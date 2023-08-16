සුදුසුකම් ලත් ඇපකර ක්රිප්ටෝ
|ක්රිප්ටෝ
|ඇපකර සීමාව
|ඇපකර අනුපාතය
ඉහත වත්කම් බහු-වත්කම් ප්රකාරය යටතේ ඇපකරයක් ලෙස භාවිත කළ හැක.සමහර ක්රිප්ටෝ මුදල් ස්ථර ඇපකර අනුපාත භාවිත කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, 90% අනුපාතයකට 1 BTC රඳවා ගැනීමෙන් ලබා ගත හැකි ආන්තිකය ලෙස 0.9 BTC දායක වේ. 1 BTC ඉක්මවන කොටසකට 80%ක අනුපාතයක් අදාළ වේ, එබැවින් 2 BTC රඳවා ගැනීමෙන් 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC ප්රමාණයක් ලබා ගත හැකි ආන්තිකය ලෙස දායක වේ.
සුදුසුකම් ලත් වගකීම් ක්රිප්ටෝ
|ක්රිප්ටෝ
|ස්වයංක්රීය ආපසු ගෙවීමේ සීමාව
|ස්වයංක්රීය ආපසු ගෙවීමේ වට්ටම් අනුපාතය
|ස්වයංක්රීය ආපසු ගෙවීමේ අනුපාතය
|පොලී රහිත සීමාව
|පැයට පොලී අනුපාතය
|වගකීම් නඩත්තු ආන්තික අනුපාතය
ඉහත වත්කම් වගකීම් සඳහා භාවිත කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි.1. ක්රිප්ටෝ එකක වගකීම ස්වයංක්රීය ආපසු ගෙවීමේ සීමාව ඉක්මවා ගිය විට, ස්වයංක්රීය ආපසු ගෙවීම ක්රියාත්මක වේ.2. ස්වයංක්රීයව ආපසු ගෙවීමේදී, ආපසු ගෙවීමේ ප්රමාණය = වත්මන් වගකීම - ස්වයංක්රීයව ආපසු ගෙවීමේ සීමාව × (1 - ස්වයංක්රීයව ආපසු ගෙවීමේ අනුපාතය). ගෙවීම් ක්රිප්ටෝ හි වට්ටම් අනුපාතය මත පදනම්ව ගාස්තුවක් අය කෙරේ. උදාහරණයක් ලෙස, 1,000 USDT ගෙවීමට ඇත්නම් සහ වට්ටම් අනුපාතය 90% නම්, (1,000 / 90%) වටිනා BTC අවශ්ය වේ.3. පියවීමේදී ඇති වගකීම මත පදනම්ව, පැයකට වරක් පොලිය පියවනු ලැබේ. වගකීම පොලී රහිත සීමාව තුළ තිබේ නම්, පොලියක් අය නොකෙරේ.