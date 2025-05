WSG

Wall Street Games is a next generation hybrid blockchain-based online gaming platform, where players battle each other in fun & addicting simple games for rewards in cryptocurrencies!

නමWSG

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2997

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම275,384,341

උපරිම සැපයුම500,000,000

මුළු සැපයුම499,626,531

සංසරණ අනුපාතය0.5507%

නිකුත් කළ දිනය2021-06-28 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.20468072897062228,2024-03-11

අඩුම මිල0.000085598878770295,2025-05-30

පොදු බ්ලොක්චේන්ARB

