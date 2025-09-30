2025-10-01 Wednesday

ක්‍රිප්ටෝ පුවත්

උණුසුම්ම ක්‍රිප්ටෝ පුවත් සහ වෙළඳපොළ යාවත්කාලීන කිරීම්වලට ඇලුම් කරන්න
The whale who shorted 14,066 ETH yesterday closed his short position and lost $1.6 million

The whale who shorted 14,066 ETH yesterday closed his short position and lost $1.6 million

PANews reported on September 30th that according to on-chain analyst Ember, a whale who shorted 14,066 ETH (US$59.4 million) yesterday has just closed his position due to a stop-loss. He opened a short position at $4,112 yesterday and closed it at $4,225 this morning, resulting in a loss of $1.6 million.
Ethereum
ETH$4,138.64-1.15%
1
1$0.003728-29.43%
LETSTOP
STOP$0.07001+5.42%
බෙදාගන්න
PANews2025/09/30 07:42
බෙදාගන්න
The US SEC has issued a letter to DoubleZero confirming that the 2Z token does not need to be registered as an equity security.

The US SEC has issued a letter to DoubleZero confirming that the 2Z token does not need to be registered as an equity security.

PANews reported on September 30th that DoubleZero announced on the X platform that the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) had issued a no-action letter to DoubleZero regarding 2Z. This letter indicates that 2Z does not need to be registered as a class of "equity security," and that the programmatic flow of 2Z on the DoubleZero network does not constitute securities trading. The no-action letter indicates that the SEC's Division of Corporation Finance has reviewed the operation of the programmatic distribution of 2Z tokens and concluded that "based on the facts presented, the Division will not recommend enforcement action to the Commission." For the DoubleZero project and its stakeholders, this letter means that the SEC will not recommend enforcement action regarding the flow of 2Z tokens within the DoubleZero network.
TokenFi
TOKEN$0.01194-0.33%
Notcoin
NOT$0.001532+0.52%
Union
U$0.01001-5.53%
බෙදාගන්න
PANews2025/09/30 07:41
බෙදාගන්න
New York Department of Financial Services chief Adrienne Harris to leave next month

New York Department of Financial Services chief Adrienne Harris to leave next month

PANews reported on September 30th that, according to CoinDesk, New York Department of Financial Services (NYDFS) Director Adrienne Harris announced on Monday that she will step down from her position at the regulator next month. Kaitlin Asrow, NYDFS's Executive Deputy Commissioner for Research and Innovation, will take over as acting head of the agency. The NYDFS was the first state regulator to introduce specific rules for crypto companies, with its landmark BitLicense taking effect 10 years ago. Earlier on Monday, Harris told the Digital Asset Compliance and Market Integrity Summit hosted by Solidus Labs: “During my tenure, from 2015 to 2021, the NYDFS issued 11 different pieces of regulatory guidance to strengthen the agency’s landmark BitLicense. “The industry has changed so much in that time, so it’s especially important that we begin work on refining the regulatory rules. This includes guidance on stablecoins, blockchain analysis, and cryptocurrency listings.”
Overtake
TAKE$0.18144-1.86%
Effect AI
EFFECT$0.006275-2.31%
SUMMIT
SUMMIT$0.0000111-1.76%
බෙදාගන්න
PANews2025/09/30 07:32
බෙදාගන්න
Andre Cronje's new crypto project, Flying Tulip, has raised $200 million in seed funding at a $1 billion token valuation.

Andre Cronje's new crypto project, Flying Tulip, has raised $200 million in seed funding at a $1 billion token valuation.

