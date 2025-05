WALLET

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

නමWALLET

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1068

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.08%

සංසරණ සැපයුම711,650,667.0638796

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම711,650,667.0638796

සංසරණ අනුපාතය0.7116%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.20064258285841255,2022-02-04

අඩුම මිල0.000638616003044836,2024-05-12

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

