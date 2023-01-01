1. මෙම සිදුවීම MEXC වෙතින් නිල සිදුවීම් ඊමේල් හෝ වෙනත් දැනුම්දීම් ලබා ඇති විශේෂයෙන් ආරාධිත පරිශීලකයින්ට පමණක් අයත් වේ.
2. අනාගත ගනුදෙනු ගිණුම් ශුද්ධ තැන්පතු අවම වශයෙන් දින දෙකක් සිදුවීම් කොන්දේසි සපුරාලිය යුතුය. අනාගත ගනුදෙනු ගිණුමේ වලංගු තැන්පත් ප්රමාණය = සිදුවීම් කාල සීමාව තුළ ගලා එන ප්රමාණය - සිදුවීම් කාල සීමාව තුළ ගලා යන ප්රමාණය.
3. නිශ්චිත අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳාම් පරිමාව එක් දිනකින් සම්පූර්ණ කිරීම සාර්ථක ඇතුල්වීමක් ලෙස සැලකේ. දිනය සඳහා පැමිණීම සටහන් කිරීම සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු, ඔබට ඊළඟ දිනයේ ඔබේ ඇතුල්වීම යාවත්කාලීන කර දිගටම අතුල්වීමට හැකිය. UTC+8 වේලා කලාපය අනුව යාවත්කාලීන කිරීම් නැවුම් කෙරේ. දින කිහිපයක අඛණ්ඩ ඇතුල්වීම් අඛණ්ඩව ඇතුල්වීම් දින එකතු වනු ඇත. සිදුවීම් කාල සීමාව තුළ රැස් කර ගත් වැඩිම අඛණ්ඩ ඇතුල්වීම් දින ගණන මත පදනම්ව ත්යාග බෙදා හරිනු ලබන අතර ගොඩගැසිය නොහැකිය.
4. සිදුවීම් කාල සීමාව තුළ වෙළඳ ගාස්තු > 0 සමඟ ඔබේ අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳ පරිමාව මත පදනම්ව වෙළඳ දිරි දීමනා ත්යාග ගණනය කෙරේ. වෙළඳාම් ක්රිප්ටෝ සීමිත නොවේ, තවද ඔබ ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති ඉහළම මට්ටමට අනුව ත්යාග බෙදා හැරෙනු ඇත.
5. සිදුවීම අවසන් වීමෙන් පසු ව්යාපාරික දින 3ක් ඇතුළත අනාගත ගනුදෙනු ගිණුමට ප්රසාද දීමනා ආකාරයෙන් සිදුවීම් ත්යාග බෙදා හරිනු ලැබේ. ප්රසාද දීමනාවට දින 7 ක වලංගු කාල සීමාවක් ඇත.
6. සිදුවීම් කාල සීමාව තුළ වංක හෝ අපවාදාත්මක ක්රියාකාරකම්වල යෙදෙන සහභාගිවන්නන් සිදුවීමෙන් නුසුදුස්සන් කිරීමේ අයිතිය MEXC සතුය. මෙම ක්රියාකාරකම්වලට අමතර ප්රසාද දීමනා උපයා ගැනීම සඳහා ගිණුම් තොග වශයෙන් ලියාපදිංචි කිරීම සහ ද්වේෂසහගත පරිමා අයාචිත තැපැල් යැවීම හෝ වංචා කිරීම වැනි නීති විරෝධී, වංචනික හෝ හානිකර අරමුණු හා සම්බන්ධ වෙනත් ක්රියාකාරකම් ඇතුළත් වේ.
7. ඕනෑම අවස්ථාවක සිදුවීම හෝ එහි රීති වෙනස් කිරීමේ අයිතිය MEXC සතුය. ගැලපීම් කර ඇත් නම්, තවදුරටත් දැනුම්දීම් කිසිවක් නොසැපයෙනු ඇත.
8. මෙම සිදුවීම සඳහා අවසාන අර්ථ නිරූපණ අයිතිය MEXC සතුය. ඔබට කිසියම් ප්රශ්නයක් ඇත්නම්, පාරිභෝගික සේවාව අමතන්න.