PANews reported on September 30th that Flying Tulip, a new crypto project founded by DeFi veteran Andre Cronje, has secured $200 million in private seed funding. The company aims to build an on-chain exchange spanning the entire DeFi landscape, encompassing spot trading, derivatives, lending, stablecoins, and insurance. The $200 million round, raised in the form of a Simple Agreement for Future Tokens (SAFT), values Flying Tulip's tokens at a fully diluted value (FDV) of $1 billion. The funding round, which launched on August 14th and closed within a month, did not include a single lead investor. Participants included Brevan Howard Digital, CoinFund, DWF Labs, FalconX, Hypersphere, Lemniscap, Nascent, Republic Digital, Selini, Sigil Fund, Susquehanna Crypto, Tioga Capital, and Virtuals Protocol. Flying Tulip now plans to raise up to an additional $800 million through a public sale of its FT tokens at the same $1 billion valuation. Cronje stated that this sale will be conducted on Flying Tulip's own platform, rather than leveraging an existing ICO. The fundraising will feature an "on-chain redemption right," allowing investors to burn FT tokens at any time to redeem a portion of their initial investment in assets. Redemptions will be managed by an audited smart contract, with safeguards such as queues and rate limits in place to ensure solvency. In the event of a temporary shortage of reserves, requests will be placed in a transparent queue and processed once funds are replenished. FT tokens are non-transferable until the public sale is complete. Team members will have no initial allocations, and their compensation will be based on planned open market buybacks funded by protocol proceeds, directly tying their upside to performance.
SEED
SEED$0.001057-3.99%
1
1$0.003728-29.43%
TokenFi
TOKEN$0.01194-0.33%
බෙදාගන්න
PANews2025/09/30 07:13
බෙදාගන්න
Talus Network, a decentralized AI agent infrastructure layer, has raised over $10 million in funding.

Talus Network, a decentralized AI agent infrastructure layer, has raised over $10 million in funding.

PANews reported on September 30 that according to Decrypt, Talus Network has completed a total of over US$10 million in financing and received a new round of strategic support from the Sui Foundation and Walrus, as well as the participation of investors such as Polychain Capital. Talus Network, the infrastructure layer for decentralized AI agents, officially launched its flagship application, idol.fun, on the public testnet this month. Talus also released its white paper, which outlines the token economics of the Talus Network token, US. The full Idol.fun platform is expected to launch in the first quarter of 2026. The Talus team has also developed Nexus, an innovative framework for decentralized AI agents, allowing agent workflows to be hosted and defined entirely on-chain.
Sleepless AI
AI$0.1168-1.51%
Solayer
LAYER$0.4001+0.85%
SUI
SUI$3.2524+0.10%
බෙදාගන්න
PANews2025/09/30 07:06
බෙදාගන්න
Coinbase Derivatives to Launch SUI Futures on October 22

Coinbase Derivatives to Launch SUI Futures on October 22

PANews reported on September 30 that Coinbase Derivatives will launch the SUI futures contract on October 22. The contract is provided by Coinbase Derivatives and will be listed on Coinbase through approved FCM partners for use by retail and institutional traders.
SUI
SUI$3.2524+0.10%
බෙදාගන්න
PANews2025/09/30 07:06
බෙදාගන්න
Coinbase has listed Anoma (XAN)

Coinbase has listed Anoma (XAN)

PANews reported on September 30th that Coinbase announced on the X platform that Anoma (XAN) is now available on Coinbase.com and the Coinbase App, labeled "Experimental." Coinbase customers can log in and buy, sell, exchange, send, receive, or store these assets.
Anoma
XAN$0.1125-32.47%
Nowchain
NOW$0.00591-4.52%
BRC20.COM
COM$0.011068-12.10%
බෙදාගන්න
PANews2025/09/30 07:05
බෙදාගන්න
XRP Faces Downtrend But Analyst Predicts Potential Recovery Pattern

XRP Faces Downtrend But Analyst Predicts Potential Recovery Pattern

TLDR XRP’s falling channel mirrors a 2024 pattern before a strong rally. A rising long-term moving average signals a potential recovery for XRP. Deep-pocketed investors are accumulating XRP ahead of a breakout. XRP’s price consolidation may precede a significant price surge. XRP’s recent price movements have sparked skepticism among many traders, with some declaring the [...] The post XRP Faces Downtrend But Analyst Predicts Potential Recovery Pattern appeared first on CoinCentral.
XRP
XRP$2.8414-1.93%
DeepBook
DEEP$0.113829-2.52%
MAY
MAY$0.03822-0.85%
බෙදාගන්න
Coincentral2025/09/30 06:47
බෙදාගන්න
Crypto Price Prediction Today 29 September – XRP, Plasma, Cardano

Crypto Price Prediction Today 29 September – XRP, Plasma, Cardano

Crypto price prediction today has assessed XRP, Plasma, and Cardano as total market cap has risen, outlining 24-hour performance, ETF timelines, and technicals such as RSI and MACD that have guided near-term and longer-range forecasts, including potential retests of prior highs.
XRP
XRP$2.8414-1.93%
Capverse
CAP$0.11485+11.96%
NEAR
NEAR$2.654-1.81%
බෙදාගන්න
Coinstats2025/09/30 06:35
බෙදාගන්න
Meme coins traden is nu simpel door BlockChainFX: goed nieuws voor Shiba Inu holders

