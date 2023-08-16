පරිච්ඡේදය I සාමාන්ය විධිවිධාන
1 වන වගන්තිය ඩිජිටල් වත්කම්වල ව්යුත්පන්න අනාගත ගනුදෙනු ගිවිසුම් වෙළඳාමේ අවදානම් කළමනාකරණය ශක්තිමත් කිරීම, වෙළඳ පාර්ශ්වයන්ගේ නීත්යානුකූල හිමිකම් සහ අවශ්යතා සුරැකීම, සහ අනාගත ගනුදෙනු ගිවිසුම් වෙළඳාම්වල සාමාන්ය ප්රගතිය සහතික කිරීම සඳහා, මෙම වේදිකාව විසින් මෙම අවදානම් පාලන රීති (මෙතැන් සිට " මෙම රීති") සකස් කර ඇත.
2 වන වගන්තිය අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳාමේ අවදානම් කළමනාකරණය සඳහා අවදානම සීමා කිරීමේ ක්රමය, බලහත්කාරයෙන් ඈවර කිරීමේ ක්රමය, බලහත්කාරයෙන් උත්තෝලනය පහළ හෙලීමේ ක්රමය සහ සාධාරණ මිල ක්රමය අනුගමනය කළ යුතුය.
3 වන වගන්තිය මෙම වේදිකාව (මෙතැන් සිට "වේදිකාව" හෝ "අපි" ලෙස හැඳින්වේ) සහ වේදිකාව භාවිතා කරන්නන් (මෙතැන් සිට "ඔබ" ලෙස හැඳින්වේ) මෙම පියවරයන්ට අනුකූල විය යුතුය. මෙම නීති සහ වේදිකාව විසින් වරින් වර මෙම රීතිවලට කරන සංශෝධන වේදිකා පරිශීලක ගිවිසුමේ කොටසක් වේ. ගිවිසුම් අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳ සේවා සහ වේදිකාවේ නිෂ්පාදන භාවිතා කිරීමෙන් හෝ මිලදී ගැනීමෙන්, ඔබ මෙම රීතිවල දක්වා ඇති සියලුම නියමයන් සහ කොන්දේසි සහ වරින් වර මෙම නීතිවල සංශෝධන සහ යාවත්කාලීන කිරීම් කියවා, තේරුම් ගෙන සහ පිළිගෙන ඇති බව ඔබ තහවුරු කරයි.
II වන පරිච්ඡේදය අවදානම් පාලන නියමයන් සහ ගිවිසුම්
4 වන වගන්තිය ඔබ වේදිකාවේ ඩිජිටල් වත්කම් සහ අදාළ නිෂ්පාදන වෙළඳාම් කරන විට, සැලකිය යුතු අවදානම් පවතී. ඩිජිටල් වත්කම්වල මිල උච්චාවචනයට අමතරව, derivatives වෙළඳාමේ අමතර ප්රතිපක්ෂ අවදානම් ඇත. සමහර අවස්ථාවලදී, වේදිකාව ඔබේ ස්ථාන කිහිපයක් හෝ සියල්ල වසා දැමීමට තීරණය කළ හැකිය.
5 වන වගන්තිය ඩිජිටල් වත්කම් වෙළඳාම තුළ විශාල අවදානම් ඇතුළත් වේ. අතථ්ය ඩිජිටල් වත්කම් වෙළඳාම් කිරීමේ හෝ තබා ගැනීමේ අවදානම ඔබට සැලකිය යුතු මට්ටමේ සැබෑ පාඩු ඇති කළ හැකිය. එබැවින් ඔබ ඩිජිටල් වත්කම් හෝ අදාළ ව්යුත්පන්න වෙළඳාම් කරන්නේ ද යන්න සහ ඔබේ මූල්ය තත්ත්වය අනුව උද්යාමය භාවිත කරන්නේ ද යන්න හොඳින් සලකා බැලිය යුතු ය.
6 වන වගන්තිය - මෙම වේදිකාව ඩිජිටල් වත්කම් අනාගත ගනුදෙනුවල ක්රමවත් බව සහ ස්ථාවර වෙළඳාම සහතික නොකරයි. ඩිජිටල් වත්කම් (සහ වෙනත් ඕනෑම වත්කම්) වෙළඳාම් කිරීමේදී ඔබ ප්රවේශම් විය යුතුය.
7 වැනි වගන්තිය ඕනෑම සාධකයක් නිසා ඕනෑම අවස්ථාවක මිල උච්චාවචනය වේ. මිල උච්චාවචනය වන විට, ඔබට විශාල ලාභයක් හෝ අලාභයක් අත්විය හැකිය. ඕනෑම ඩිජිටල් වත්කමක් හෝ වෙළඳ ස්ථානයක් වටිනාකමින් උච්චාවචනය විය හැකි මෙන්ම වටිනාකම නැති වීමද සිදු විය හැක.
