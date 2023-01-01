countdown-iconසිදුවීම කින් අවසන් වේ
සහභාගිවන්නන් 0

  • සිදුවීම ආරම්භ වේ

    1970-01-01 08:00

  • සිදුවීම අවසන් වේ

    1970-01-01 08:00

  • ත්‍යාග බෙදා හැරීම

    සිදුවීම අවසන් වී වැඩ කරන දින 10 කට පසුව

  • මෙම සිදුවීම සඳහා ලියාපදිංචි වීමට සුදුසුකම් ලබන්නේ ඔවුන්ගේ පළමු අනාගත වෙළඳාම සම්පූර්ණ නොකළ පරිශීලකයින් පමණි.

සෑම පෙට්ටියක් සමඟම නත්තල් මැජික් බලන්න!

සෑම ලකුණු 0 ක්ම ඔබට පුදුමාකාර ත්‍යාග සමඟ නත්තල් පෙට්ටියක් අගුළු හැරීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙයි!

මගේ ලකුණු--
          නවක ප්‍රගති අභියෝගය
          නත්තල් ප්‍රමුඛ පුවරුව
          ලකුණු ගාලෝ, සෑම දිනකම, සෑම සතියකම!
          ලකුණු උපයා ගැනීම සඳහා සිදුවීම් කාල සීමාව තුළ නම් කරන ලද කාර්යයන් සම්පූර්ණ කරන්න!
          0ලකුණු
          සිදුවීම සඳහා ලියාපදිංචි වන්න
          0ලකුණු
          ලියාපදිංචි වී දින හතක් ඇතුළත ≥ 0 USDT තැන්පත් කරන්න
          0ලකුණු
          ඔබේ පළමු අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳාම සම්පූර්ණ කරන්න
          සතිපතා කාර්යයන්

          මෙම සතියේ අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳාම් දින

          - -

          මෙම සතියේ අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳාම් පරිමාව

          - -

          ඇස්ත. මෙම සතියේ ලකුණු

          - -

          අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: -- සෑම සතියකම, ඔබ සම්පූර්ණ කරන ලද සතිපතා කාර්යවලින් ඉහළම ලකුණු ත්‍යාගය පමණක් ස්වයංක්‍රීයව බෙදා හරිනු ලැබේ.

          නියම සහ කොන්දේසි

          1. ත්‍යාග සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට පරිශීලකයින් සිදුවීම සඳහා ලියාපදිංචි විය යුතුය.

          2. ගණනය කිරීමේදී ඇතුළත් වන්නේ දාම-මත, fiat සහ P2P තැන්පතු පමණි.

          3. >0 ගාස්තු සහිත අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳාම් පරිමාව පමණක් ගණන් කෙරෙනු ඇත (USDC/USDT වැනි stablecoin අනාගත ගනුදෙනු හැර). සියලුම වෙළඳාම් සංඛ්‍යාලේඛන UTC+8 කාල කලාපය මත පදනම් වෙනු ඇත.

          4. උප-ගිණුම්, වෙළඳපොළ සාදන්නන් සහ ආයතනික පරිශීලකයින් සහභාගී වීමට සුදුසුකම් නොලබයි.

          5. සිදුවීම අවසන් වූ පසු වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත ත්‍යාග සමාලෝචනය කර බෙදා හරිනු ලැබේ. භෞතික ත්‍යාග සඳහා, අපගේ පාරිභෝගික සේවා කණ්ඩායම භාරදීම සිදු කිරීමට ජයග්‍රාහකයින් වෙත කෙලින්ම ළඟා වනු ඇත.

          6. ඔබේ ප්‍රසාද දීමනා භාවිත කිරීමට පෙර අනාගත ගනුදෙනු ප්‍රසාද දීමනා උපදෙස් වෙත යොමු වන්න.

          7. සහභාගිවන්නන් සේවා කොන්දේසි දැඩි ලෙස පිළිපැදිය යුතු ය. සිදුවීම අතරතුර සේදුම් ගනුදෙනු, තොග ගිණුම් ලියාපදිංචිය, ස්වයං-වෙළඳාම හෝ වෙළඳපොළ හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන් සැක කරන පරිශීලකයින් නුසුදුසුභාවයට පත් කිරීමට MEXC හට අයිතිය ඇත.

          8. පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව මෙම සිදුවීමේ නියම වෙනස් කිරීමේ අයිතිය MEXC සතුය.

          9. මෙම සිදුවීම සඳහා අවසන් අර්ථකථන අයිතිය MEXC සතු වේ. ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම්, පාරිභෝගික සේවා කණ්ඩායම අමතන්න.