Meme coins traden is nu simpel door BlockChainFX: goed nieuws voor Shiba Inu holders

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Grote prijs veranderingen wanneer er vertragingen zijn tijdens het traden. Meme coin holders zoals de Shiba Inu community, kennen deze pijn goed. De timing is erg belangrijk bij het traden van meme coins, omdat het soms vereist is om een fractie van een seconde te reageren. Maar helaas hebben veel platforms vertragingen, waardoor traders geld kunnen verliezen. Gelukkig zijn er ook platformen waarbij deze vertraging er niet is. Zo kun je bij BlockchainFX eenvoudig en direct in meme coins en meer dan 500 activa traden, en kun je met een AI aangedreven timingstrategie beslissingen nemen. Op dit moment heeft BlockchainFX een presale die al meer dan 8 miljoen dollar heeft opgebracht. Hiermee krijg je vroege toegang tot hun professionele trading platform tegen gereduceerde tarieven. Snel traden in volatiele meme coins Shiba Inu kan binnen enkele minuten ver stijgen, maar kan ook crashen. Meme coins bewegen dus snel en traditionele platforms zijn knelpunten tijdens deze periodes met hoge volatiliteit. Hierdoor ervaren traders vertraagde orderverwerking en overbelaste netwerken. BlockchainFX voert transacties binnen enkele seconden uit, ongeacht de volatiliteit van de markt. Hierdoor zien Shiba Inu holders hun winst op cruciale momenten niet meer verdwijnen. Blockchain congestie wordt door BlockchainFX omzeilt, waardoor transacties intern worden uitgevoerd totdat de gebruiker geld opneemt. SHIB transacties worden hierdoor uitgevoerd op de aangeklikte prijzen en niet op prijzen die enkele minuten later worden bepaald wanneer de coin al is gedaald. Tijdens periodes wanneer er veel speculatie rondom een meme coin zit, is het snelheidsvoordeel cruciaal. Koopgolven die soms enkele minuten duren, worden veroorzaakt door korte hypes, vaak gecreëerd op social media of door aanbevelingen van beroemdheden. Een positie innemen aan het begin van de hype en uitstappen voordat de onvermijdelijke correcties plaatsvinden, is dus erg belangrijk. Als BFX-gebruiker heb je het voordeel dat je hier gebruik van kunt maken omdat je geen vertragingen hebt. Ook voor peer-to-peer transacties en het boeken van orders hoef je niet meer te wachten. Koop- en verkooporders worden onmiddellijk tegen marktprijzen uitgevoerd, hierdoor heb je geen gemiste kansen zoals je bij langzamere platforms wel vaak had. Naast meme coins ook traden in andere activa Bij platformen die alleen aanbieden om met crypto te traden, kun je wisten op SHIB alleen opbouwen op andere cryptovaluta’s. Hierdoor blijft het risico van crypto markten bestaan. Het is belangrijk om aparte rekeningen te hebben om een divers portefeuille te hebben. Door activa eenvoudig te integreren in de trading workflows, heb je deze uitdagingen niet meer. BlockchainFX maakt hier gebruik van waardoor deze uitdagingen er niet meer zijn voor meme coins. Shiba Inu investeerders kunnen winsten gelijk omzetten in stabielere activa, zonder hiervoor eerst het platform te moeten verlaten. Het is namelijk mogelijk om blue chips, gedekte obligaties of grondstoffen te kopen. Ook is het mogelijk om met Shiba Inu winsten, Apple aandelen of staatsobligaties te kopen. Door ook een portefeuille hierin te hebben voorkom je verliezen tijdens crypto dalingen. Het is voor gebruikers ook mogelijk om met SHIB-winsten opties zoals ETF’s te traden. Of ga voor een veiligere optie met het traden van bijvoorbeeld goud. Hierdoor wordt de kortetermijnspeculatie in meme coins mooi gecombineerd met een langetermijnvisie en vermogens behoud. BlockchainFX maakt het dus mogelijk om activa te spreiden over crypto en traditionele markten. Het systeem helpt je erbij om te identificeren wanneer meme coins onafhankelijk van aandelen of forex bewegen. Niet meer gokken op meme coins door posities te kopiëren van AI Een uitstekende timing is nodig bij het traden in meme coins. Maar ook het analyseren van sociale sentimenten en risicobeheer is