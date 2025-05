VVAIFU

vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

නමVVAIFU

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1447

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.15%

සංසරණ සැපයුම993,304,256.206242

උපරිම සැපයුම999,904,308.86

මුළු සැපයුම993,304,256.206242

සංසරණ අනුපාතය0.9933%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.21126701735659592,2024-11-19

අඩුම මිල0.00002140115072816,2024-10-20

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

හැඳින්වීමvvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.