8 වන වගන්තිය පරිශීලකයාගේ දෝෂ නිසා සිදුවන ඕනෑම පාඩුවක් පරිශීලකයා විසින් දැරිය යුතු ය. වෙළඳ රීතිවලට අනුකූලව ක්රියා කිරීමට අපොහොසත් වීම, නියමිත වේලාවට අදාළ වෙළඳ මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට අපොහොසත් වීම, මුරපදය අමතක වීම හෝ කාන්දු වීම, වෙනත් අය විසින් මුරපදය කැඩීම සහ වෙනත් පරිශීලකයින් විසින් පරිගණකය හැක් කිරීම දෝෂයට ඇතුළත් නමුත් මේවාට සීමා නොවේ.
9 වැනි වගන්තිය, පරිශීලකයා වෙබ් අඩවියේ කිසියම් හඳුනා නොගත් ලූප හෝ අනවසර අධි සංඛ්යාත මෙවලම් සහ ක්රියා පටිපාටි මෙවලම් භාවිතා කර නීතිවිරෝධී ලෙස ලාභ උත්පාදනය කරන්නේ නම්, අපි ප්රතිසාධන අරමුණු සඳහා පරිශීලකයා සම්බන්ධ කර ගනිමු. ඔබ ප්රායෝගික සහයෝගීතාවයක් ලබා දිය යුතුය, එසේ නොමැතිනම් අපි ගිණුමේ වෙළඳාම සීමා කිරීම, ගිණුමේ අරමුදල් කැටි කිරීම සහ නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීම ඇතුළුව ඒවාට සීමා නොවූ ක්රියාමාර්ග ගනු ඇත. පරිශීලකයා ඵලදායී ලෙස සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් සිදුවන පිරිවැය සඳහා ද පරිශීලකයා වගකිව යුතුය.
10 වැනි වගන්තිය වේදිකාව විසින් සපයන ලද ඩිජිටල් වත්කම් derivatives ගිවිසුම් වෙළඳ සේවාවන්හි වැඩි අවදානම් සාධක තිබිය හැක. ඔබ එය තේරුම් ගෙන දනී:
(1) ඔබේ ස්ථාන තත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා අපගේ වේදිකාව විසින් ඔබ යොදන මූලික වත්කම් ප්රමාණය සහ අමතර ඩිජිටල් වත්කම් සියල්ල ඔබට අහිමි විය හැකිය;
(2) වෙළඳපොළ වෙනස් වීම් ඔබගේ ස්ථානයට හෝ වත්කම් ප්රමාණයට හිතකර නොවේ නම්, ඔබගේ ස්ථාන තත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා අමතර ඩිජිටල් වත්කම් මාරු කරන ලෙස ඔබට තාවකාලිකව දැනුම් දිය හැක;
(3) අවශ්ය පරිදි ඔබේ ගිණුමට අතිරේක ඩිජිටල් වත්කම් තැන්පත් කිරීමට ඔබ අපොහොසත් වුවහොත්, අපගේ අභිමතය පරිදි අපට එම ස්ථානය අහිමි වූ අවස්ථාවේදී ගනුදෙනුව වසා දැමිය හැක.
(4) ඔබගේ ලාභය හෝ අලාභය අපගේ පාලනයෙන් තොර වූ ඩිජිටල් වත්කම්වල මිල උච්චාවචනය මත රඳා පවතී.
ඩිජිටල් වත්කම් දත්ත හෝ ජාල බාධා කිරීම් වැනි සමහර අවස්ථාවලදී, ඩිජිටල් වත්කම්වල ස්වභාවය නිසා අපගේ හොඳ විශ්වාසය සඳහා අපි අදාළ අනාගත ගනුදෙනු කල්තියා වසා දැමිය හැක. මෙම විය හැකි අවදානම ගැන ඔබ දැනුවත්ව ඇතිලෙස සලකනු ලැබේ.
වේදිකාව විය හැකි අවදානම් අනාවරණය කර ඇතත්, අනාවරණය කළ නොහැකි අවදානම් තවමත් තිබිය හැකි අතර, ඔබට ඔබේ වත්කම් කිහිපයක් හෝ සියල්ල අහිමි විය හැක. අපගේ වේදිකාවේ වෙළඳාම් කිරීම සඳහා ඔබගේ මූල්ය තත්ත්වය සහ අවදානම් ඉවසීම සුදුසු දැයි ඔබ හොඳින් තක්සේරු කළ යුතුය.
