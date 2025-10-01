2025-10-01 Wednesday

Bitcoin koers start Q4 2025 met historisch sterke vooruitzichten na groen september

Bitcoin koers start Q4 2025 met historisch sterke vooruitzichten na groen september

Bitcoin (BTC) staat op het punt om het vierde kwartaal van 2025 in te gaan met een sterke uitgangspositie. De bitcoin koers noteert op de laatste handelsdag van september rond $114.160, een stijging van 4,5% in de afgelopen maand. Daarmee sloot de grootste cryptomunt opnieuw een groene september af. Historisch gezien gaat zo'n groene september vaak vooraf aan stevige prijsrallies in het vierde kwartaal. Sinds de all-time high van $124.400 op 13 augustus is Bitcoin met 8,2% teruggevallen. De markt duidt dit als een gezonde afkoeling binnen een grotere opwaartse trend. Met een marktkapitalisatie van $2,28 biljoen en meer dan 2,28 miljoen BTC op bedrijfsbalansen staat er een robuuste basis voor de komende maanden. Het gaat hier uiteraard om vergelijkingen met verschillende periodes. Het is géén garantie dat de bitcoin koers ook nu weer zo gaat reageren als voorheen. Sterker nog: de markt is nu heel erg anders. We hebben meer spelers, meer grotere partijen dan ooit die zich met de markt bemoeien. Wees daarom ook op je hoede. Een voorbeeld van het nieuwe speelveld is Tether. De stablecoin-uitgever is al jaren een van de belangrijkste partijen in de industrie. Maar nu is het ook een grote koper van BTC. Recentelijk kocht het bedrijf 8.800 BTC. Historische patronen van de bitcoin koers: groen september opent de deur Verschillende data laten zien dat een groene september in het verleden vaak een katalysator was voor sterke stijgingen in Q4. In 2015, 2016, 2023 en 2024 steeg Bitcoin gemiddeld met 53,06% in de laatste drie maanden van het jaar. Vooral oktober fungeerde telkens als start van deze stijgingen. November zette die trend vaak door. December was grilliger, maar drukte de totale kwartaalwinst zelden onder de 45%. Dat blijkt onder andere uit financiële data van Yahoo. Historische kwartaalrendementen na een groene september Jaar Oktober November December Q4 Totaal 2015 +33,49% +19,27% +13,83% +66,59% 2016 +14,71% +5,42% +30,80% +50,93% 2023 +28,52% +8,81% +12,18% +49,51% 2024 +10,76% +37,29% -2,85% +45,20% Gemiddeld 21,8% 10,8% -3,2% 53,06% Dit patroon onderstreept oktober als startmotor van een mogelijke eindejaarsrally. Het vergroot de kans dat Q4 2025 opnieuw een periode wordt waarin Bitcoin zijn recordrange test of doorbreekt. Koersdoelen: richting $170.000 mogelijk Als de historische Q4-gemiddelden doorzetten, kan BTC vanaf ongeveer $114.160 richting $170.000 bewegen aan het einde van het jaar. Dat zou een nieuw record betekenen en de deur openen naar verdere prijsontdekking in 2026. Analyses van seizoenspatronen stellen dat circa 60% van de jaarlijkse koersstijging vaak ná 3 oktober valt. De grootste sprongen beginnen meestal pas in de derde week van oktober. Beleggers die dit patroon volgen, kijken dus vooral naar de komende vier tot zes weken. On-chain signalen: koopdruk neemt toe De Spot Taker CVD op 90-dagenbasis draaide recent weer positief. Dat duidt op een Taker Buy Dominant-fase waarin marktkooporders de verkoopdruk overstemmen. Tegelijkertijd toont de Coinbase-premium consistente koopinteresse vanuit de Verenigde Staten. Clusters van groene activiteit in het derde kwartaal wijzen op agressieve spotvraag die we sinds begin juli niet meer zagen. De combinatie van stijgende taker-buydruk en een positieve premium ondersteunt het scenario van een versnellende opwaartse trend. Fundamentals voor bitcoin koers, schaarste en adoptie als steuntje in de rug Onderstaande kerncijfers schetsen het huidige speelveld. – Prijs: $114.160 – Marktkapitalisatie: $2,28 biljoen – All-time high: $124.400 op 13 augustus 2025, verschil nu -8,2% – Sats per dollar: 876 – Bitcoin in goud: 29,6 troy ounce per BTC. BTC-marktkap is 8,36% van goud – Corporate treasuries: 2.285.604 BTC ter waarde van $260,9 miljard. Dat is 11,47% van de circulerende supply Deze cijfers versterken de schaarste en onderbouwen het verhaal van structurele adoptie. Minder vrij verhandelbare coins en meer vraag vanuit institutionele kanalen vormden in eerdere bullfasen vaak de brandstof voor nieuwe all-time highs. Vooruitblik: oktober als groene start? Met een groene september, robuuste fundamentals en toenemende koopdruk zijn de uitgangspunten voor Q4 2025 bovengemiddeld sterk. Als het historische script zich herhaalt, kan oktober opnieuw de motor worden van een eindejaarsrally. Een doorbraak boven de ATH-zone rond $124.400 zou de weg openen naar prijsdoelen in de $150.000 tot $170.000 range. Past performance is geen garantie, maar de kans op een beslissend kwartaal voor Bitcoin oogt groter dan gemiddeld. Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin koers start Q4 2025 met historisch sterke vooruitzichten na groen september is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Stablecoin Inflows Hit $46B, Why BlockchainFX With 1000x Potential Crowned as the Best Crypto to Buy

