KT and Microsoft Launch GPT-4o-Based Korean AI Model

TLDRs; KT and Microsoft launched SOTA K, a GPT-4o-based AI model tailored specifically for Korean culture and language. The model outperformed GPT-4o in comprehension, reasoning, and cultural nuances across fields like law, finance, and healthcare. Early adopters include insurance, education, and healthcare sectors, with broader deployment planned across KT’s consumer services. The partnership follows a [...] The post KT and Microsoft Launch GPT-4o-Based Korean AI Model appeared first on CoinCentral.
Coincentral2025/09/30 23:44
Former L.A. County Deputy Admits Involvement in Crypto Mogul’s Criminal Operations

TLDR Michael Coberg, a former L.A. deputy, pleaded guilty to federal extortion charges. Coberg worked with crypto mogul Adam Iza, extorting victims and arranging false arrests. Coberg faces up to 30 years in prison for conspiracy charges linked to Iza’s schemes. Iza and Coberg manipulated victims using threats, financial demands, and false arrests. A former [...] The post Former L.A. County Deputy Admits Involvement in Crypto Mogul’s Criminal Operations appeared first on CoinCentral.
Coincentral2025/09/30 23:39
XRP Ledger Heads Into Tourism as Ripple Asia Partners With Tobu Top Tours

TLDR: SBI Ripple Asia signed an MOU with Tobu Top Tours to build a blockchain-based token payment system using XRP Ledger. The platform will link NFTs and unique payment tokens for use in tourism, commerce, and regional development by 2026. Tobu Top Tours will lead partner acquisition and NFT-based marketing, while SBI Ripple Asia manages [...] The post XRP Ledger Heads Into Tourism as Ripple Asia Partners With Tobu Top Tours appeared first on Blockonomi.
Blockonomi2025/09/30 23:30
New Legislation Would Shield Crypto Users from State Restrictions in Wisconsin

Assembly Bill 471, introduced this week, attempts to strip away money transmitter licensing requirements for a wide range of crypto-related […] The post New Legislation Would Shield Crypto Users from State Restrictions in Wisconsin appeared first on Coindoo.
Coindoo2025/09/30 23:30
What is the September Curse? All You Need To Know

The September Curse refers to an unfortunate period of steep declines and less lucrative margins that are usually tracked during the month. This article will discuss everything about this phenomenon, the financial theories related to it, and the effects found in the crypto market due to the curse. The article will also give insights into ... Read more The post What is the September Curse? All You Need To Know appeared first on BiteMyCoin.
Bitemycoin2025/09/30 23:30
Huawei Expands AI Chip Ambitions as Nvidia Sales Stall in China

TLDRs; Huawei plans to double Ascend 910C AI chip production in 2025, targeting 600,000 units to meet rising demand. Nvidia’s chip sales in China have stalled amid U.S. export restrictions, opening opportunities for domestic rivals. Huawei is rolling out massive AI infrastructure, including superpods and interconnect systems, to rival Nvidia’s computing clusters. A long-term chip [...] The post Huawei Expands AI Chip Ambitions as Nvidia Sales Stall in China appeared first on CoinCentral.
Coincentral2025/09/30 23:29
Integral introduces PrimeOne, the first stablecoin-based crypto prime broker, offering real-time margin, liquidity, and reduced credit risk.

