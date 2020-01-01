හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Blue Chip Blitz
KGEN
KGEN
KGEN
--0.00%
ඉහළම ලංසුව(--)
--
පහළම ඇසීම(--)
--
24 පැය පරිමාව(--)
--
මුළු පරිමාව(--)
--
TBD ~ TBD
TBD
0.00%
බලන්න
ඉහළම ලංසුව(--)
--
පහළම ඇසීම(--)
--
24 පැය පරිමාව(--)
--
මුළු පරිමාව(--)
--
TBD ~ TBD
TBD
0.00%
බලන්න
වෙළඳපොළ ප්‍රස්ථාරය
තොරතුරු
වෙළඳපොළ ප්‍රස්ථාරය
තොරතුරු
1මා
15මා
30මා
1H
4H
1දි
7දි
මිල ප්‍රවණතාව
ගැඹුරේ ප්‍රවණතාව
ඇණවුම් පොත
පිරවූ
ඇණවුම් පොත
පිරවූ
පෙරහන්
ප්‍රමාණයමුදල් ප්‍රමාණයක්‍රියාව
මිල
ප්‍රමාණයමුදල් ප්‍රමාණයක්‍රියාව
විවෘත ඇණවුම්(0)
ඇණවුම් ඉතිහාසය
පියවීමේ ඉතිහාසය