසික මිල

PokPok Agent Brain by Virtuals සජීව පිටුවේ රැස් කළ නවතම දත්තවලට අනුව, PokPok Agent Brain by Virtuals හි වත්මන් මිල 0.002246USD වේ. PokPok Agent Brain by Virtuals(CTDA) හි සංසරණ සැපයුම 161.53M CTDA වන්නේ, එයට $362,808 ක වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණයක් ලබා දෙමිනි.

කාල සීමාව
වෙනස(%)
වෙනස(USD)
ඉහළ
පහළ
  • පැය 24
    8.86%
    $ 0.000182
    $ 0.002730
    $ 0.002063
  • දින 7
    3.40%
    $ 0.000076
    $ 0.003068
    $ 0.001981
  • දින 30 යි
    -28.13%
    $ -0.000632
    $ 0.003068
    $ 0.001981
පැය 24 කාර්ය සාධනය

පසුගිය පැය 24 තුළ, අගයෙහි 8.86% වෙනසක් පිළිබිඹු කරමින්, PokPok Agent Brain by Virtuals $0.000182 ක මිල චලනයක් පෙන්නුම් කර ඇත.

දින 7 කාර්ය සාධනය

පසුගිය දින 7 තුළ, PokPok Agent Brain by Virtuals $0.003068 ක ඉහළ සහ $0.001981 ක පහළ අගයකට වෙළඳාම් කෙරුණි. එහි 3.40% ක මිල වෙනස් වීමක් දක්නට ලැබිණි. මෙම මෑත කාලීන ප්‍රවණතාවය වෙළඳපොළ තුළ තවදුරටත් චලනය සඳහා CTDA හි ඇති හැකියාව පෙන්නුම් කරයි.

දින 30 කාර්ය සාධනය

පසුගිය මාසය තුළ, එහි අගයට දළ වශයෙන් $-0.000632 පිළිබිඹු කරමින්, PokPok Agent Brain by Virtuals -28.13% ක වෙනසක් අත්විඳ ඇත. මෙය නුදුරු අනාගතයේ දී CTDA තවත් මිල වෙනස්වීම් දැකිය හැකි බව දක්වයි.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA )මිල පුරෝකථන මොඩියුලය ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

PokPok Agent Brain by Virtuals මිල පුරෝකථන මොඩියුලය යනු ඔබේම වර්ධන උපකල්පන මත පදනම්ව CTDA හි අනාගත මිල ගණන් තක්සේරු කිරීමට ඔබට උපකාර කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති පරිශීලක-හිතකාමී මෙවලමකි. ඔබ පළපුරුදු වෙළෙන්දෙකු වුවද කුතුහලයෙන් පිරි ආයෝජකයෙකු වුවද, මෙම මොඩියුලය ටෝකනයේ අනාගත වටිනාකම පුරෝකථනය කිරීමට සරල සහ අන්තර්ක්‍රියාකාරී මාර්ගයක් ඉදිරිපත් කරයි.

1. ඔබේ වර්ධන පුරෝකථනය ආදානය කරන්න

ඔබේ වෙළඳපොළ දැක්ම අනුව ධනාත්මක හෝ සෘණාත්මක විය හැකි ඔබේ අපේක්ෂිත වර්ධන ප්‍රතිශතය ඇතුළත් කිරීමෙන් ආරම්භ කරන්න. මෙය ඉදිරි වසර, වසර පහක් හෝ අනාගතයේ දශක කිහිපයක් PokPok Agent Brain by Virtuals සඳහා ඔබේ අපේක්ෂා පිළිබිඹු කළ හැකිය.

2. අනාගත මිල ගණනය කරන්න

ඔබ වර්ධන වේගය ඇතුළත් කළ පසු, 'ගණනය කරන්න' බොත්තම ක්ලික් කරන්න. ඔබේ පුරෝකථනය කාලයත් සමඟ ටෝකනයේ වටිනාකමට බලපාන ආකාරය පිළිබඳ පැහැදිලි දෘශ්‍යකරණයක් ලබා දෙමින්, මොඩියුලය CTDA හි ප්‍රක්ෂේපිත අනාගත මිල ක්ෂණිකව ගණනය කරනු ඇත.

3. විවිධ අවස්ථා ගවේෂණය කරන්න

විවිධ වෙළඳපොළ තත්ත්ව PokPok Agent Brain by Virtuals හි මිලට බලපාන්නේ කෙසේදැයි බැලීමට ඔබට විවිධ වර්ධන අනුපාත අත්හදා බැලිය හැකිය. ඔබට වඩාත් දැනුවත් තීරණ ගැනීමට උපකාරී වෙමින්, මෙම නම්‍යශීලීභාවය ඔබට ශුභවාදී සහ ගතානුගතික අනාවැකි විශ්ලේෂණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

4. පරිශීලක හැඟීම් සහ ප්‍රජා ඇතුළාන්ත දැනුම

ඔබේ පුරෝකථන වෙනත් පරිශීලකයින්ගේ ඒවා සමඟ සංසන්දනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසමින්, මොඩියුලය පරිශීලක හැඟීම් දත්ත ඒකාබද්ධ කරයි. මෙම සාමූහික ආදානය ප්‍රජාව CTDA හි අනාගතය දකින ආකාරය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙයි.

