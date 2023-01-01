ගෝලීය වශයෙන් උණුසුම් ටෝකන වැඩිම සංඛ්යාවක්
අපි වේගවත්ම ලැයිස්තුගත කිරීම්, අනාගතයේදී උණුසුම් ටෝකනවල පුළුල්ම විවිධත්වය සහ 200x දක්වා වෙනස් කළ හැකි උත්තෝලනය ලබා දෙමු.
ගෝලීය වශයෙන් ද්රවශීලතා අංක 1
වෙළඳ යුගලවලින් 90% කට වඩා ඉහළ ද්රවශීලතාවක් ලබා දෙන අතර, අනපේක්ෂිත ඈවර කිරීම් වැළැක්වීම සඳහා ආන්තික වෙළඳපොළ තත්ත්ව තුළ ස්ථාවරත්වය සහතික කරයි.
වෙළෙඳපොළ අඩුම ගාස්තු
වෙළඳපොලේ අඩුම futures ගාස්තු භුක්ති විඳින්න: 0.000% සාදන්නා සහ 0.000% ගන්නා
1. මෙම එයාර්ඩ්රොප් ස්ථානය ලබා ගත හැක්කේ MEXC බලධාරීන් විසින් විශේෂයෙන් ආරාධනා කරන ලද පරිශීලකයින්ට පමණි.
2. සෑම පරිශීලකයෙකුටම එයාර්ඩ්රොප් ස්ථානයට නොමිලේ හිමිකම් කිව හැක්කේ එක් වරක් පමණි. තැරැව්කරුවන්, ආයතනික පරිශීලකයින් සහ උප ගිණුම් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීමට සුදුසුකම් නොලබයි.
3. සියලුම සහභාගිවන්නන් MEXC හි සේවා කොන්දේසි දැඩිව පිළිපැදිය යුතුය. සිදුවීම් කාල සීමාව තුළ වංක හෝ අපවාදාත්මක ක්රියාකාරකම්වල යෙදෙන සහභාගිවන්නන් සිදුවීමෙන් නුසුදුස්සන් කිරීමේ අයිතිය MEXC සතුය.
4. පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව මෙම සිදුවීමේ නියම වෙනස් කිරීමේ අයිතිය MEXC සතුය.