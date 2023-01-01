නියම සහ කොන්දේසි
1. ත්යාග සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට පරිශීලකයින් සිදුවීම සඳහා ලියාපදිංචි විය යුතුය.
2. ගණනය කිරීමේදී ඇතුළත් වන්නේ දාම-මත, fiat සහ P2P තැන්පතු පමණි.
3. >0 ගාස්තු සහිත අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳාම් පරිමාව පමණක් ගණන් කෙරෙනු ඇත (USDC/USDT වැනි stablecoin අනාගත ගනුදෙනු හැර). සියලුම වෙළඳාම් සංඛ්යාලේඛන UTC+8 කාල කලාපය මත පදනම් වෙනු ඇත.
4. උප-ගිණුම්, වෙළඳපොළ සාදන්නන් සහ ආයතනික පරිශීලකයින් සහභාගී වීමට සුදුසුකම් නොලබයි.
5. සිදුවීම අවසන් වූ පසු වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත ත්යාග සමාලෝචනය කර බෙදා හරිනු ලැබේ. භෞතික ත්යාග සඳහා, අපගේ පාරිභෝගික සේවා කණ්ඩායම භාරදීම සිදු කිරීමට ජයග්රාහකයින් වෙත කෙලින්ම ළඟා වනු ඇත.
6. ඔබේ ප්රසාද දීමනා භාවිත කිරීමට පෙර අනාගත ගනුදෙනු ප්රසාද දීමනා උපදෙස් වෙත යොමු වන්න.
7. සහභාගිවන්නන් සේවා කොන්දේසි දැඩි ලෙස පිළිපැදිය යුතු ය. සිදුවීම අතරතුර සේදුම් ගනුදෙනු, තොග ගිණුම් ලියාපදිංචිය, ස්වයං-වෙළඳාම හෝ වෙළඳපොළ හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන් සැක කරන පරිශීලකයින් නුසුදුසුභාවයට පත් කිරීමට MEXC හට අයිතිය ඇත.
8. පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව මෙම සිදුවීමේ නියම වෙනස් කිරීමේ අයිතිය MEXC සතුය.
9. මෙම සිදුවීම සඳහා අවසන් අර්ථකථන අයිතිය MEXC සතු වේ. ඔබට කිසියම් ප්රශ්නයක් ඇත්නම්, පාරිභෝගික සේවා කණ්ඩායම අමතන්න.