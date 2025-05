VTRADING

The Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience.

නමVTRADING

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.4210

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම1,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.08890585270467183,2024-05-30

අඩුම මිල0.002609367109474694,2025-05-30

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

හැඳින්වීමThe Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.