WAFFLES

Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

නමWAFFLES

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1592

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.01%

සංසරණ සැපයුම894,466,543

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම998,378,465.54

සංසරණ අනුපාතය0.8944%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.04295198242461536,2024-06-07

අඩුම මිල0.001623130974260684,2025-04-09

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

හැඳින්වීමWaffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.