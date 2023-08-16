විවෘත ස්ථානය(0)
විවෘත ඇණවුම (0)
ස්ථාන ඉතිහාසය
ඇණවුම් සහ වෙළඳ ඉතිහාසය
ප්රාග්ධන ප්රවාහය
පසුම්බිය
<p>1)පහත සඳහන් ඕනෑම තත්වයක් නිසා සිදුවන අලාභ හා හානි සඳහා MEXC වගකියනු නොලැබෙන බව ඔබ පිළිගෙන එකඟ වේ:</p><article><p>අ) ලාභය අහිමි වීම, දත්ත අහිමි වීම, අවස්ථාව අහිමි වීම, අස්පෘශ්ය හානි හෝ මැඬලිය නොහැකි බලහත්කාර සිදුවීම් වලින් පැන නගින ඕනෑම හානියක්.</p><p>ආ) නිශ්චිත අනුගාමිකයින් සහ විශේෂිත ගනුදෙනු ඒවාට අදාළ වන නීති හෝ මෙම ගිවිසුම හෝ වෙනත් නීතිමය ලියකියවිලි උල්ලංඝනය කිරීමක් ඇතුළුව, නමුත් ඒවාට සීමා නොවී, තහනම් වෙළඳ ක්රියාකාරකම් පැවැත්වීම (අන්යෝන්ය වශයෙන්, බලෙන් හැසිරවීමේ හෝ අපවාදාත්මක වෙළඳ හැසිරීම්), ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්රියාවලියේදී වංචනික හෝ වැරදි තොරතුරු සපයා තිබීම, නැතහොත්, අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන විට ඔබ විශ්වාසවන්තව ක්රියා නොකර ඇති බව විශ්වාස කිරීමට MEXC හට සාධාරණ හේතු ඇත.</p><p>ඇ) නිශ්චිත අනුගාමිකයින් වේදිකාව තුළ නීති විරෝධී හෝ නුසුදුසු හැසිරීම ඇතුළුව, නමුත් ඒවාට සීමා නොවී, තහනම් වෙළඳ ක්රියාකාරකම් පැවැත්වීම (අන්යෝන්ය වශයෙන්, බලෙන් හැසිරවීමේ හෝ අපවාදාත්මක වෙළඳ හැසිරීම්), ගිණුම් විවෘත කිරීමේ ක්රියාවලියේදී වංචනික හෝ වැරදි තොරතුරු සපයා තිබීම, නැතහොත්, අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන විට ඔබ විශ්වාසවන්තව ක්රියා නොකර ඇති බව විශ්වාස කිරීමට MEXC හට සාධාරණ හේතු ඇත,</p><p>ඈ) සේවාවන් හරහා කිසියම් දත්තයක්, තොරතුරක් හෝ ගණුදෙණුවක් මිල දී ගැනීම හෝ අත්පත් කර ගැනීම නිසා සිදුවන පාඩු හෝ පිරිවැය.</p><p>ඉ) සේවා පිළිබඳ ඔබේ වැරදි අර්ථකථනය හෝ වැරදි වැටහීම, සේවා සහ මෙම ගිවිසුමට අදාළව ඔබගේ සෘජු හෝ වක්ර සහභාගීත්වය හේතුවෙන් සිදුවන ඕනෑම අර්ධ හෝ සම්පූර්ණ අලාභයන්,</p></article><p>2) සේවාවන්හි ක්රියාකාරිත්වය ඇතුළුව නමුත් ඒවාට සීමා නොවී ඔබගේ හස්ත මැදිහත්වීමකින් තොරව ඔබේ ගිණුමට ගනුදෙනු ආරම්භ කිරීමට සහ අවසන් කිරීමට හැකි ස්වයංක්රීය වෙළඳ මෙහෙයුම් වලට අදාළ අවදානම් පවතින බව ඔබ පිළිගෙන එකඟ වේ.</p><p>3) කිසියම් පිටපත් කරන ලද වෙළඳාමක සාර්ථකත්වය හෝ පිටපත් වෙළඳාම අනුගාමිකයාගේ ගිණුමට පිටපත් කරන බව MEXC විසින් සහතික නොකරන බව ඔබ පිළිගෙන එකඟ වේ. අවම පිටපත් වෙළඳාම් ප්රමාණය සපුරාලීමට අපොහොසත් වීම, අවශ්ය ඇපකර අනුපාතය සපුරාලීමට අපොහොසත් වීම, අවදානම් පාලන පියවරයන් ක්රියාරම්භය සහ මෙම ගිවිසුමේ සහ/හෝ නීතිමය ලියකියවිලි උල්ලංඝනය කරන හෝ වෙනත් ආකාරයකින් නියම කර ඇති වෙනත් තත්වයන් ඇතුළුව ඒවාට පමණක් සීමා නොවූ හේතු කිහිපයක් නිසා පිටපත් වෙළඳාම සාර්ථකව ක්රියාත්මක නොවිය හැක.