Meme+ වෙළඳ කලාප වියාචනය
මෙම MEXC Meme+ වෙළඳ කලාප වියාචනය (මෙතැන් සිට "වියයාචනය" ලෙසින් හඳුන්වනු ලැබේ) MEXC හි අවදානම් හෙළිදරව් කිරීමේ ප්රකාශයේ
අත්යවශ්ය අංගයක් සමඟ ඒකාබද්ධව නිකුත් කර ඇත. Meme+ වෙළඳ කලාපයට සහ ඊට අදාළ නිෂ්පාදන සහ සිදුවීම්වලට සහභාගී වීමෙන්, ඔබ ඔබේ ස්වාධීන නීති උපදේශකයින් සමඟ සාකච්ඡා කර ඇති බවත්, කියවා තේරුම් ගෙන ඇති බවත්, මෙහි අඩංගු විධිවිධාන පිළිබඳව සම්පූර්ණයෙන් දැනුවත් බවත් ඔබ තහවුරු කරයි.
MEXC Meme+ වෙළඳ කලාප නිෂ්පාදනය (මෙතැන් සිට "නිෂ්පාදනය" ලෙස හැඳින්වේ) යනු ක්රිප්ටෝ මුදල් වෙළඳපොළ තුළ පුළුල් අත්දැකීම් ඇති නවීන ආයෝජකයින් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති විශේෂිත මෙවලමකි. MEXC විසින් පිරිනමනු ලබන අනෙකුත් වෙළඳ නිෂ්පාදනවලට සාපේක්ෂව මෙම නිෂ්පාදනය සැලකිය යුතු ඉහළ අවදානමක් දරයි. උදාහරණයක් ලෙස, නිෂ්පාදනයේ ලැයිස්තුගත කර ඇති ටෝකන සාම්ප්රදායික ක්රිප්ටෝ මුදල්වලට වඩා අස්ථාවර වන අතර, සම්ප්රදායික ක්රිප්ටෝ මුදල්වලට වඩා වේගයෙන් සහ/හෝ නිතර ලැයිස්තුගත කිරීමට සහ, සාම්ප්රදායික ක්රිප්ටෝ මුදල්වලට සාපේක්ෂව දුර්වල ලෙස නඩත්තු කිරීමට හැකිය. ඔබට ආයෝජන අලාභයේ සම්පූර්ණ අවදානම දරා ගත නොහැකි නම් මෙම සේවාව භාවිත නොකරන්න සහ/හෝ අදාළ නිෂ්පාදන හෝ සේවාවකට සහභාගී නොවන්න.
මෙම නිෂ්පාදනය පිරිනැමීමෙන්, MEXC තොරතුරු සංදර්ශන අරමුණු සඳහා පමණක් වේදිකාවක් ලෙස ක්රියා කරයි. සංදර්ශනය කෙරෙන සියලු ද්රව්ය සහ තොරතුරු තෙවන පාර්ශ්ව වෙබ් අඩවිවලින් උපුටා ගත් ඒවා වේ. MEXC කිසිදු ආකාරයකින් එවැනි තොරතුරුවල නිරවද්යතාවය සහ/හෝ වලංගුභාවය, අනුමාන හෝ ප්රකාශනය මගින් අනුමත කරන්නේ හෝ සහතික කරන්නේ නැත. මෙම නිෂ්පාදනය භාවිත කිරීමෙන්, ඔබ ඔබේ ආයෝජන තීරණය සම්බන්ධයෙන් ඔබේම නියැලීම සහ පර්යේෂණ සිදු කර ඇති බවත්, අවශ්ය විටෙක ඔබේ මූල්ය, නෛතික හෝ බදු උපදේශකයින් සමඟ සාකච්ඡා කර ඇති බවත් ඔබ භාර ගනී. MEXC සහ එහි අනුබද්ධිත ආයතන ඔබගේ ආයෝජන ක්රියාකාරකම් අතරතුර සිදු වන අලාභ හෝ හානි සඳහා වගකියනු නොලැබේ.