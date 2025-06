VAIX

We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.

නමVAIX

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1919

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.03%

සංසරණ සැපයුම49,875,895.47990035

උපරිම සැපයුම150,000,000

මුළු සැපයුම50,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.3325%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ35.92655101524664,2021-11-16

අඩුම මිල0.01002462128791707,2025-05-13

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