III පරිච්ඡේදය අවදානම් පාලන පියවර
11 වන වගන්තිය ඩිජිටල් වත්කම් ව්යුත්පන්න අනාගත ගනුදෙනු ගිවිසුම්වල වෙළඳාම් චර්යාව නියාමනය කිරීම, වෙළඳපොළ විධානය පවත්වා ගැනීම, වෙළඳපොළෙහි යහපත් සංවර්ධනය ප්රවර්ධනය කිරීම සහ සැබෑ පාලන සබඳතා මගින් ගිණුම් අධීක්ෂණය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා, වෙළඳාම් වේදිකාව හට අසාමාන්ය වෙළඳ ගිණුම්, සත්ය පාලන ගිණුම් වැසීම, වෙළඳාම වැළැක්වීම,බලහත්කාරයෙන් වැසීම වැනි පියවර ගැනීමට අයිතිය ඇත.
12 වගන්තිය ඩිජිටල් වත්කම් derivatives perpetual අනාගත ගනුදෙනු සඳහා වේදිකාව වෙළඳ හැසිරීම් අධීක්ෂණය කළ යුතුය. අසාමාන්ය වෙළඳාම් සහ සත්ය පාලන සම්බන්ධතාවයක් ඇති ගිණුම් වලදී, අසාමාන්ය වෙළඳ හැසිරීම් ගැන සෙවීමට, පරිශීලකයින් සඳහා අනිවාර්ය කළමනාකරණ පියවර ක්රියාත්මක කිරීමට අපි ක්රියා පටිපාටි ආරම්භ කළ හැකිය.
13 වැනි වගන්තිය derivatives වෙළඳාමට සහභාගී වන පරිශීලකයින් වේදිකාවේ ව්යාපාරික රීති සහ අදාළ නීති සහ රෙගුලාසි වලට සහ වේදිකාවේ ස්වයං විනය කළමනාකරණයට අනුකූල විය යුතුය, සහ දැනුවත්ව වෙළඳ හැසිරීම් නියාමනය කළ යුතුය.
14 වැනි වගන්තිය අසාමාන්ය වෙළඳාම් සහ සත්ය පාලන සම්බන්ධතා හඳුනා ගැනීම
1. පහත සඳහන් අවස්ථා වලදී, වේදිකාව එය අසාමාන්ය වෙළඳාමක් සහ සත්ය පාලන සම්බන්ධතා ගිණුමේ හැසිරීම ලෙස පිළිගත යුතුය:
(1) ඔබම වෙළඳ සහකරු ලෙස, නැවත නැවතත් ස්වයං මිලදී ගැනීම් සහ ස්වයං වෙළඳාමේ නිරත වීම;
(2) සත්ය පාලන සම්බන්ධතා ඇති ගනුදෙනුකරුවන් එක් අයෙක් හෝ කිහිප දෙනෙක් සම්බන්ධ ගිණුම් බොහෝ වාර ගණනක් එකිනෙකා සමඟ වෙළඳාම් කිරීම;
(3) ගැලපුණු ඇණවුම් වැනි වෙළඳ ක්රම මගින් වෙළඳපල මිල හැසිරීම හසුරුවන සත්ය පාලන සම්බන්ධතා ඇති ගිණුම් එකක් හෝ කිහිපයක්;
(4) එකම අරමුදල් ප්රභවය, එකම IP ලිපිනය සහ තනි හෝ බහු වෙළඳ ගිණුම්වල එකවිට සිදුවන වෙළඳ හැසිරීම වැනි අසාමාන්ය හැසිරීම්;
(5) දිනක් ඇතුළත නිතර ප්රකාශ කිරීම සහ නිතර අවලංගු කිරීම අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳ මිලට බලපෑම් කළ හැකිය හෝ අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳපොළේ අනෙකුත් සහභාගිවන්නන් අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳාම සිදු කිරීමට නොමඟ යැවිය හැකිය (නිතර ප්රකාශ කිරීම සහ ඇණවුම් අවලංගු කිරීම);
(6) දිනක් තුළ ඉහළ සංඛ්යාවක, විශාල මුදල් අගයන් වල ප්රකාශ කිරීම් සහ දිනක් ඇතුළත ප්රකාශයන් අවලංගු කිරීම අනාගත ගනුදෙනු වෙළෙඳ මිලට බලපෑම් කළ හැකිය හෝ අනාගත ගනුදෙනු වෙළෙඳ පොළේ අනෙකුත් සහභාගිවන්නන් අනාගත ගනුදෙනු ගනුදෙනු කිරීමට නොමඟ යැවිය හැකිය (විශාල මුදල් අගයන් වල ඇණවුම් ප්රකාශ කිරීම සහ ප්රකාශයන් අවලංගු කිරීම);