TLDR PrimeOne integrates credit, trading, and settlement on the Codex blockchain. USD-backed stablecoins enable real-time margin movement between wallets. The platform minimizes counterparty risk for institutional crypto traders. Integral’s PrimeOne simplifies crypto trading with one account and AML check. Integral, a leader in FX and digital asset technology, has launched PrimeOne, the world’s first stablecoin-based [...] The post Integral introduces PrimeOne, the first stablecoin-based crypto prime broker, offering real-time margin, liquidity, and reduced credit risk. appeared first on CoinCentral.
Coincentral2025/09/30 23:14
Amerikaans banenrapport valt tegen, wat betekent dit voor Bitcoin?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Uit een nieuw Amerikaans banenrapport komt een weinig rooskleurig beeld over de arbeidsmarkt naar boven, wat gaat de Federal Reserve doen en wat betekent het voor Bitcoin (BTC)?  Banenrapport valt tegen Uit de nieuwste cijfers van de Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) van het Bureau of Labor Statistics blijkt dat in augustus zowel het aantal nieuwe banen als het aantal vrijwillige baanwisselingen daalde, terwijl het totale aantal vacatures vrijwel stabiel bleef. In augustus zijn er 5,1 miljoen nieuwe werknemers aangenomen, een aanwervingsgraad van 3,2 procent. Daarmee zet de neerwaartse trend van de afgelopen maanden door. Ter vergelijking: in de jaren 2010 lag de aanwervingsgraad nog op hetzelfde niveau terwijl de werkloosheid toen rond de 9 procent schommelde. Dat geeft aan dat bedrijven nu veel terughoudender zijn met het creëren van nieuwe banen, ondanks een aanzienlijk lagere werkloosheid. Dat is ook wat marktcommentator Guy Berger ziet. Hij noemt het een “zwak banenrapport”. A weak JOLTS report. 1/ Hiring and quits fell in August. Hiring on a clear renewed downtrend. pic.twitter.com/HKPQWaAiQ7 — Guy Berger (@EconBerger) September 30, 2025 Werknemers houden vast aan hun baan De quit rate, een belangrijke graadmeter voor het vertrouwen van werknemers om vrijwillig van baan te wisselen, kwam in augustus uit op 1,9 procent. Historisch gezien is dit laag: in de periode 2014–2015 is een vergelijkbaar niveau van vrijwillige opzeggingen pas gemeten bij een werkloosheid van circa 5,7 procent. Dit suggereert dat veel werknemers onzeker zijn over hun vooruitzichten en liever hun huidige baan behouden. Vacatures vlak, ontslagen historisch laag Het aantal openstaande vacatures bleef met 7,2 miljoen vrijwel onveranderd, goed voor 4,3 procent van de totale werkgelegenheid. Sectoraal gezien daalde het aantal vacatures in de bouw (-115.000) en de federale overheid (-61.000). Opvallend is dat het aantal ontslagen en gedwongen beëindigingen met 1,7 miljoen uitzonderlijk laag blijft in historisch perspectief. Werkgevers lijken werknemers liever te behouden ondanks de afkoelende vraag naar nieuwe mensen. Sectorale verschuivingen Afname aan opzeggingen in de horeca (-140.000) en de recreatiesector (-22.000). Stijging van opzeggingen in de bouw (+56.000). Minder ontslagen in de groothandel (-36.000) en bij de federale overheid (-4.000). Hoewel de officiële werkloosheidscijfers stabiel blijven, wijst het JOLTS-rapport op een minder dynamische arbeidsmarkt, waarin werknemers minder snel overstappen en bedrijven terughoudend zijn met het openen van nieuwe functies. Analisten merken op dat de cijfers uit de Current Population Survey (CPS) iets positiever zijn, maar verwachten dat dit verschil zich de komende maanden zal uitvlakken. Wat doet de centrale bank? Als het aantal nieuwe banen structureel afneemt, zijn dit de waarschijnlijke stappen van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank: 1. Eerst kijken naar inflatie Als inflatie nog hoog is, zal de Fed niet meteen versoepelen. Ze kiezen dan voor afwachten, zelfs bij een dalende arbeidsmarkt. Is inflatie al onder controle, dan groeit de kans op een renteverlaging. 2. Beleidssignalen aanpassen De Fed gebruikt forward guidance: de toon in persconferenties en notulen verschuift richting “dovish” (minder streng monetair beleid). Dat kan markten al in beweging zetten, nog vóór de rente effectief omlaag gaat. 3. Renteverlagingen en liquiditeitssteun Als de werkloosheid toeneemt en banengroei zwak blijft, komt er waarschijnlijk een renteverlaging of zelfs nieuwe vormen van liquiditeitsinjectie. Historisch gezien (2010, 2020) leidde dat vaak tot meer kapitaalstromen richting Bitcoin en andere assets buiten het traditionele systeem. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Amerikaans banenrapport valt tegen, wat betekent dit voor Bitcoin? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Bitcoin Wat betekent dit voor Bitcoin en de cryptomarkt in zijn geheel? Zoals gezegd, wijst een zwakker JOLTS-rapport op afkoeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Voor Bitcoin (en andere risicovolle assets) zijn dit de mogelijke effecten: Rentebeleid en liquiditeit: Als de arbeidsmarkt vertraagt, neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente verlaagt of minder snel nieuwe verhogingen doorvoert. Lagere rentes zorgen vaak voor meer kapitaalstromen richting alternatieve beleggingen zoals Bitcoin. Narratief ‘digital gold’: Bij tekenen van economische verzwakking zoeken beleggers vaak veilige havens. Bitcoin profiteert dan van zijn reputatie als digitaal goud, vooral als obligatierentes dalen. Korte termijn volatiliteit: Tegelijk kan onzekerheid over de economie zorgen voor schommelingen. Bij een plots zwakke banencijfers kan Bitcoin eerst dalen door “risk-off” sentiment, om daarna te herstellen wanneer de markt renteverlagingen inprijst. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Amerikaans banenrapport valt tegen, wat betekent dit voor Bitcoin? is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/30 23:01
Crypto Treasury Companies Pose a Similar Risk to the 2000s Dotcom Bust (deleted)

