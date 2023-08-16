Loading...
තොරතුරු
අනාගත ගනුදෙනු සඳහා මාර්ගෝපදේශය
අනාගත ගනුදෙනු විස්තර
අවදානම් සීමාව
වෙළඳ රීති
දර්ශක මිල
සාධාරණ මිල
අරමුදල් අනුපාත ඉතිහාසය
රක්ෂණ අරමුදල් ගිණුම
බහු-වත්කම් ප්රකාර වෙළඳාම් රීති
ගිවිසුම
*
එක් එක් අනාගත ගනුදෙනු සඳහා, එක් එක් පරිශීලකයෙකුට ඇණවුම් වර්ගයකට විවෘත කොන්දේසි සහිත ඇණවුම්, TP/SL ඇණවුම් සහ ඇදී යාම් නැවතුම් ඇණවුම්, ඇණවුම් 50ක් දක්වා තබා ගත හැක.
අනාගත ගනුදෙනු
උද්යාමය
විශාලත්වය(1 ගිවිසුම)
අවම ඇණවුම් ප්රමාණය
උපරිම තනි වෙළඳපොළ ඇණවුම් ප්රමාණය
උපරිමය. තනි සීමා ඇණවුම් ප්රමාණය
අවම මිල වෙනස් වීම
සීමා ඇණවුම් මිල සීමාව / මිල පහළ සීමා අනුපාතය
උපරිම විවෘත ඇණවුම් ප්රමාණය
මිල ආරක්ෂණය
BTCUSDT
Perpetual
undefined ~ undefined
0.0001 BTC
--
--
--
0.1
NaN% / NaN%
NaN%
පෙර
මීළඟ
පිටුව