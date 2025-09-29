2025-10-01 Wednesday

Firedancer Pushes to Uncap Solana Blocks Post-Alpenglow

The Firedancer team at Jump suggests increasing the Solana 60M block size with Alpenglow, allowing the block size to increase with validator power and triggering validator upgrades. The Firedancer team of Jump Crypto suggested eliminating the fixed block limit on Solana of 60 million compute units (CU) post-Alpenglow upgrade. This ambitious step is designed to […] The post Firedancer Pushes to Uncap Solana Blocks Post-Alpenglow appeared first on Live Bitcoin News.
In the realm of Ripple News, recent shifts in XRP’s price action and whale activity command attention, but one new narrative is emerging: Remittix is being dubbed “the new Ripple.”  As analysts issue bold XRP price prediction forecasts, Remittix enters the arena not just as commentary, but as a serious alternative. Ripple News: Key Moves […] The post Ripple News Today: XRP Price Prediction & Which Crypto Asset Is Dubbed As The New Ripple appeared first on Live Bitcoin News.
PANews reported on September 29 that the U.S. Bureau of Labor Statistics released a contingency plan for the government shutdown, which will suspend all operations and not release economic data during the government shutdown.
Amid recent market volatility, major cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum have plummeted, weighing on investor sentiment.
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Ethereum staat onder spanning rond belangrijke steunpunten. Tegelijkertijd laat de lancering van een nieuw ETF zien dat institutionele investeerders hun interesse in de token vergroten. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort herstellen? Ethereum koers, de belangrijke steunpunten Ethereum beweegt al enige tijd onder de grens van $4.000. Analisten noemen $3.515 een belangrijk niveau omdat er rond dit punt veel transacties zijn uitgevoerd. Dit wijst op sterke liquiditeit en vergroot de kans dat kopers bereid zijn hier posities op te bouwen. Als dit niveau niet standhoudt, kijken analisten naar zones rond $3.020 en $2.772. Deze prijsniveaus worden gezien als mogelijke nieuwe steunpunten waar vraag kan ontstaan. Vooral bij markten met veel volatiliteit spelen zulke zones een rol omdat ze vaak fungeren als draaipunten waar bears en bulls elkaar ontmoeten. Naast deze vaste niveaus geven technische patronen ook signalen af. Het huidige koersverloop past binnen een rising wedge, een patroon dat meestal duidt op een verzwakkende trend. Dit betekent dat de kans op een terugval blijft bestaan zolang de koers moeite heeft om boven $4.000 te blijven. Three support levels to watch for Ethereum $ETH: $3,515, $3,020, and $2,772. pic.twitter.com/M6UiTUGvjz — Ali (@ali_charts) September 27, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Ethereum koers test $3.515 steun terwijl BitMine ETF $32 mln aantrekt document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); ETF lancering trekt grote instroom Terwijl de grafieken waarschuwen voor risico’s, gebeurt er aan de fundamentele kant iets opmerkelijks. De lancering van de T Rex BitMine ETF zorgde op de eerste handelsdag voor een instroom van $32 miljoen. Voor een nieuw fonds is dat een opvallend hoge instroom. Volgens Eric Balchunas, ETF-analist bij Bloomberg, behoort deze start tot de drie grootste eerste-daginstromen van alle Amerikaanse ETF’s in 2025. Dat is een duidelijke aanwijzing dat institutionele partijen actief op zoek zijn naar gereguleerde manieren om blootstelling te krijgen aan Ethereum. Het product is zo ingericht dat investeerders indirect profiteren van de waardeontwikkeling van Ethereum via aandelen van BitMine. Dit verlaagt voor veel bedrijven de drempel om exposure op te bouwen, omdat ze geen tokens hoeven te holden of wallets hoeven te beheren. De sterke start van dit ETF laat zien dat Ethereum steeds meer wordt gezien als een serieuze beleggingsoptie binnen een bredere portefeuille. Het contrast met de technische onzekerheid op de grafieken maakt dit bijzonder interessant. Huge Day One volume number for T Rex’s 2x BitMine ETF $BMNU with $32m, making it the 3rd best first day of any of the 650-ish ETFs launched this year after XRP ETF and Dan Ives ETF pic.twitter.com/bWzULsA7Yj — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 26, 2025 Technische vooruitzichten blijven onzeker Hoewel de ETF-lancering vertrouwen uitstraalt, tonen de indicatoren op de grafiek een ander beeld. De Bollinger Bands zijn de afgelopen periode breder geworden. Dat is een signaal van toenemende volatiliteit. De koers beweegt bovendien dicht bij de onderkant van de band, wat wijst op neerwaartse druk. Zolang Ethereum moeite heeft om $4.000 duurzaam te doorbreken, blijft een terugval richting lagere niveaus realistisch. Een doorbraak boven dit niveau zou daarentegen ruimte kunnen geven om opnieuw hogere zones rond $4.373 te testen. Voor traders en analisten zijn de eerder genoemde steunpunten van $3.515, $3.020 en $2.772 daarbij de belangrijkste ijkpunten. Deze niveaus zullen bepalen of kopers de controle behouden of dat bears de overhand