WXT

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

නමWXT

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.3240

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම6,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2023-08-01 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.01 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.03496190133476818,2025-05-23

අඩුම මිල0.01076131063143907,2024-09-06

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.