eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

නමXEC

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.133

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0001%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම19,872,185,922,583

උපරිම සැපයුම21,000,000,000,000

මුළු සැපයුම19,872,185,922,583

සංසරණ අනුපාතය0.9462%

නිකුත් කළ දිනය2021-07-05 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.000592590659826054,2021-11-10

අඩුම මිල0.000015996212103553,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්BCHA

