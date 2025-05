XAI

Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

නමXAI

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.350

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)2.33%

සංසරණ සැපයුම1,468,813,798.1943598

උපරිම සැපයුම2,500,000,000

මුළු සැපයුම1,932,830,347.234876

සංසරණ අනුපාතය0.5875%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.5967215506622041,2024-03-11

අඩුම මිල0.03866533668546428,2025-04-09

පොදු බ්ලොක්චේන්ARB

