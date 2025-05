WVTRS

Vitreus is at the forefront of emerging technologies, driving innovation in alignment with the principles of Web3. As the first fully EVM-compatible Relay-Chain, Vitreus is transforming decentralized finance (DeFi) and expanding blockchain's applications across various sectors. Their pioneering Decentralized Physical Infrastructure (DePIN) model empowers user participation, establishing a secure and decentralized platform for blockchain solutions. With a focus on decentralization, transparency, and community-led growth, Vitreus is poised to reshape the digital world through cutting-edge advancements.

නමWVTRS

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.8581

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම608,754,871

මුළු සැපයුම608,754,871

සංසරණ අනුපාතය0%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.11718969267306469,2024-06-30

අඩුම මිල0.009566473768296885,2025-05-01

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.