WWY

$WWY is the native token of WeWay's ecosystem and serves as a cornerstone of our commitment to revolutionize finance in the Web3 era. $WWY is a utility token that enables the access to various services and opportunities within WeWay's ecosystem. $WWY is a symbol of innovation and collaboration, and embodies WeWay's mission of building a strong, interconnected DeFi space.

නමWWY

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2366

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.05%

සංසරණ සැපයුම1,440,281,416

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම6,999,999,999

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.07362579999176638,2022-04-26

අඩුම මිල0.000179664089786364,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.