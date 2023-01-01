උදාහරණ 1: සිදුවීම් දිනයක මාස්ක්ගේ අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳාම් පරිමාව 80,000,000 USDT වන අතර, ඔහු එදින වෙළඳාම් පරිමාවේ පළමු ස්ථානයට පත්විය. අගුළු හරින ලද මුළු ත්‍යාග සංචිතය 1,000,000 USDT ක් බවත්, සිදුවීමේ වෙළඳාම් දින දින 14 ක් බවත් උපකල්පනය කළහොත්, එවිට ඔහුට ලැබෙනු ඇති සිදුවීම් ප්‍රසාද දීමනාව වනුයේ: මුළු ත්‍යාග සංචිතය 1,000,000 * 25% /දින 14 *15% *2 = 5,357 USDT.<br/>උදාහරණ 2: සිදුවීම් දිනයක මාස්ක්ගේ අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳාම් පරිමාව 25,000,000 USDT වන අතර, ඔහු එදින වෙළඳාම් පරිමාවේ 1වන ස්ථානයට‍‍ ‍ශ්‍රේණිගත විය. ඔහු 1වන ස්ථානයේ ත්‍යාගය සඳහා 40,000,000 USDT ක අවම වෙළඳාම් පරිමා අවශ්‍යතාව සපුරා නොමැති නමුත් 3වන ස්ථානය ත්‍යාගය සඳහා 25,000,000 USDT ක අවම වෙළඳාම් පරිමා අවශ්‍යයතාව සපුරා ලූ බවට උපකල්පනය කළහොත්, ඔහුට 3වන ස්ථානයේ ත්‍යාගය ලැබෙනු ඇත.
සිදුවීම් රීති
1. මෙම එයාර්ඩ්‍රොප් ස්ථානය ලබා ගත හැක්කේ MEXC බලධාරීන් විසින් විශේෂයෙන් ආරාධනා කරන ලද පරිශීලකයින්ට පමණි.
2. සෑම පරිශීලකයෙකුටම එයාර්ඩ්‍රොප් ස්ථානයට නොමිලේ හිමිකම් කිව හැක්කේ එක් වරක් පමණි. තැරැව්කරුවන්, ආයතනික පරිශීලකයින් සහ උප ගිණුම් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීමට සුදුසුකම් නොලබයි.
3. සියලුම සහභාගිවන්නන් MEXC හි සේවා කොන්දේසි දැඩිව පිළිපැදිය යුතුය. සිදුවීම් කාල සීමාව තුළ වංක හෝ අපවාදාත්මක ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙන සහභාගිවන්නන් සිදුවීමෙන් නුසුදුස්සන් කිරීමේ අයිතිය MEXC සතුය.
4. පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව මෙම සිදුවීමේ නියම වෙනස් කිරීමේ අයිතිය MEXC සතුය.