මිල පුරෝකථනය සඳහා තාක්ෂණික දර්ශක

අනාවැකියෙහි නිරවද්‍යතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා, මොඩියුලය විවිධ තාක්ෂණික දර්ශක සහ වෙළඳපොළ දත්ත උත්තෝලනය කරයි. මේවාට ඇතුළත් වන්නේ:

ඝාතීය චලන සාමාන්‍යයන් (EMA): උච්ඡාවචන සමනය කිරීමෙන් සහ විභව ප්‍රවණතා ආපසු හැරවීම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීමෙන් ටෝකනයේ මිල ප්‍රවණතාව නිරීක්ෂණය කිරීමට උදවු කරයි.

බොලින්ජර් බෑන්ඩ්ස්: වෙළඳපොළ අස්ථාවරත්වය මනිනු ලබන අතර අධි මිලදී ගැනුම් හෝ අධි විකුණුම් තත්ත්ව හඳුනා ගනී.

සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI): එය ඉහළ මට්ටමක පවතීද යන්න තීරණය කිරීමට CTDA හි ගම්‍යතාව තක්සේරු කරයි.

චලනය වන සාමාන්‍ය අභිසාරී අපසරණය (MACD): විභව ප්‍රවේශ සහ පිටවීමේ ස්ථාන හඳුනා ගැනීමට මිල චලනවල ශක්තිය සහ දිශාව ඇගයීමට ලක් කරයි. මෙම දර්ශක තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ දත්ත සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්, මොඩියුලය ගතික මිල පුරෝකථනයක් සපයන්නේ, PokPok Agent Brain by Virtuals හි අනාගත විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට ඔබට උපකාරී වෙමිනි.

CTDA මිල පුරෝකථනය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

CTDA මිල පුරෝකථන හේතු කිහිපයක් නිසා තීරණාත්මක වන අතර ආයෝජකයින් විවිධ අරමුණු සඳහා ඒවායෙහි නිරත වේ:

ආයෝජන උපාය මාර්ග සංවර්ධනය: පුරෝකථන ආයෝජකයින්ට උපාය මාර්ග සැකසීමට උපකාරී වේ. අනාගත මිල ගණන් ඇස්තමේන්තු කිරීම මගින්, ඔවුන්ට ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිලදී ගැනීම, විකිණීම හෝ රඳවා ගැනීම තීරණය කළ හැකිය.

අවදානම් තක්සේරුව: විය හැකි මිල චලනයන් අවබෝධ කර ගැනීම ආයෝජකයින්ට විශේෂිත ක්‍රිප්ටෝ වත්කමක් හා සම්බන්ධ අවදානම මැනීමට ඉඩ සලසයි. විය හැකි අලාභ කළමනාකරණය කිරීම සහ අවම කිරීම සඳහා මෙය අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

වෙළෙඳපොළ විශ්ලේෂණය: පුරෝකථනයන්ට බොහෝ විට වෙළෙඳපොළ ප්‍රවණතා, පුවත් සහ ඓතිහාසික දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණය ආයෝජකයින්ට වෙළෙඳපොළ වෙනස්වීම් සහ මිල වෙනස්වීම් කෙරෙහි බලපාන සාධක අවබෝධ කර ගැනීමට උපකාරී වේ.

කළඹ විවිධාංගීකරණය: කුමන ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හොඳින් ක්‍රියාත්මක විය හැකිදැයි පුරෝකථනය කිරීමෙන්, ආයෝජකයින්ට විවිධ වත්කම් හරහා අවදානම පතුරුවමින් ඒ අනුව ඔවුන්ගේ කළඹ විවිධාංගීකරණය කළ හැක.

දිගුකාලීන සැලසුම්: දිගුකාලීන ලාභ අපේක්ෂා කරන ආයෝජකයින් අනාගත වර්ධනය සඳහා විය හැකියාවන් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හඳුනා ගැනීමට පුරෝකථන මත විශ්වාසය තබයි.

මනෝවිද්‍යාත්මක සූදානම: විය හැකි මිල අවස්ථා දැනගැනීම ආයෝජකයින් චිත්තවේගීයව සහ මූල්‍යමය වශයෙන් වෙළෙඳපොළ අස්ථාවරත්වය සඳහා සූදානම් කරයි.

ප්‍රජා සහභාගීත්වය: ක්‍රිප්ටෝ මිල පුරෝකථන බොහෝ විට ආයෝජක ප්‍රජාව තුළ සාකච්ඡා ඇති කරයි, වෙළෙඳපොළ ප්‍රවණතා පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් සහ සාමූහික ප්‍රඥාවක් ඇති කරයි.

