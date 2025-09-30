2025-10-01 Wednesday

Solana (SOL) and Sui (SUI) Face Correction: Larger Move Ahead?

Solana (SOL) and Sui (SUI) Face Correction: Larger Move Ahead?

A corrective impulse is taking charge of altcoins on Tuesday. How far down could this reversal take Solana (SOL) and Sui (SUI)? How deep could these corrections go?
SEC clears DePIN tokens token from securities status

SEC clears DePIN tokens token from securities status

The SEC issued a rare no-action letter confirming DePIN tokens like DoubleZero’s 2Z are not securities under US law.
Ethereum Was the Warm-Up, XRP Tundra’s Twin-Token System Is the Main Event

Ethereum Was the Warm-Up, XRP Tundra’s Twin-Token System Is the Main Event

Ethereum marked the beginning of programmable finance, moving blockchains beyond peer-to-peer transfers into smart contracts and decentralized applications. Its success sparked entire sectors of DeFi, NFTs, and Layer-2 scaling solutions. Yet with growth came trade-offs: high fees, congestion, and governance debates that remain unresolved. As investors assess what comes after Ethereum’s warm-up phase, projects with […]
Wisconsin Bill Seeks to Exempt Crypto Activities From Money Transmitter Laws

Wisconsin Bill Seeks to Exempt Crypto Activities From Money Transmitter Laws

The moderate bipartisan bill would exempt node operators, stakers, and developers from money transmitter licensing requirements.
US government shutdown fears froze global market momentum

US government shutdown fears froze global market momentum

U.S. government shutdown fears froze global market momentum as September ends.
Turkey Moves to Tighten Crypto Regulations

Turkey Moves to Tighten Crypto Regulations

The global approach to cryptocurrency regulation is undergoing significant restructuring, with bodies like the Financial Action Task Force (FATF) at the forefront. The United States has started steering towards more flexible crypto regulations, yet as global anti-money laundering norms were set in place quite some time ago, nations such as Turkey are now beginning their […]Continue Reading:Turkey Moves to Tighten Crypto Regulations
Bitcoin Uptrend Builds as SOPR Nears Breakout Zone

Bitcoin Uptrend Builds as SOPR Nears Breakout Zone

Detail: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-uptrend-builds-as-sopr-nears/
Zuid-Koreaan met IQ van 276 ziet Bitcoin 100x over de kop gaan

Zuid-Koreaan met IQ van 276 ziet Bitcoin 100x over de kop gaan

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Zuid-Koreaanse denker en ondernemer YoungHoon Kim, bekend als de man met het hoogste IQ ter wereld, heeft een bijzondere voorspelling gedaan over de toekomst van Bitcoin. Volgens hem kan de waarde van de digitale munt de komende tien jaar met een factor honderd toenemen. Wie is YoungHoon Kim Kim noemt Bitcoin een unieke wereldwijd reserve-asset die goud en traditionele valuta voorbij kan streven in adoptie en schaarste. Hij benadrukt dat Bitcoin dankzij zijn beperkte aanbod en weerstand tegen inflatie de logische kandidaat is om de basis van het toekomstige financiële systeem te vormen. YoungHoon Kim verwierf internationale bekendheid in 2024 toen hij een IQ-score van 276 behaalde. Die score werd bevestigd door organisaties als Official World Record en het World Memory Championships. Wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, hebben zijn resultaat gepubliceerd en erkend. Kim is oprichter van de United Sigma Intelligence Association, een onderzoeksorganisatie die zich richt op intelligentie en creatief denken. Hij geldt ook als Grand Master of Memory en wordt erkend door onder meer de GIGA Society en Mensa. Zijn uitzonderlijke cognitieve vermogens leverden hem aandacht op bij grote internationale media als CNN en The Economist.   Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Zuid-Koreaan met IQ van 276 ziet Bitcoin 100x over de kop gaan document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); });   Zijn visie op Bitcoin Op het sociale platform X stelde Kim dat Bitcoin in de komende tien jaar minstens honderd keer in waarde kan toenemen. Hij ziet de munt niet alleen als een belegging, maar als een strategische verschuiving in het wereldwijde financiële systeem. Volgens Kim wordt Bitcoin in toenemende mate gezien als alternatief voor goud en fiatgeld. Hij verwacht dat landen en bedrijven de munt steeds vaker zullen gebruiken als reserve. Daarnaast voorspelt hij dat American Bitcoin, een nog jonge onderneming in de Verenigde Staten, uit kan groeien tot het grootste bedrijf ter wereld gemeten naar beurswaarde. Daarmee zou het huidige techgiganten zoals Apple en Microsoft voorbij kunnen streven. Future Economy: According to my theoretical analysis, within the next 10 years, Bitcoin will increase at least 100 times and be universally adopted as the ultimate reserve asset. As a result, American Bitcoin @ABTC will become #1 company in the world by market capitalization. https://t.co/MOKnDLshX8 — YoungHoon Kim, IQ 276 (@yhbryankimiq) September 25, 2025 Gevolgen voor de Bitcoin koers De voorspelling van Kim is bijzonder ambitieus. Als zijn scenario uitkomt, zou dat betekenen dat de Bitcoin koers in tien jaar tijd een honderdvoudige stijging doormaakt. Bij een huidige koers van rond de 110.000 dollar per munt zou dat neerkomen op meer dan 11 miljoen dollar per Bitcoin. Of dat haalbaar is, blijft de vraag. Bitcoin heeft in zijn geschiedenis vaker verrassend sterke stijgingen laten zien, maar ook periodes van forse dalingen. Toch sluit de visie van Kim aan bij het bredere verhaal dat Bitcoin steeds meer wordt gezien als digitaal spaarmiddel, net zoals goud dat is in de fysieke wereld. Controversie en inspiratie Niet iedereen deelt de extreme overtuiging van Kim. Critici wijzen erop dat massale wereldwijde adoptie van Bitcoin nog ver weg is, en dat er veel praktische en politieke obstakels zijn. Toch inspireert zijn voorspelling beleggers om na te denken over de lange termijn rol van Bitcoin in de wereld. Voor beginnende beleggers vertelt Kim dat geduld essentieel is. Hij ziet Bitcoin niet als een snelle manier om rijk te worden, maar als een strategische keuze voor wie gelooft in de verschuiving naar een nieuw financieel tijdperk. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch Het bericht Zuid-Koreaan met IQ van 276 ziet Bitcoin 100x over de kop gaan is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Bloomberg Analyst Speaks Out After SEC's Latest Move: ETF Approval Is Now 100%, Especially For This Altcoin!

Bloomberg Analyst Speaks Out After SEC's Latest Move: ETF Approval Is Now 100%, Especially For This Altcoin!

Bloomberg ETF analyst Eric Balchunas said that the probability of approval for altcoin ETFs, especially the Solana (SOL) ETF, is 100 percent. Continue Reading: Bloomberg Analyst Speaks Out After SEC's Latest Move: ETF Approval Is Now 100%, Especially For This Altcoin!
WLFI daalt 10% terwijl rest van de markt stijgt

WLFI daalt 10% terwijl rest van de markt stijgt

Terwijl de meeste cryptomunten rustig meeliften op het huidige positieve sentiment in de markt, doet WLFI juist het tegenovergestelde. De koers dook opnieuw met 10% naar beneden, en dat terwijl coins zoals Bitcoin en Ethereum juist stijgen. Steeds meer traders vragen zich af: wat is hier eigenlijk aan de hand?... Het bericht WLFI daalt 10% terwijl rest van de markt stijgt verscheen het eerst op Blockchain Stories.
