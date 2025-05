ZEE

ZeroSwap is a Multi-Chain, Zero-fee, On-chain Trading protocol with Liquidity Mining, DeFi Token Offering, and DEX Aggregation. The protocol will reward users every time they make an on-chain trade and provide liquidity to existing DEXes. All transactions would be Gasless with Zero Trade Fee.

නමZEE

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2480

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.49%

සංසරණ සැපයුම63,429,102

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම100,000,000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ3.30061428,2021-04-07

අඩුම මිල0.003338851901853023,2025-04-09

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