krijgen. Marktcontext en bredere betekenis Het contrast tussen de instroom in de ETF en de technische signalen op de grafieken illustreert de complexiteit van de huidige situatie. Aan de ene kant groeit de institutionele betrokkenheid. Aan de andere kant vertonen de grafieken nog geen overtuigende tekenen van herstel. Institutionele instroom via een gereguleerd product betekent vaak dat nieuwe geldstromen voor langere tijd in de markt blijven. Dit kan de schommelingen verminderen en de liquiditeit verhogen. Toch is het effect op de korte termijn afhankelijk van hoe de Ethereum koers zich gedraagt rond de steun- en weerstandszones. Bovendien speelt ook het bredere sentiment op de cryptomarkt een rol. Terwijl Bitcoin vaak als graadmeter fungeert, blijft Ethereum door zijn rol in smart contracts en DeFi een eigen dynamiek behouden. De combinatie van fundamentele adoptie en technische onzekerheid maakt de situatie extra gelaagd. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ethereum koers test $3.515 steun terwijl BitMine ETF $32 mln aantrekt is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
TLDR Bitcoin Core v30 update introduces significant changes, including a new wallet format and the ability to include non-monetary data. The update removes the 80-byte limit on OP_RETURN, potentially allowing up to 4 megabytes of data per transaction output. Critics warn that the expansion of OP_RETURN could lead to blockchain bloat, increasing costs and risks [...] The post Bitcoin Core Update Faces Backlash as Szabo Highlights Legal Risks appeared first on CoinCentral.
De altcoinmarkt staat op scherp. Volgens analist Michaël van de Poppe laat de totale altcoin market cap momenteel een duidelijke afwijzing zien rond het vorige all time high niveau. Toch verwacht hij dat deze terugval slechts tijdelijk is en dat een grote doorbraak eraan zit te komen. Altcoins zijn verkrijgbaar... Het bericht Altcoinmarkt botst op weerstand, maar doorbraak lijkt nabij verscheen het eerst op Blockchain Stories.
Digital asset markets have been whipsawed over the past two weeks. Sentiment has shifted sharply after drawing nearly $2 billion in crypto inflows on optimism around potential Fed rate cuts. Last week, $812 million exited investment products amid stronger-than-expected US macro data. Crypto Outflows Reach $812 Million As Macro Data Shakes Confidence The latest CoinShares report indicates crypto outflows reached $812 million last week. This marks a notable reversal after crypto inflows approached the $2 billion mark in the week ending September 20. Bitcoin saw $719 million in outflows, while Ethereum registered $409 million. This put a near-halt to the pioneer crypto’s otherwise strong year-to-date (YTD) inflows of $12 billion. Interestingly, there was no corresponding surge in short-Bitcoin products. This may mean that the retreat was driven by caution rather than conviction in a sustained downturn. Crypto Outflows By Assets Last Week. Source: CoinShares Meanwhile, Ethereum’s sharp reversal comes just one week after the asset attracted $772 million in inflows. This downturn shows the volatility of investor sentiment around the second-largest crypto by market cap. Still, not all digital assets suffered. Solana stood out with $291 million in inflows, buoyed by the anticipation of upcoming US ETF launches. XRP also drew $93.1 million, reflecting speculation that altcoins may benefit from diversification flows as institutional products broaden. Notwithstanding, the contrast is impossible to ignore. While Bitcoin and Ethereum remain sensitive to shifting macro narratives, assets like Solana are increasingly positioned as growth plays tied to product innovation and regulatory milestones. Shifting Economic Signals Turn Optimism Into Renewed Market Caution The reversal comes as revised US GDP and durable goods figures undercut expectations for multiple interest rate cuts in 2025. Traders betting on looser monetary policy just days earlier now face a more hawkish outlook, denting risk appetite. This explains why the US bore the brunt of the exodus, recording $1 billion in outflows. It also highlights how negative sentiment was largely confined to American investors adjusting to shifting rate expectations. Crypto Outflows by Regions Last Week. Source: CoinShares A week earlier, US investors had been among the most aggressive buyers, driving inflows on optimism that the Fed was preparing to ease policy. That whiplash shows how fragile confidence remains, with macro headlines able to swing positioning fast. The pullback mirrors how tightly crypto remains tied to the macroeconomic cycle, even as it pushes toward mainstream legitimacy. Despite the weekly setback, cumulative flows remain resilient. YTD inflows stand at $39.6 billion, close to last year’s record of $48.6 billion. Meanwhile, September alone has seen $4 billion added. That backdrop suggests that while sentiment wavered, structural interest in digital assets remains intact.
Pending home sales are a leading indicator of the American real estate cycle. All the details.
The Swiss National Bank (SNB) and the European Central Bank (ECB) have initiated a strategic collaboration for instant payments.