Stablecoin Inflows Hit $46B, Why BlockchainFX With 1000x Potential Crowned as the Best Crypto to Buy

The post Stablecoin Inflows Hit $46B, Why BlockchainFX With 1000x Potential Crowned as the Best Crypto to Buy appeared on BitcoinEthereumNews.com. The crypto market just delivered one of its strongest signals of renewed demand. Stablecoin inflows surged by a staggering 324%, jumping from $10.8 billion in Q2 to $45.6 billion in Q3. Led by Tether’s USDT, Circle’s USDC, and the rising star Ethena’s USDe, the wave of dollar-pegged assets highlights a growing appetite for crypto-backed stability. Yet, while stablecoins dominate headlines, the real question for investors is where to place capital for exponential growth. Stablecoins are safe, but they rarely deliver outsized returns. For those looking for the best crypto to buy now, the opportunity lies in platforms that bridge stability with innovation, and that’s where BlockchainFX ($BFX) enters the picture. Stablecoins Prove Demand for Dollar-Pegged Assets Data from RWA.xyz confirms that USDT led the quarter with $19.6 billion in net inflows, while USDC added $12.3 billion. Ethena’s USDe surprised markets with $9 billion in inflows, showing how algorithmic stablecoins are entering the mainstream. Even PayPal’s PYUSD and MakerDAO’s USDS contributed more than a billion each. These inflows underscore one reality: investors want stability, but they are also preparing dry powder for the best crypto to buy in the next wave of market growth. Stablecoins serve as the waiting room, while assets with explosive upside become the destination. Why BlockchainFX Is the Best Crypto to Buy Now BlockchainFX isn’t another meme coin or a stablecoin clone. It is the first crypto trading super app, combining access to crypto, stocks, forex, ETFs, and commodities under one roof. Investors can trade more than 500 assets, bridging traditional finance and decentralized markets seamlessly. The presale price sits at just $0.026, and early investors who apply the OCT35 bonus code receive 35% more tokens. To add even more value, BlockchainFX has launched a $500,000 Gleam giveaway for presale buyers, rewarding participants at the earliest stages.…
Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit

Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit

Stablecoinuitgever Tether heeft zijn Bitcoin reserves opnieuw uitgebreid. Wat is er aan de hand en wat betekent dit voor de koers?  Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) Volgens on-chain data voegde het bedrijf op 30 september 8.888,889 BTC toe aan zijn schatkist. Daarmee stijgen de totale holdings naar 86.335,46 BTC, wat Tether stevig positioneert als een van de grootste institutionele bezitters van de cryptomunt. Just In: Tether (@Tether_to) has bought 8,888.889 $BTC worth $1B, on the last day of Q3 2025. Address: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 Data @nansen_ai pic.twitter.com/5GwX50ZXou — Onchain Lens (@OnchainLens) September 30, 2025 De aankoop past binnen Tether's bredere strategie om reserves te ondersteunen met duurzame, fysieke bezittingen. Eerder dit jaar maakte het bedrijf bekend dat het naast Bitcoin ook ruim 50 ton goud in bezit heeft. Bovendien is 15.000 BTC ondergebracht bij Bitcoin-treasurybedrijf XXI en verwierf Tether een meerderheidsbelang in Adecoagro, een Latijns-Amerikaanse agribusiness die ruim 210.000 hectare landbouwgrond beheert. Deze diversificatie geeft Tether niet alleen een stevig fundament voor zijn stablecoins, maar onderstreept ook het streven naar een bredere rol als investeerder in schaarse activa. Nieuwe producten en regulering Naast het uitbreiden van de balans richt Tether zich op de ontwikkeling van nieuwe producten. Zo lanceerde het onlangs USAT, een op de Verenigde Staten gerichte stablecoin die specifiek is ontworpen om te voldoen aan de lokale regelgeving. Met deze stap wil Tether zijn marktaandeel vergroten en inspelen op toenemende regulatoire eisen in belangrijke markten. Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? Strategische positie in de markt Met deze laatste Bitcoin-aankoop en het verbreden van zijn portefeuille onderstreept Tether zijn rol als een van de meest invloedrijke spelers in de cryptomarkt. De combinatie van digitale activa, edelmetalen en agrarische investeringen wijst op een strategie die verder gaat dan alleen het uitgeven van stablecoins. Door reserves te verankeren in hard assets en tegelijkertijd innovatieve stablecoins te introduceren, zet Tether een koers uit die niet alleen zijn eigen balans versterkt, maar ook invloed kan hebben op de bredere markt voor digitale valuta. Tether, technologie en regulering Wat is er gebeurd op het gebied van technologie en regulering? Uitfasering van legacy blockchains: Tether heeft aangekondigd dat het de ondersteuning voor vijf "legacy" blockchains zal afbouwen: Omni, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS, en Algorand.  Reden: deze netwerken zijn amper gebruikt, en Tether wil zich concentreren op platformen met betere schaalbaarheid, activiteit en ontwikkelaarsgemeenschappen. Technologie voor tokenisatie "Hadron by Tether": Bij de lancering van de nieuwe U.S.-stablecoin USAT kondigde Tether aan dat die zal gebruikmaken van de technologie "Hadron by Tether", een platform voor tokenisatie van real-world assets (RWA's). Transparantie / audit-initiatieven: Tether is in gesprek met een van de Big Four accountants (PwC, EY, Deloitte of KPMG) om eindelijk een volledige audit van haar reserves uit te voeren.  Dit is relevant omdat Tether tot nu toe vooral kwartaalrapporten heeft gepubliceerd in plaats van een onafhankelijke, complete controle. Strategische investeringen in technologie en infrastructuur: Onder leiding van CEO Paolo Ardoino investeert Tether verder in AI, infrastructuur, energie en technologiebedrijven, deels met eigen winst, los van klantreserves.  Ook wordt er meer nadruk gelegd op het verbinden van stablecoins aan “hard assets” (zoals Bitcoin, landbouwgrond, edelmetalen) als onderdeel van een robuuster ecosysteem. Regulering / compliance De Amerikaanse GENIUS Act en binnenlandse stablecoin (USAT). De Verenigde Staten heeft de GENIUS Act aangenomen. Een wet die formeel regelgeving biedt voor stablecoin-uitgifte, onder meer met eisen voor reserves, audits en transparantie. In antwoord daarop kondigde Tether USAT aan, een stablecoin specifiek ontworpen om te voldoen aan die Amerikaanse regelgeving. Uit te geven via een gereguleerde bank (Anchorage Digital). Tether zegt dat ook hun bestaande stablecoin USDT is afgestemd op de eisen van de GENIUS Act. Bijvoorbeeld via het “foreign issuer”-mechanisme waarmee buitenlandse uitgevers toegang krijgen tot de VS onder bepaalde voorwaarden. Regulatoire druk en verschuiving van focus naar buitenlandse markten. Door toenemende onzekerheden in de VS (en veranderende wetgeving) legt Tether meer nadruk op markten buiten de VS, vooral in opkomende economieën waar USDT veel gebruikt is als “veilige” dollarproxy.  Sommige analyses waarschuwen dat Tether reguleringsgaten vertoont en dat het ophouden met transparantie, gebrek aan audits en activakeuzes onder de loep komen te liggen. Meer transparantie, auditverplichtingen, reservestructuur. Nieuwe regelgeving vereist dat stablecoin-uitgevers hun reserves onderbrengen in “safe assets” (zoals cash en kortlopende Amerikaanse staatsobligaties). En zij zijn verplicht tot periodieke audits en openbaarmaking. Tether heeft aangegeven deze verplichtingen te accepteren en haar producten (USDT én USAT) te aligneren met die normen. Samenwerking met opsporingsdiensten / complianceclaims. Tether beweert actief samen te werken met wetshandhavingsinstanties om frauduleuze of illegale stromen op te sporen. Bijvoorbeeld: het bedrijf hielp de Canadese politie (RCMP) bij het terugvorderen van ~$460.000 in USDT die betrokken waren bij een investeringsfraude.  CEO Ardoino zei eerder dat USDT “één van de meest juridisch betrokken stablecoins” is. Dat wil zeggen: dat Tether regelmatig betrokken is bij verzoeken van autoriteiten om data of bevriezing van fondsen. Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Bitcoin Stumbles as US Government Shutdown Looms