The post Crypto Treasury Companies Pose a Similar Risk to the 2000s Dotcom Bust (deleted) appeared on BitcoinEthereumNews.com. Luisa Crawford Sep 29, 2025 13:25 The Crypto Treasury Phenomenon: Echoes of the Dotcom Era’s Dangerous Dance The Crypto Treasury Phenomenon: Echoes of the Dotcom Era’s Dangerous Dance The proliferation of crypto treasury companies is akin to the dotcom era of the early 2000s, which saw internet stocks crash the economy. This stark warning has taken on new urgency as hundreds of publicly traded companies rush to transform themselves into digital asset accumulators, creating a pattern that financial historians recognize all too well. When hundreds of firms adopt the same one-directional trade (raise equity, buy crypto, repeat), it can become structurally fragile. The crypto treasury model has exploded in 2025, with Twenty One, created by SoftBank and Tether, launched via a Cantor Fitzgerald SPAC with $685 million in capital to buy bitcoin. and Nakamoto, founded by Bitcoin Magazine’s David Bailey, merged with a publicly traded medical firm, raising $710 million to buy bitcoin. The scale of this phenomenon is staggering. Digital Asset Treasury Companies (DATCOs), which now account for over $100 billion in digital assets, depend on a persistent equity premium to net asset value (NAV). CoinGecko tracks 120 institutions holding 1,510,408 BTC worth $165 billion, representing 7.19% of Bitcoin’s total supply. These companies have created a new class of publicly traded vehicles that function more as leveraged crypto bets than traditional operating companies. The Premium Trap: A Familiar Pattern Emerges The mechanics of this bubble mirror the dotcom era with alarming precision. A high premium (recently averaging 63% for Ethereum-focused firms) reflects optimistic growth expectations but also indicates speculative froth. As long as new investors buy the stock at a premium, the company can raise money (harvesting those investor funds) to buy more crypto, boasting outsized yields not from operations but…
BitcoinEthereumNews2025/09/30 22:58
Ethereum zet nieuwe mijlpaal: transactievolume schiet omhoog

Ethereum draait op volle toeren. Het netwerk laat niet alleen een sterke stijging in prijs zien, maar ook het aantal dagelijkse transacties knalt omhoog. DeFi leeft weer op, en dat is duidelijk zichtbaar aan de activiteit op de blockchain. Na jaren in een vaste bandbreedte te hebben gezeten, breekt het... Het bericht Ethereum zet nieuwe mijlpaal: transactievolume schiet omhoog verscheen het eerst op Blockchain Stories.
Coinstats2025/09/30 22:36