</p><p>4)සේවා ප්රමාදයක් සිදු විය හැකි බවත් ඔබට පාඩු සහ/හෝ වියදම් දැරීමට සිදුවන බවත්, සේවා අසාර්ථක විය හැකි බවත් ඔබ පිළිගෙන එකඟ වේ.</p><p>5) ආයෝජන කළමනාකරණ සේවා ඔබේ අභිමතය පරිදි වේ. ඔබ නිශ්චිත වෙළෙන්දන් පිටපත් කිරීමට සහ/හෝ විශේෂිත වෙළඳ උපාය මාර්ග අනුගමනය කිරීමට සේවාවන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට තීරණය කරන්නේ නම්, ඔබේ මූල්ය සැලසුම්කරණය ඇතුළුව ඔබේ සමස්ත මූල්ය තත්ත්වය සලකා බැලූ බවට සලකනු ලබන අතර, සේවා කාර්යය භාවිතා කිරීම අතිශයින්ම සමපේක්ෂාත්මක බවත් ඔබට සිදු විය හැකි පාඩුව වෙළෙන්දාට වඩා වැඩි විය හැකි බවත් ඔබට වැටහෙන බවට සලකුනු ලබන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වෙළෙන්දාට ලාභ සහ අලාභ යන දෙවර්ගයේම වෙළඳාම් කළ හැකිය.</p><p>6) මෙහි සපයා ඇති සේවාවන් ඔබගේ යොමුව සඳහා පමණි. වේදිකාවේ සපයා ඇති තොරතුරු හෝ සේවා හරහා ලබා ගත් තොරතුරු මත පදනම්ව ඔබ ආයෝජන තීරණයක් ගන්නේ නම්, ඔබ ඔබේ අවදානම දරා ගත යුතුය.</p><p>7) ආයෝජන තීරණයක් ගැනීමට පෙර ඔබ ස්වාධීන පර්යේෂණයක් සහ විනිශ්චයක් කළ යුතුය. ඔබේ ආයෝජන අරමුණු, මෙන්ම ඔබේ පුද්ගලික සහ මූල්ය තත්ත්වයන් මත පදනම්ව ඔබේ ආයෝජනය, උපායමාර්ගය හෝ වෙනත් නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් ඔබේ අවශ්යතා සපුරාලන්නේද යන්න ඔබ ස්වාධීනව තීරණය කළ යුතුය.</p><p>8) ඔබ සේවා භාවිතයෙන් ස්වයංක්රීයව මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක කිරීම නිසා සිදුවන පාඩු සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය.</p><p>9) වේදිකාවේ ඕනෑම තොරතුරක් වෙළඳුන් සහ අනුගාමිකයින් සඳහා වෙළඳ ගතිකත්වය සහ තොරතුරු සේවා සැපයීමට අදහස් කෙරේ. මෙම වේදිකාව කිසිදු ආකාරයක ආයෝජන උපදෙස් ලබා නොදෙන අතර කිසිදු ආකාරයක එවැනි තොරතුරු හෝ කාර්යයන් සැපයීම අදහස් නොකරයි. ඔබ මෙම වේදිකාව හෝ සේවා කාර්යයන් හරහා එකතු කරන ලද තොරතුරු මත ස්වාධීන පර්යේෂණ පවත්වා ස්වාධීන ආයෝජන තීරණ ගත යුතුය.</p><p>10) පහත සඳහන් කරුණු, සේවා ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වීමට හේතු විය හැකි බව ඔබ සීමාවකින් තොරව එකඟ වන අතර පිළිගනී.</p><article><p>අ) වෙළෙන්දාගේ අනුගාමිකයින් සංඛ්යාව ඉහළ සීමාවට පැමිණ ඇත;</p><p>ආ)වෙළෙන්දා ක්රියා කිරීම නතර කර ඇත;</p><p>ඇ)ඔබේ වත්මන් තත්ත්වය වෙළෙන්දෙකි;</p><p>ඈ)ඔබගේ ගිණුමේ වත්කම් හෝ අරමුදල් නොමැත; සහ</p><p>e)වෙළෙන්දාගේ ඇණවුම් සීමාව ඉහළ සීමාවට පැමිණ ඇත.</p></article><p>සේවා ක්රියාකාරීත්වය යටතේ ඕනෑම වෙළෙන්දෙකුගේ කාර්ය සාධනය නිරීක්ෂණය කිරීමට අපි සාධාරණ පියවර ගන්නෙමු. සේවා ක්රියාකාරීත්වය යටතේ ඕනෑම වෙළෙන්දෙකු පිටපත් කිරීමෙන් තාවකාලිකව නැවැත්වීමට, නැවැත්වීමට හෝ අවහිර කිරීමට අපට අයිතිය ඇත.</p><p>නීතියේ විෂය පථය තුළ මෙම ගිවිසුමේ අවසාන පැහැදිලි කිරීම සඳහා MEXC පැහැදිලිවම සියලු හිමිකම් රඳවා තබා ගනී.</p>