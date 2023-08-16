Loading...
තොරතුරු
අනාගත ගනුදෙනු සඳහා මාර්ගෝපදේශය
අනාගත ගනුදෙනු විස්තර
අවදානම් සීමාව
වෙළඳ රීති
දර්ශක මිල
සාධාරණ මිල
අරමුදල් අනුපාත ඉතිහාසය
රක්ෂණ අරමුදල් ගිණුම
බහු-වත්කම් ප්රකාර වෙළඳාම් රීති
අනාගත ගනුදෙනු පිළිබඳ මූලික තොරතුරු
අනාගත ගනුදෙනු
-
පියවීමේ මුදල් වර්ගය
-
දර්ශක මිල මූලාශ්රය
-
සාධාරණ මිල
-
ඇණවුම් රීති
විස්තර බලන්න
අවදානම් සීමාව
විස්තර බලන්න
ආන්තිකය
ආරම්භක ආන්තික අනුපාතය
0.00%
ආරම්භක ආන්තිකය
ප්රමාණය(න්) * අනාගත ගනුදෙනු ප්රමාණය(න්) * විවෘත ස්ථානයේ සාමාන්ය මිල * ආරම්භක ආන්තික අනුපාතය
නඩත්තු ආන්තික අනුපාතය
0.00%
නඩත්තු ආන්තිකය
ප්රමාණය(න්) * අනාගත ගනුදෙනු ප්රමාණය(න්) * විවෘත ස්ථානයේ සාමාන්ය මිල * නඩත්තු ආන්තික අනුපාතය
ගාස්තු
වත්මන් අරමුදල් අනුපාතය
-
බිල්පත් චක්රය
-
වෙළඳ ගාස්තු (සාදන්නා/ගන්නා)
- / -
බලහත්කාරයෙන් ඈවර කිරීමේ ගාස්තුව
-
වෙනත්
ස්වයංක්රීයව උත්තෝලනය පහළ හෙලීම (ADL) සක්රිය කරන්න
සක්රිය කර ඇත: පද්ධති පාඩු ස්වයංක්රීයව උත්තෝලනය පහළ හෙලීම මගින් විසඳනු ලැබේ.