Bitcoin Stumbles as US Government Shutdown Looms

The U.S. Federal government will shut down at midnight if Republicans and Democrats are unable to agree on a budget. BTC Dips Under Shadow of U.S. Government Impasse U.S. Republicans and Democrats locked horns over the fiscal direction of the country on Tuesday, with no resolution in sight, even as the deadline to pass a […]
The Lost Coins Theory: Analysis Firm Shares Special Metric Predicting the Future of Bitcoin, Dogecoin, and Litecoin

The Lost Coins Theory: Analysis Firm Shares Special Metric Predicting the Future of Bitcoin, Dogecoin, and Litecoin

Cryptocurrency analysis company Alphractal has shared a metric that measures whale behavior based on the amount of lost coins. Continue Reading: The Lost Coins Theory: Analysis Firm Shares Special Metric Predicting the Future of Bitcoin, Dogecoin, and Litecoin
David Schwartz To Step Down as Ripple CTO, Delivers Heartfelt Message to XRP Community

David Schwartz To Step Down as Ripple CTO, Delivers Heartfelt Message to XRP Community

Read the full article at coingape.com.
Dogecoin Miner DogeHash Secures Loan to Expand Fleet Ahead of Acquisition

Dogecoin Miner DogeHash Secures Loan to Expand Fleet Ahead of Acquisition

Dogecoin miner DogeHash Technologies secured a $2.5 million loan to accelerate its mining fleet and improve mining efficiency.
Kentucky State Senator Sued Over Bitcoin Mining Business

Kentucky State Senator Sued Over Bitcoin Mining Business

Kentucky Sen. Brandon Smith faces two lawsuits over his Bitcoin mining firm, accused of misrepresentation and breach of contract.
Top Crypto Presales 2025: BlockchainFX 35% Bonus With OCT35, HEXY Pet Care Growth, Snorter Meme Bot Raise

Top Crypto Presales 2025: BlockchainFX 35% Bonus With OCT35, HEXY Pet Care Growth, Snorter Meme Bot Raise

Could BlockchainFX ($BFX) be the top 100x crypto presale in 2025 that turns early buyers into crypto millionaires? The project is already ranking as one of the best crypto presales to invest in October 2025, raising over $8.5 million from more than 11,900 participants.  With a confirmed launch price of $0.05, current entry at $0.026,
Why Ethereum Game 'The Sandbox' Is Launching Its Own Chain

Why Ethereum Game 'The Sandbox' Is Launching Its Own Chain

The Sandbox will soon have its own Ethereum layer-2 network called SANDChain with a specific focus on the creator economy.
From Blockchain to Racetrack: BlockDAG’s Bold Alliance With BWT Alpine F1® Team Defines 2025’s Biggest Crypto Partnership Yet

BNB Chain: The official English account has been stolen and is being urgently repaired.

Fed forecasts only one rate cut in 2026, a more conservative outlook than expected

Web3 social media platform X.me secures $30 million in funding led by Tido Capital

Bitwise CIO Matt Hougan argues that crypto’s valuations make sense