belangrijk. Particuliere investeerders beschikken hier alleen meestal niet over. Meme coin experts hebben hier wel ervaring mee na hun jaren van opleiding en ervaring. Ze maken gebruik van superieure tactieken op het gebied van technische analyse, sociale signalen en positiegrootte. Tegenwoordig maken platforms zoals BlockchainFX gebruik van geautomatiseerde meme coin strategieën door middel van een AI-aangedreven copy trading strategie. Profiteren van de volatiliteit van meme coins kan gemakkelijk door transacties te kopiëren van geverifieerde Shiba Inu specialisten. Automatisch timen van instappen, exitstrategieën en het bepalen van de positie, wordt bepaald door algoritmes. De meme coin experts horen tot de best presterende groep en zijn gedocumenteerd. Zij hebben zich al in verschillende markten als experts kunnen bewijzen. Sommige van deze experts richten zich op het vroeg ontdekken van nieuwe meme coins met potentie en andere houden zich weer bezig met social media pumps. Ze zijn expert in het uitblinken bij het timen van exits voor dat er een correctie komt. Ook zijn ze heel transparant, zo kun je inzien wat de prestatiestatistieken zijn waaronder winstpercentages. Gebruikers kunnen dan zelf filteren op welke risico ze willen nemen en welke meme coin focus ze willen. Hier kunnen ze ook zien wat de rendementsverwachting is. Passief inkomen uit je holdings van Shiba Inu De langetermijnwaarde van meme coins en prijsvolatiliteit zorgen voor een constante druk op holders van meme coins. Investeerders kunnen soms met een verminderde portefeuille of zonder inkomsten zitten als SHIB in de marktdalingen in waarde daalt. Door de BFX token te staken, transformeert BlockchainFX deze speculaties tot inkomsten. USDT-beloningen worden dagelijks uitgedeeld aan holders en worden gegeneerd op basis van daadwerkelijke trading volume op het platform. Onafhankelijk van de prijsbewegingen van meme coins wordt hierdoor een stabiele inkomstenstroom gecreëerd. Ongeacht handelsactiviteit werkt het staking mechanisme voor alle BFX holders. Dagelijks krijg je als holder beloningen in USDT, wat ervoor zorgt dat de koopkracht tijdens volatiliteit op de cryptomarkt stabieler wordt. Holders van Shiba Inu kunnen rekenen op voorspelbare inkomsten en goede posities door deze werking. Voor de beloningen wordt er niet alleen maar gekeken naar cryptovaluta, maar naar het trading volume van het gehele platform. Traditionele activa wordt dan ook ondersteund voor beloningen, waardoor je minder afhankelijk bent van de cryptomarkt voor het generen van inkomsten. Extra BFX tokens kun je kopen door de dagelijkse USDT beloningen te gebruiken. Dit zorgt voor een exponentiële inkomensgroei in de lange termijn. Nu is er een presale waarbij je BFX tokens voor $ 0,025 kunt kopen, terwijl ze na de listing op exchanges $ 0,05 per stuk kosten. Dit zorgt ervoor dat je bij lancering onmiddellijk een waardestijging krijgt. Geïnteresseerde kunnen de BlockchainFX website nu al bezoeken en hun wallets koppelen en tokens kopen met ETH, USDT, BNB of creditcard. Neem nu ook deel aan de presale van BlockchainFX en profiteer van 30% extra $BFX tokens met de code EXTRA30! DOE NU MEE AAN DE BLOCKCHAINFX PRESALE      Website    |    (X) Twitter    |  Telegram  i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Meme coins traden is nu simpel door BlockChainFX: goed nieuws voor Shiba Inu holders is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Memecoin
MEME$0.002383+1.06%
BitShiba
SHIBA$0.000000000545-1.26%
niggaliquid
NL$0.002373-53.73%
බෙදාගන්න
Coinstats2025/09/30 06:16
බෙදාගන්න

නැගී එන පුවත්

තවත්

The Channel Factories We’ve Been Waiting For

Gold Hits $3,700 as Sprott’s Wong Says Dollar’s Store-of-Value Crown May Slip

From Blockchain to Racetrack: BlockDAG’s Bold Alliance With BWT Alpine F1® Team Defines 2025’s Biggest Crypto Partnership Yet

BNB Chain: The official English account has been stolen and is being urgently repaired.

Web3 social media platform X.me secures $30 million in funding led by Tido Capital