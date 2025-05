YOURAI

YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets.

නමYOURAI

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2037

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.02%

සංසරණ සැපයුම512,287,720

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම891,625,000

සංසරණ අනුපාතය0.5122%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.5438290931338011,2024-03-22

අඩුම මිල0.001108546365366424,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

