ZYPTO

$Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits.

නමZYPTO

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1298

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.02%

සංසරණ සැපයුම896,457,994

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම896,457,994

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.062455797377631656,2024-03-18

අඩුම මිල0.004707902995839412,2025-04-16

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

