InvArch is a decentralized public infrastructure highly-optimized for powering DAOs & empowering AI Agent Swarms. Contracts can define custom logic and mechanics for DAO operations and power new, permission less applications launched on InvArch. We aim to be the leading tool that is leveraged by AI agents to organize their swarms.

