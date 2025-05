XTZ

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

නමXTZ

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.104

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0001%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)2.74%

සංසරණ සැපයුම1,045,466,033.006009

උපරිම සැපයුම∞

මුළු සැපයුම1,065,589,919.207855

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2017-07-01 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.47 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ9.175448161770554,2021-10-04

අඩුම මිල0.314631309952,2018-12-07

පොදු බ්ලොක්චේන්XTZ

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.