නිතර අසන ප්‍රශ්න (නිති අසන පැණ):

දැන් CTDA ආයෝජනය කිරීම වටී ද?
ඔබගේ පුරෝකථනවලට අනුව, CTDA විසින් -- ක් undefined දින, එය ටෝකන අගය සැලකීම බවට පත් කරමින් ළඟා කර ගනු ඇත.
ඊළඟ මාසයේ CTDA හි මිල පුරෝකථනය කුමක්ද?
මිල පුරෝකථන මෙවලමට අනුව PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) පුරෝකථනය කළ CTDA මිල -- දක්වා undefined දින ළඟා වනු ඇත.
2026 දී CTDA 1 ක් සඳහා කොපමණ මුදලක් වැය වේද?
අද දින PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) 1 ක මිල -- වේ. ඉහත පුරෝකථන මොඩියුලයට අනුකූලව, CTDA 2026 දී 0.00% කින් ඉහළ යනු ඇත්තේ -- කට ළඟා වෙමිනි.
2027 දී CTDA හි පුරෝකථනය කරන ලද මිල කොපමණද?
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) 2027 වන විට වාර්ෂිකව 0.00% වනු දැකීම පුරෝකථනය කරන්නේ -- හි මිල CTDA 1 ක් සඳහා ළඟා වෙමිනි.
2028 දී CTDA හි ඇස්තමේන්තුගත මිල ඉලක්කය කුමක්ද?
ඔබගේ ආදාන මිල පුරෝකථනය අනුව, PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) විසින් 0.00% වර්ධනයක් දකිනු ඇත්තේ, 2028 දී -- ක ඇස්තමේන්තුගත ඉලක්කයකට ළඟා වෙමිනි.
2029 දී CTDA හි ඇස්තමේන්තුගත මිල ඉලක්කය කුමක්ද?
ඔබගේ ආදාන මිල පුරෝකථනය අනුව, PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) විසින් 0.00% වර්ධනයක් දකිනු ඇත්තේ, 2029 දී -- ක ඇස්තමේන්තුගත ඉලක්කයකට ළඟා වෙමිනි.
2030 දී CTDA 1 ක් සඳහා කොපමණ මුදලක් වැය වේද?
අද දින PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) 1 ක මිල -- වේ. ඉහත පුරෝකථන මොඩියුලයට අනුකූලව, CTDA 2030 දී 0.00% කින් ඉහළ යනු ඇත්තේ, -- කට ළඟා වෙමිනි.
2040 සඳහා CTDA මිල පුරෝකථනය කුමක්ද?
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) 2040 වන විට වාර්ෂිකව ලාභ 0.00% වනු දැකීම පුරෝකථනය කරන්නේ -- හි මිල CTDA 1 ක් සඳහා ළඟා වෙමිනි.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-08 01:02:36 (UTC+8)

වියාචනය

අපගේ ක්‍රිප්ටෝ මිල පුරෝකථන පිටුවල ප්‍රකාශිත අන්තර්ගතය පදනම් වී ඇත්තේ MEXC පරිශීලකයින් සහ/හෝ වෙනත් තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර විසින් අපට සපයන ලද තොරතුරු සහ ප්‍රතිපෝෂණ මතය. කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව තොරතුරු සහ නිදර්ශන අරමුණු සඳහා පමණක් "පවතින පරිදි" පදනම මත එය ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. ඉදිරිපත් කරන ලද මිල පුරෝකථන නිවැරදි නොවිය හැකි අතර ඒවා එලෙසම නොසැලකිය යුතු බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත් වේ. අනාගත මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලද පුරෝකථනවලින් සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් විය හැකි අතර, ආයෝජන තීරණ සඳහා ඒවා මත විශ්වාසය නොතැබිය යුතුය.

තවද, මෙම අන්තර්ගතය මූල්‍ය උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතු අතර, කිසියම් නිශ්චිත භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් මිලදී ගැනීම නිර්දේශ කිරීමක් ලෙසද නොසැලකිය යුතුය. අපගේ ක්‍රිප්ටෝ මිල පුරෝකථන පිටුවල ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ඕනෑම අන්තර්ගතයක් විමර්ශනය කිරීම, භාවිත කිරීම සහ/හෝ විශ්වාසය තැබීම හේතුවෙන් ඔබට සිදු විය හැකි පාඩු සඳහා MEXC කිසිදු ආකාරයකින් ඔබට වගකිව යුතු නැත. ඩිජිටල් වත්කම්වල මිල ගණන් ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථාවරත්වයට යටත් වන බව දැන සිටීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය අඩු වීම සහ වැඩි වීම යන දෙකම සිදු විය හැකි අතර, මුලින් ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණයම ආපසු ලබා ගැනීමේ සහතිකයක් නොමැත. අවසාන වශයෙන්, ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතු අතර, ඔබට සිදුවිය හැකි අලාභ සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වාසදායක පුරෝකථනයක් නොවන බව සලකන්න. ඔබ ආයෝජනය කළ යුත්තේ ඔබට හුරුපුරුදු නිෂ්පාදන සඳහා පමණක් වන අතර ඒ ආශ්‍රිත අවදානම්අවබෝධ කරගන්න. ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම ප්‍රවේශමෙන් සලකා බලා කිසියම් ආයෝජන තීරණයක් ගැනීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න.