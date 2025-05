WSM

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

නමWSM

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1925

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම1,882,690,482.499461

උපරිම සැපයුම2,000,000,000

මුළු සැපයුම1,897,130,296.509461

සංසරණ අනුපාතය0.9413%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.07971075055595898,2023-09-30

අඩුම මිල0.000384323782852664,2025-01-30

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

හැඳින්වීමBorn out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.