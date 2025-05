New Order ඓතිහාසික මිල

New Order සජීව පිටුවේ රැස් කළ නවතම දත්තවලට අනුව, New Order හි වත්මන් මිල 0.00166253USD වේ. New Order(NEWO) හි සංසරණ සැපයුම 169.70M NEWO වන්නේ, එයට $282.12K ක වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණයක් ලබා දෙමිනි.

කාල සීමාව වෙනස(%) වෙනස(USD) ඉහළ පහළ පැය 24 5.23% $ -- $ 0.001662 $ 0.001579

දින 7 -3.17% $ -0.000052 $ 0.001971 $ 0.001579

දින 30 යි -7.38% $ -0.000122 $ 0.001971 $ 0.001579