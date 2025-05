VOXEL

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

නමVOXEL

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.985

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)5.74%

සංසරණ සැපයුම241,042,480.74096566

උපරිම සැපයුම300,000,000

මුළු සැපයුම300,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.8034%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ4.75817201330435,2021-12-16

අඩුම මිල0.020168643452961734,2025-04-17

පොදු බ්ලොක්චේන්MATIC

