Barely Not Broke ඓතිහාසික මිල

Barely Not Broke සජීව පිටුවේ රැස් කළ නවතම දත්තවලට අනුව, Barely Not Broke හි වත්මන් මිල 0.00001075USD වේ. Barely Not Broke(BNBCOIN) හි සංසරණ සැපයුම 0.00 BNBCOIN වන්නේ, එයට $0.00 ක වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණයක් ලබා දෙමිනි.

කාල සීමාව වෙනස(%) වෙනස(USD) ඉහළ පහළ පැය 24 0.04% $ 0.000000 $ 0.000012 $ 0.000010

දින 7 -0.17% $ -0.000002 $ 0.000015 $ 0.00000

දින 30 යි -0.99% $ -0.002989 $ 0.008776 $ 0.00000