(7) සත්ය පාලන සම්බන්ධතා සම්බන්ධ ගිණුම් එකක හෝ වැඩි ගණනක ඒකාබද්ධ ස්ථාන වේදිකාවේ ගනුදෙනු සීමාව ඉක්මවයි;
(8) ලැයිස්තුගත ප්රභේදයක හෝ අනාගත ගනුදෙනු ගිවිසුමක තනි වෙළඳ දිනයක ආරම්භක වෙළඳ පරිමාව වේදිකාව විසින් නියම කරන ලද දිනයේ ආරම්භක වෙළඳ පරිමාව ඉක්මවයි;
(9) වේදිකා පද්ධතියේ ආරක්ෂාවට හෝ සාමාන්ය වෙළඳ හැසිරීමට බලපෑ හැකි, වේදිකාවේ අවසරයකින් තොර ක්රියාපටිපාටිකට වෙළඳ ඇණවුම් නිකුත් කිරීමේ හැසිරීම;
(10) නීති විරෝධී ක්රම මගින් වෙනත් පුද්ගලයින්ගේ ගිණුම් සහ මුරපද සොරකම් කිරීම, හෝ නීති විරෝධී වෙළඳාම් කිරීමට සහ අරමුදල් මාරු කිරීමට අදාළ ගිණුම් භාවිතා කිරීම;
(11) වේදිකාව විසින් හඳුනාගත් වෙනත් තත්වයන්.
2. ඔබගේ ගිණුම සීමා කිරීම, අත්හිටුවීම හෝ අවසන් කිරීම හෝ දැනුම් දීමකින් තොරව මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසීමේ අයිතිය ඔබට ප්රතික්ෂේප කිරීම ඇතුළුව නමුත් ඒවාට සීමා නොවී මෙම නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සඳහා නීතියෙන් සහ සාධාරණ වෙළඳාමේ මූලධර්මයෙන් අවසර දී ඇති සියලුම පිළියම් සෙවීමට වේදිකාවට අයිතිය ඇත.
3. කිසියම් වෙළඳ ක්රියාකාරකමක් මෙම රීති වල දක්වා ඇති හෝ පෙන්වා ඇති නීති උල්ලංඝනය කරන බවට වේදිකාව සැක කරන්නේ නම්, අවශ්ය නම් ඕනෑම ගිණුමක වෙළඳාම් කටයුතු සීමා කිරීමට වේදිකාවට අයිතියක් ඇත. මෙම සීමා කිරීම් වෙළඳාම අවලංගු කිරීම, වෙළඳාම සීමා කිරීම සහ ගිණුම කැටි කිරීම වැනි අවදානම් පාලන පියවරයන්ට හේතු විය හැකිය. මෙම රීති උල්ලංඝනය කළ බවට සැක කෙරෙන නිසා වෙළඳාම සීමා කිරීම, ආපසු ගැනීම හෝ ගනුදෙනු කලින් වසා දැමීම නිසා සිදුවන පාඩුව සඳහා වේදිකාව වගකිව යුතු නොවේ. ඔබ අපගේ ක්රියාවන් නිසා පාඩු සිදුවුවහොත් ඔබ හෝ තෙවන පාර්ශවීය නඩු විභාගයකින් වේදිකාවට හානියක් නොවන බවට සහ අදාළ පාඩු සඳහා වන්දි ගෙවන බව දන්නවා සහ එකඟයි. ගිණුම් හැසිරීම් විමර්ශනය අතරතුර ඔබට වෙළඳාම් කිරීමට හෝ තැන්පත් කිරීමට අවසර නැත. විමර්ශන කාල සීමාව අවසානයේ කිසිදු වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් ලබා නොදී ගිණුම වසා දැමීමට වේදිකාවට අයිතිය ඇත.
4. දැනුම්දීමකින් තොරව ඕනෑම වේලාවක ඔබගේ ගිණුම වසා දැමීමට හෝ අකර්මන්ය කිරීමට සහ ඔබේ ගොනු කිරීමේ ලිපිනයට ඉතිරි වත්කම් මාරු කිරීමට වේදිකාවට අයිතියක් ඇත.
ඊට අමතරව, ඕනෑම ගිණුමක් ඕනෑම තත්වයක් යටතේ (අලෙවිකරණ ක්රියාකාරකම් ඇතුළුව නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා නොවූ) පරිශීලක ගිවිසුම සහ වේදිකා රීති උල්ලංඝනය කර ඇති බව වේදිකාව සලකන්නේ නම්, එයට ඔබේ ගිණුම වහාම වසා දැමීමට අයිතියක් ඇති අතර, අදාළ ඉතිරි සියලු වත්කම් වේදිකාවට අයිති වේ.