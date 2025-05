XPLA

Xpla is an open-source blockchain hosting a vibrant ecosystem of decentralized applications (dApps) and top-tier developer tools. Xpla is based on Tendermint, a popular blockchain engine based on Byzantine fault-tolerant (BFT) consensus which is robust against double-spend attacks and is tolerant against a set of up to 1/3.Through IBC and COSMOS SDK, the Xpla blockchain can be easily connected with other various chains and is a developer-friendly chain.

නමXPLA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.667

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)2.58%

සංසරණ සැපයුම807,689,601.6472441

උපරිම සැපයුම2,000,000,000

මුළු සැපයුම1,999,924,589.6121

සංසරණ අනුපාතය0.4038%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.4038622426564444,2023-03-16

අඩුම මිල0.02474165620415294,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්XPLA

