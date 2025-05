WELSH

Welshcorgicoin is the first memecoin built on Bitcoin using Stacks (STX) blockchain. $WELSH will grow to become Stacks’ mascot and ambassador, helping onboard new users to Stacks, building new and exciting solutions for the ecosystem, the cutest dog can do it all.

නමWELSH

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1385

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,00%

සංසරණ සැපයුම10 000 000 000

උපරිම සැපයුම10 000 000 000

මුළු සැපයුම10 000 000 000

සංසරණ අනුපාතය1%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.015464798480028056,2024-03-04

අඩුම මිල0.000282021581040563,2025-04-06

පොදු බ්ලොක්චේන්STACKS

