The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

නමVINE

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.625

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)3.92%

සංසරණ සැපයුම999,994,104

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම999,994,104

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.47494534861759263,2025-01-26

අඩුම මිල0.00008419597421907,2025-01-23

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

